Svatopluk Otava: Voliči TOP-09, STAN, KDU-ČSL, ČSSD a větší části ODS mají společný nedělní piknik na Letné

Není sice jasné, co podstatného, krom přetrvávající povolební frustrace, chtějí prostřednictvím svých vykolejených řečníků a pouťových předváděčů veřejně vzkázat normálním lidem, ale cosi to bude. Prý se jich sejde dost, dokonce to vypadá, že všichni.

Svolavatelé z řad nedostudovaných, sběhlých kleriků, nezapamatovatelných „umělců“, či podivných politiků ovšem slibují hlavně poučení o morálce, demokracii a spravedlnosti.

Zastřešující hnutí s bizarním názvem Milion chvilek pro(ti?!) demokracii zajistilo též cattering, záchodky, rovněž kulturní program.

Podvod na voličích se konal. Tak jaksi tradičně..., ale jinak...?

Tak co se té demokracie týče, vyznívá celá motivace zítřejšího demonstrování s občerstvením trošku podivně. V České republice proběhly řádné parlamentní volby, byli zvolení zástupci lidu, vytvořena vláda, ta docela pracuje a hlavně se nijak nezpronevěřuje svému poslání a pohybuje se v zákonných mantinelech.

Má sice hned úvodní kaňku z období svého koaličního vzniku. Okamžitě po sečtení volebních výsledků byl totiž spáchán očividný volební podvod hlavně na voličích hnutí ANO tím, že Andrej Babiš podlehl tvrdému tlaku Reichu a přibral do vlády kolaborantskou partaj ČSSD – ale -co je bez chyby, že ano? Čekal snad někdo, že když se bude sahat na premiérovy miliardy, upřednostní on národní zájmy před svými? Skutečně kdosi věří, že Andrej Babiš je ta výjimka, která se nebude řídit (bohužel) platným pořekadlem: Bližší košile, než kabát? Většina voličů ANO si představovala koalici s SPD, zkuste se jich zeptat...

Takže ještě k té demokracii - je docela dobře zapamatovatelné, že premiér Babiš Českou republiku prodá (smění, chcete-li) za svůj majetek a klid své rodiny. Ale byl řádně zvolen, jakési zbytky suverenity nám ještě zůstávají a zůstanou i po konci jeho mandátu a máme (zatím ještě) možnost s tím o budoucích volbách něco udělat.

„Morálka“ není normálka...

Také o morálce se budou dnešní spíkři a hudci zmiňovat, ji a „hodnoty“ opěvovat. Není jisté, kteří „umělci“ se předvedou v programu, ale vzhledem k tomu, že bylo odmítnuto i vystoupení tak tradičně hysterického a nenávistného popěvkáře Hutky, dá se čekat cokoli.

Snad se organizátorům jevil chátrající „bard“ s nejasnou minulostí příliš měkkým a raději si pozvou někoho „morálnějšího“ a „hodnotovějšího“? Vystoupí snad homogypsymegastarr Banga se sdělením národu“ „Prcat, prcat, prcat....!!!“?

Osloví davy životem již ošlehaný, zkušený a moudrý umělec Polívka ml. S s výzvami typu“ „Nasereme se a půjdeme na Hrad!!!“? Bude prostor i pro umělecko-politického pornoherce Jandu, jenž má Evropské hodnoty přímo v erbu svého podivného neziskového „úřadu“? A když už jsme u těch politiků, snad si chvilku pro národ vyšetří i regionální elita ODS a vlídně nabídnou slovy zastupitele Langa východisko z (prý) krize zavražděním prezidenta a pobitím politických odpůrců. Jednoduché, jasné, úderné.

Koneckonců – národ jako celek, pokud existuje, je z větší části debilní, jak říká Novotný (ODS) v souladu s míněním feministky Sommerové, která si zase pohrává s myšlenkou redukce volebního práva jen pro ty – pro koho vlastně...? Pro ty tvárnější, kteří budou převychvatelní neutuchající pedagogickou snahou vysvětlovatelů z party Geislerové a Čvančarové?

Stejný metr pro všechny, a nebo bude výjimka pro „naše bastardy“?

Ještě i Spravedlnost bude prý nahlas bráněna. Řádně jmenovaná ministryně rezortu Benešová stihla v krátkém čase pouze doručit do sněmovny návrh zákona o státních zástupcích, aby bylo znemožněno ovlivňování jejich práce politickými cestami, ale bude se demonstrovat za její odvolání kvůli tomu, co by prý v budoucnu udělat mohla?! Obludné? Ano....

Též premiér musí prý podat demisi, poněvadž, stručně řečeno, nám „dělá ostudu v Evropě“. Zřejmě hlavně tím, že si malé dotační domů přihrával v souladu s platnými zákony České republiky, stejně jako s legislativou EU.

Spravedlnost má jen jeden metr. Pevně musíme věřit, že vzápětí po vymajdanění České republiky k ukrajinskému „hodnotovému“ obrazu si Milion chvilek stejně ostře vyšlápne i na ambasádu kvazistátu Kosovo, v jehož čele stojí mezinárodně uznaný a hledaný obchodník s lidskými orgány a vrah Hashim Thaci.

Po rozehnání albánských narkobaronů pak díky zbývajícím miliónům na transparentním účtu vyrazí bývalí klerici s mírumilovnými demonstranty vlaky, autobusy i letadly rovnou do srbské provincie aby i tam nastolili „pravdu“ a „lásku“ a například zarazili obchod s drogami a bílým masem přímo na druhé největší základně USA v Evropě. Když od podlahy, tak odpodlahy....

Nebo snad, že by to tak nedopadlo? Že by nakonec zvítězilo jiné, rovněž už veleznámé, pouze mladší pořekadlo: „Jsou to sice bastardi, ale jsou to naši bastardi!“?

Hlavně, aby vyšlo počasí. Poněvadž jestliže by se na „morální elity“ snesla bouřka, jistě by stopy vedly do nějakého experimentálního ústavu v Rusku, kde zavilý Putin vydal rozkaz k rozehnání pražského ložiska „hodnot“ blesky a krupobitím. Ale ani příliš horko by nemělo být. U případných ondlelých by totiž mohly být nalezeny příznaky otravy novičokem. To víte, to Ruské velvyslanectví je docela blízko, nicht wahr???

