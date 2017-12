Svatopluk Otava: Vylít někomu kýbl špíny na hlavu? Podle Britských listů – diskurs!

„Diskurs“. Potom také „ultra“ a“ fašismus, fašistický, fašizoidní“ apod. Takových nálepek se zase uživá v tomto nejprobruselštějším z probruselských webů vůči komukoli, kdo byť jen o milimetr nesdílí pohled na reálný svět zpoza okénka vyhřáté kavárničky. Kdo „nejde s námi“ není v BL označen snad slovy jako centrista, liberál, pravičák či levičák. Nikoli. Kdo „jde proti nám“ je zkrátka ultrapravičák, nebo fašista. A také xenofob ovšem, samozřejmě...

A – jak jinak – fašistou, xenofobem a zbytečným ceremoniářem je přezdíván v nechutném invazním plátku i prezident Zeman. Celému včerejšímu a jistě i dnešnímu vydání je věnována maximální pozornost jeho vánočnímu, projevu. Můžeme přitom ocenit jeho věcnost, střízlivý pohled na situaci ve státě i ve světě, můžeme mít k tomu či onomu bodu prezidentova vidění připomínku nebo s ním prostě nesouhlasit z jakéhokoli důvodu. Můžeme pak vlastní pohled prezentovat třeba v jiném médiu či jej rozebírat s kolegy či známými. Nikoli ovšem v Britských listech. Tam pouze pod hlavičkou „ultra“ nebo „fašistický“.

Vševědoucí Čulda...

Jan Čulík“: „Bezdomovci, více než 10% národa v exekuci a blížící se katastrofa technologické revoluce.To jsou nejzávažnější témata doby, která jsou Zemanovi putna.“ Název článku.

Dále Jenda perlí hned v úvodu: „Bylo by myslím pod úroveň se vyjadřovat k blábolům neinformovaného a od reality izolovaného Miloše Zemana, jemuž česká veřejnost věnuje přehnaně velkou pozornost. Prezidentský úřad České republiky je nevýznamná ceremoniální funkce a měl by být zrušen, protože nezdravě napodobuje roli, někdejšího stařičkého rakousko–uherského mocnáře a vytváří nezdravý a falešný dojem, že „„tatíček prezident““ všechno za občany, jeho „„dětičky““ vyřeší a udělá. Přitom nynější „„tatíček prezident““ nerozumí ničemu a vytváří už léta bezdůvodně nenávistný, všeobecně nepřijatelný, neplodný xenofobní diskurs, který pověst i budoucnost České republiky vážně poškozuje. Posedlost následující prezidentskou volbou je zástupným problémem, odvádějící pozornost od skutečné, nezadržitelně se bížící, krize.“

To je prosím jen úvod článku, v němž se pan Čulík rozhodl jednoduše a bez zbytečných cirátů hodit na prezidentovu hlavu bezdomovce (jinak produkt jím tolik milované formy demokracie made in GB), exekuce, ba i blížící se technologickou invazi do výroby. Miloš Zeman je totiž neinformovaný, ničemu nerozumí atd. atd., také xenofobem je náš pan prezident.

Logika? Proč?

A jelikož pan Čulík rozumí všemu, rozhodl, že vše je , jak výše popsáno vlastně jen vúvodu jeho článku. Pozoruhodná logika pana Čulíka ční jako stožár v pustině normálně uvažujících lidí.

Tak na jedné straně tvrdí, že statisíce českých občanů přijde v nejbližších letech o práci díky inteligentním výrobním technologiím, tedy bude spousta nezaměstnaných, a na druhé straně zase obviňuje prezidenta z xenofobie, protože nechce, v souznění se spoluobčany i Čulíkovými postřehy, další nezaměstnané a konzumenty sociálních dávek na příkaz Bruselu dovážet.

Šéfredaktor předem jaksi vydedukoval, že je to prezidentovi putna. Jak na to přišel? A jak by měl pan prezident tedy ovlivnit příchod nových technologií, když je jeho role „ nevýznamně ceremoniální“ a „měla by být zrušena“? A proč se tím tedy pan Čulík vlasně zabývá, když „je to pod úroveň vyjadřovat se k blábolům....“, atd. ?

Člověka se zdravým rozumem v hlavě tak maně napadá, že si holt pan Čulík v noci potřeboval nějak plodně zablábolit, aby měl prostě před spaním nějaký ten diskurs.

Také zdravý rozum je nezdravý...

Mimochodem – zdravý rozum. Další kámen úrazu. Myslet a tvořit si názor je dle BL rovněž krajně nevhodné, Každý, kdo o tom chce vědět více, si může podumat nad „filozofickým“ rozborem tématu z klávesnice další hvězdy redakčního týmu, pana Borise Cveka. „Poukazem na „„vlastní rozum““ Zeman pochválil naši uzavřenost a bigotnost“ sej menuje obohacující traktátek, lze skutečně vřele doporučit.

A pak dále, jen do prezidenta. „O čem se ekonom Zeman ve vánočním projevu nezmínil: Vzestup automatizované ekonomiky disproporčně postihne chudé lidi.“

Tak tento článek využívá sběru dat a prognóz skotských expertů na blížící se ekonomické prostředí, hledání vhodných postupů třeba prostřednictvím zaručeného minimálního příjmu pro všechny skotské občany atd. Nicméně jde čistě jen o mapování situace ve Skotsku, týkající se Skotů a mající budoucí dopady na Skotsko. Člověku se zdravým rozumem jaksi uniká, jak se v tomto může angažovat český prezident v „nevýznamné ceremoniální roli“ Miloš zeman? A proč by se tedy o tomto problému měl šířit ve vánočním projevu k českým občanům?

Ale stejně krásné, že Britské listy mají na vše odpověď, zcela prostou zdravého rozumu. Za všechno může Zeman. A protože pan Dolejší asi spí, tak tentokrát bez Putina...

autor: PV