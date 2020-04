Tomáš Krystlík: Česká vláda pokračuje v chybném rozhodování

reklama

Přitom stačilo zakázat příjezdy cizinců ze států mimo EU značně postižených coronavirovou epidemií, případně omezit příjezdy cizinců ze členských států EU a výjezdy vlastních rezidentů nemajících k tomu pádný důvod. Nerušit většinu přechodů do Německa a Rakouska položením betonových zátarasů a jejich obsazením policisty a vojskem. Příklad opačný: po uzavření některých přechodů mezi Německem a Rakouskem jich funguje stále 33 včetně veřejné dopravy, cestující musejí mít pouze pádný důvod pro vjezd a výjezd; Česko má otevřeno jen 7 přechodů do BRD, veřejná doprava je zrušena a na německé straně nikdo nestojí! Zavřené hranice pro vlastní obyvatele má na celém světě kromě ČR jen KLDR a Arménie. O takové prvenství by žádný Čech neměl stát!

Jako první země na světě zavedla ČR celostátní povinnost nošení roušek na veřejnosti, opatření zbytné, nositele před nechránící nákazou a vystavující je vlivem celodenního nošení jediné roušky, jejím nevyměňováním po 30 minutách za novou a nenacvičeností jejího správném snímání z obličeje větší pravděpodobnosti nákazy než bez ní. Dodnes žádný stát na světě Česko v povinném celostátním nošení roušek na veřejnosti nenásledoval! Statisticky si každý sáhne do obličeje 34krát za hodinu (!) a zanese si na něj, pokud ho má na rukou, coronavir. Nebo se dotkne rukou vnější plochy roušky a z ní si přenese coronavir na obličej, do očí, nosu, někdy i do úst. Brýle nad rouškou se opocují, což je další příležitost si při jejich čištění zanést nákazu do očí! K tomu další statistika říká, že až 30 % vyškoleného (!) zdravotnického personálu si nedovede stáhnout ochranné rukavice, aniž by nekontaminoval pokožku na vlastních rukách! Opět pochybné prvenství, na které by Češi neměli být hrdi.

Následky povinného nošení roušek byly zcela předvídatelné. Lid je začal, předpokládaje, že se jedná o rozhodnutí smysluplné, považovat za samospasitelné a chránící před nákazou navzdory tomu, že jsou pouze jakýmisi amulety, v jejichž účinek český lid zblble věří. Důsledkem strachu z vlastního nakažení z nenošení roušek jinými a z české bohulibé záliby v udávání se tísňové linky policie zahlcují hlášeními, kdo kde příkaz k nošení roušky porušuje. Horším následkem je, že lidé si ze strachu bojí zavolat záchranku, aby se v nemocnici nenakazili coronavirem a to i při záchvatu mozkové mrtvice, kde prodlení bývá osudové. Médii proběhla zpráva o smrti českého zpěváka a muzikanta, který ze strachu z COVID-19 odmítal jít k zubaři se zánětem zubu, až podlehl následkům celkové sepse organismu. Statistiky nejsou, ale takové zbytečné oběti strachu z nákazy coronavirem budou odhadem vyšší než počet zemřelých na COVID-19. Bylo také jasné a předvídatelné, že příkazem na veřejnosti nosit roušku, se vyvolá v obyvatelstvu větší strach z nákazy coronavirem, než kdyby povinné nošení zavedeno vůbec nebylo a následkem toho se pendlerům časem také zatrhne práce v zahraničí. Což se stalo. R. Prymula pak po delší době v interview v DVTV prozradil, že „pár případů přenosu nákazy pendlery tu bylo“. Takže to vypadá, že tlak hejtmanů příhraničních krajů na vládu, aby pendlerství zarazila, byl vyvolán převážně českou závistí, že pendleři si nerušeně vydělávají velké peníze a domorodci v ČR ne. Pendlerství, až na výjimky, se zatrhlo ryze technickým opatřením: tři týdny v cizině pobytu a práce bez přerušení, a po návratu 14 dní karanténa bez práce.

Tento týden zplodila česká vláda zatím poslední důkaz své zhovadilosti. Rozšířila podmínky pro zavedení dvoutýdenní karantény po dvou týdnech pobytu v zahraničí i na řidiče kamionů v nákladní dopravě, respektive nařídila dodržovat toto opatření i v nákladní přeshraniční dopravě. Od čtvrtka 16. 3. začali tedy policajti na hranicích skenovat pasy řidičů kamionů vyjíždějících z ČR a datum překročení hranice. To způsobilo kolony táhnoucí se i 15 km do vnitrozemí a způsobující zdržení 4 až 8 hodin. Dopravci nebyli s to dodržovat termíny a hrozilo, že přijdou o zakázky. Zatlačili tedy na vládu s tím, že řidiči byli a jsou povinni svůj pobyt za hranicemi delší dvou týdnů hlásit, a vláda dnešního dne své opatření platící 24 h odvolala. Jaký další důkaz blbosti české vlády si přejete?

