Svatopluk Otava: Téměř 30 let podvodů na voličích bohužel nekončí

Tak se „promlčíme“ až do lži…

Jakkoli úzkostlivě se pan premiér Babiš v podstatě odmítal vyjadřovat k mezinárodním otázkám (ať už v období spoluvlády se zaprodaneckou ČSSD nebo v předvolební kampani), nyní na potlachu unijních špiček přispěchal s pokorným „názorem“, že by bylo dobré podumat nad vyhoštěním ruských diplomatů z Prahy.

Jakýsi prý „společný názor“, jakási sounáležitost EU se stále „unijní“ Velkou Británií a jejím rychlým „odhalením“ původců atentátu na sběhlého, vyměněného a zhola nepotřebného agenta Sergeje Skripala.

Ne že Rusko – Vladimír Putin, zvolený drtivou většinou svého národa za lídra Ruské federace – je autorem scénáře vraždy zrádce. Putin, Putin, Putin!, hřmí hysterické povykování britské Včelky Máyi, francouzského motýla Emanuela Makaróna i islámské Andělky Merkelovic. Důkazy sice nejsou, prospěch z takové stupidity pro Rusko žádný nekyne, ale pan premiér v demisi má jasno! Tak tedy budeme „zvažovat“ vyhoštění.

„Naši bastardi“ lhát můžou. Rusům je zakázáno už jen namítat

Důvod je jasný. Rusové si dovolili po vzoru našich vzorů z Velké Británie, ale mnohem podloženěji zaspekulovat, že technologii k výrobě binární plynové zbraně vlastní i jiné země. Třeba Velká Británie, jíž se možná už nechce živit mnohonásobně vytěženého přeběhlíka a jejíž laboratoře na výrobu chemických zbraní se nacházejí jen 16 km od místa činu.

Nebo Američané, když zhodnotili, že vědomosti panasoudruha Skripala ohledně vztahů a vazeb na volební gang Hilary Clintnové jsou větší a pro (nikoli „hodnotová“) média výživnější, než by byli schopni tolerovat. A jelikož právě Američané kdysi likvidovali uzbecké laboratoře na výrobu nyní už profláklé technologie, sloužící k výrobě „novičoku“ – proč toho nevyužít a nenakydat na Rusko další kýble své vlastní špíny?

Další (všeho)schopní chemici se také mohou nacházet na teritoriu Skandinávie a nebo třeba ve výkladní skříni výrobce chemických zbraní za sovětské éry – Československu. (Koneckonců – odtud padlo i vyslovení jako jména možného původce i jméno Slovenské republiky, za což se však promptně Ruská diplomacie omluvila. Kapacity byly a jsou totiž u nás, v ČR.)

Fascinující však je, jak rychle po jakýchkoli volbách všechny politické subjekty odstoupí od slibovaného i očekávaného, drsně voliče podfouknou a opásají se „mandátem“. Skutečně je otázkou, zda by hnutí ANO získalo takovou voličskou podporu, kdyby se jeho protagonisté již před volbami vyslovili tak, jak právě teď premiér v demisi Babiš. To znamená: „Jasně, i kdyby nás hnal do války s Ruskem kdokoli na základě těch nejvyloženějších lží – budeme držet basu.“

Babiš, Hamáček, Filip… - tak to jsme opravdu chtěli?

A tak je to pořád. Nyní už Hamáčkovi socialisté vyhandlují koryta s Babišem, (před tím sám přítel Hamáček vysoce ocenil práci přítele Sobotky), Dolejšovi a Filipovi komunisté je „proevropsky“ podpoří. Jaksi se zapomene, že rétorické výkony přítele Schwarzenberg-Zaorálka na téma, jak sociální demokraté zatočí s původci tunelu zvaného „církevní restituce“ vyhrály socialistům volby v roce 2013. Přibráním KDU-ČSL do vlády pak zradili sobotkovci, hamáčkovci a zaorálkovci své voliče ve zlomku sekund, po sečtění volebních hlasů a to je přvedlo k debaklu 2017.

Inu – pan Babiš a hnutí ANO prý nemají strach ani z předčasných voleb, pokud by se jim nepodařilo sehnat vládní podporu pro menšinový kabinet. Tak aby se „aňáci“ třeba nedivili. Aby nakonec přece jen díky vnitřní nenažranosti a řevnivosti české politické scény nakonec k těm předčasným volbám nedošlo. A mohly by se dít věci…

Třeba by pan prezident pak pověřil složením vlády opět vítěze voleb, a tím by klidně mohl být Tomio Okamura. A třeba – no, už aby to bylo… (Ty předčasné volby, samozřejmě…)

Psali jsme: Svatopluk Otava: Je to vážné. Soros odmítl novou slovenskou vládu Svatopluk Otava: Rusové nebo Britové? Trest nebo vražda? Svatopluk Otava: Podvést voliče nebo bojovat s pučisty? Svatopluk Otava: Mistři žumpy? Jedině Fórum 24

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: PV