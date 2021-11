Václav Hošek: Představivosti se meze nekladou

Co říkáte nápadu, ať neočkovaní platí v nemocnicích? Výborná myšlenka, že? Ovšem co takhle nezastavovat se na půl cesty a po vzoru Járy Cimrmana jít ještě dál? Proč pouze neočkovaní?

Kouříš? Tak zaplať. Piješ? Plať. Žiješ nezdravě, máš málo pohybu? Sáhni hlouběji do peněženky. Uvědomujete si, jaké výhody pro společnost by tohle opatření mělo? Samozřejmě, chtělo by to dobrou organizaci. V každém sanitním voze by součástí posádky musel být ekonom, který okamžitě na místě vyhodnotí situaci, provede anamnézu pacienta a spočítá výši jeho spoluúčasti. Včetně dopravních nehod. Ten, kdo nehodu způsobí, ten pochopitelně platí všechno.

Většina pacientů si ihned na místě uvědomí svou situaci a zůstane doma či ve škarpě. A za několik měsíců praxe již záchrannou službu raději nikdo volat vůbec nebude, takže většinu vozidel můžeme prodat jako taxi. A to není všechno. Do roka a do dne můžeme nejméně tři čtvrtiny nemocnic změnit na obchodní domy, protože se do nich nikdo hrnout nebude. Doktoři a zdravotníci následně mohou jít pracovat na západ a konečně si slušně vydělat. Zbytek plynule přejde do pohřebnictví, kde očekávám neobvyklý, ale zasloužený boom.

Takže, suma sumárum. Zdravotnictví ušetří desítky miliard ročně, sociální sféra si také oddechne, neboť nutnost důchodové reformy v důsledku výrazného zvýšení úmrtnosti rázem odpadne. A, koneckonců, vydělají na tom i pacienti. Když se doma dobře zamknou, nehrozí jim, že je v posledních minutách jejich života bude fotografovat nějaký paparazzi hovado.

Takhle tedy vidím naši růžovou budoucnost. Co říkáte, taky se vám líbí naše světlé zítřky? Pak mě tedy podpořte, až budu kandidovat na post ministra zdravotnictví. Jenže neumím zpívat. A líbat boty chlebodárců jsem se taky nikdy nenaučil.

Tak sorry.

