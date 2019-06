Svatopluk Otava: „Pravda“, „láska“ a pár facek

Je to, když...

Definicí pojmu fašismus je mnoho. Od těch „hodnotově“ západoevropských, kdy prokazatelnou katastrofu II. světové války odmítají jejich autoři řadit do kontextu „evropské kultury“, až po marxistické, která jej označuje jako nejagresivnější formu otevřené kapitalistické diktatury. Mussolini i Hitler původně rovnostářské hnutí odklonili od jeho pravo-levého kolísání a vytvořili systém státního terorismu, založený na absolutní podřízenosti všech nadnárodnímu bankovnímu sektoru, vyvolávajícímu krize, řešícímu ekonomické problémy válkou, ničením a průběžným, hlavně však následným byznysem.

Z těchto hledisek je dnes Evropa i Česká republika v bodě nula a všechno je připraveno. Možná jen s tím rozdílem, že poučená liberárně-demokratická „elita“ dnes již ví, že ekonomický kolaps, připravovaný banksterským pozadím bildeberských „debatérů“, je neodvratný, nástup nadnárodních diktatur berou jako neodvratný, a tak budoucím „hybatelům“ a vládcům fašistického ražení přejí, proces zkázy vlastně urychlují, připraveni jim pak sloužit až do všech bruselských i pražských politických křesel.

Fašismus, ať už byl u moci v kterékoli zemi, měl několik společných rysů. Má je dodnes a my si pomalu zvykáme v nich zase živořit.

Jediný správný názor

Ano, známe. Výklad minulosti, současnosti i budoucnosti je jen jeden, odchylky se eliminují, trestají, dehonestují, později (ještě tam nejsme) fyzicky likvidují (ale už skoro jsme). Propaganda je nikoli jednou z metod, ale cílem veškeré politiky, zapojen je celý mainstream, aktivističtí nefachčenkové, školství.

Školství – to je fašistická priorita. Nikdy a nikde se lépe nevymývají lidem mozky, než v povinné školní docházce. Tento princip si držel i socialistický režim, ale my, kdo tehdejší ideologickou výchovu zažili na vlastní kůži, ve většině na ni vzpomínáme úsměvně. Šlo prakticky o formalismus a soudruzi rozhodně nebyli tak bláhoví, aby si potenciální talenty třeba v poli přírodních věd nechali „otrávit“ povinným memorováním manter o „věčném přátelství“, „nerozbornosti“, „plnění cílů“ etc. etc...

Dnes je tomu jinak. Inteligence netřeba (myslet za nás mají jiní), inkluzí rozředěný a multikulturalismem nabarvený, patřičně průměrně blbý dav mladých neumětelů je budoucností likvidace národa ve vlastní režii. To nás do několika let čeká, příměry Václava Klause ml., pronesené v parlamentu, za něž jej po fašisticku správně vyloučili ze Strany, naprosto seděly.

Mládí vpřed!

Též moci je mladým třeba. A taky práv na vše, hlavně na „užívání si“, líným patří budoucnost! Učební den pátek byl už na středních školách zrušen, je nahrazen veselou feťáckou povinností demonstrovat za „budoucnost“ planety. (Ty vole, ten už kecá dlouho, dej mi jointa...). Propadlíci na vysokých školách jsou aktivisty a svůj milion chvilek úvah o vlastních komplexech protavili do Milionu chvilek pro demokracii, na přednášky tudíž nyní také netřeba. (Ty vole, ta už kváká strašně dlouho, dej mi jointa.) A aby pitomost vládla, je třeba, aby volit mohli šestnáctiletí, bábám a dědkům uren netřeba více, jen snad těch nějakých levnějších pohřebních.

Tato fakta nejsou uváděna zbůhdarma. Fašismus všech podob totiž vždy byl explozí teroru mladých, všemocných, zblblých a všehoschopných. Lidstvo tak doplatilo vždy na včas neudělených, zdravých pár facek dospívající generaci, aby mu pak byly uštědřeny ve strašlivých podobách rozjívených režimních vládců po většině do třiceti let.

A jsme u těch facek

Starou pedagogickou pravdou je, že v jistém věku vyzrávající mladý lidský organismus vyžaduje trest, poněvadž, ač nadán rozumem, neumí jej ještě užívat v plné míře, jelikož i mozek a rozum potřebují zrací fáze vývoje, nelze se tomu nijak vyhnout. Malé dítě nepochopí, proč nemá sahat na šálek s horkou vodou. Slovní rodičovský a láskyplný výklad nestačí, protože to nevyzrálý mozeček nepobere. Láskyplných pár na zadek však pobere, díky podmíněnému reflexu si pak vryje do paměti, že šálek s vařící vodou je škodlivý.

Dlouhodobě však je už tato stará pravda pedagogicky nepřípustná a vyrůstají nám tak relativně ještě mladí propagátoři jediného správného názoru, kteří však neváhají jinonázorníky přesvědčovat o své jediné a svaté pravdě právě prostřednictvím facek. Kdyby facek, to jim už zdaleka nestačí!

Občanská demagogická strana – vraždy jsou vlastně hodnoty...

Před proběhnuvšími eurovolbami vyzývali magistrátní zastupitelé z řad ODS k vraždám opozice, všech, kdo mají jiný názor, ke svrhnutí a vraždě prezidenta republiky! Je zvláštní, že před parlamentními volbami v Německu třicátých let si toto nedovolili ani bojůvkáři NSDAP?! Ale názorové vývody a výzvy k vraždění a násilí českých fašistů, jako starosta Řeporyjí Novotný (ODS) či bývalý zastupitel Jesenice Lang (ODS), jsou tak mimořádně podobné řádění německých a dnes třeba ukrajinských fašistů, že z toho jde docela strach. Nikoli strach z osoby amorální trosky Novotného, ale ze situace, kdy takové kreatury veřejně v dresu politické strany hlásají své apely, nejsou exemplárně vyloučeny, je jim popřávána vlídná péče médií.

Napadlo snad Václava Klause st., že vlastně zakládá fašistickou stranu?

Novotného a Langovy výzvy se však ujaly. Už po volbách byl kvůli jinonázoru hned dvakrát po sobě fyzicky napaden člen RRTV Ladislav Jakl, poprvé v metru, podruhé na filmovém festivalu ve Zlíně. Při snídani v hotelu, kde kolem něj byli snad jen zástupci „umělecké fronty“ z řad filmařů, té „umělecké fronty“, která má nějak geneticky zakódovanou plebejskou potřebu výti s vlky a zpívati píseň toho, koho chleba (jak si bláhově myslí) jedí. Čili za všech okolností vždy prorežimní komedianti, aktivní antichartisté, ale vždy v čele „bojů za lepší příští“.

Je neuvěřitelné, že navzdory všemu uvedenému se našlo v České republice několik desítek tisíc potenciálních majdanistů, kteří dali zjevně kmotrofašistické ODS hlasy v eurovolbách. Je to neuvěřitelné, ale je to tak.

Z Novotného modré koule ani z psychopata Langa strach nejde. Ale z desítek tisíc novotných a langů – no, přiznejme si to – to už může vzbuzovat docela husí kůži...

Asi nezbude, než ty facky prostě vracet...

