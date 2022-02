Václav Klaus: Bez Ruska a na jeho úkor nelze dnešní konflikt vyřešit

reklama

Bývalý prezident ČR Václav Klaus společně se svými kolegy z IVK zaslal dne 14. února 2022 otevřený dopis předsedovi vlády ČR v souvislosti se situací na Ukrajině:

Vážený pane premiére,

se znepokojením sledujeme Vaši, pro nás nepochopitelnou pasivitu vůči tomu, co se odehrává na Ukrajině a kolem ní. Asi se s námi shodujete, že je situace neudržitelná a vrcholně nebezpečná pro všechny. Konflikt na Ukrajině je dlouhodobě největší bezpečnostní hrozbou na našem kontinentě. Probíhající vojenská eskalace ohrožuje celou Evropu, včetně České republiky. I když si naše veřejnost hrozící nebezpečí příliš nepřipouští, je možnost vzniku otevřeného válečného konfliktu v naší blízkosti velmi reálná.

Největší obětí dnes a denně vyhrocované situace je a bude Ukrajina samotná. Nikoli v zájmu obyvatel této země se odehrává velmocenský střet USA s Velkou Británií na straně jedné a Ruska na straně druhé. Zájmem Ukrajinců válečný střet na jejich území není a být nemůže. Na válku mezi Ukrajinou (v zastoupení USA) a Ruskem na ukrajinském území by Ukrajinci doplatili dalším hlubokým ekonomickým rozvratem, společenskou destabilizací a totální ztrátou nezávislosti.

Válečné hrátky s nejmodernějšími zbraněmi nejsou nevinnou počítačovou hrou. Nelze lehkovážně spoléhat na to, že se v napjaté situaci a v nestřežené chvíli do takových hrátek nemůže vloudit chyba. Ta by uvedla do pohybu nezvladatelný vývoj se spontánní dynamikou, jež zastavit by nebylo možné. Nestalo by se tak v historii poprvé.

I když Rusko nepochybně sleduje své vlastní zájmy, které nejsou totožné se zájmy dalších účastníků konfliktu, jeho obavy jsou legitimní a je třeba je brát vážně. Bez Ruska a na jeho úkor nelze dnešní konflikt vyřešit.

My už nechceme a nemůžeme mlčet. Už bylo dost politických vytáček, šíření paniky a přilévání oleje do ohně. Odmítáme pokusy zapojovat Českou republiku do vojenské eskalace konfliktu, dodávat do jeho ohniska zbraně, podílet se na zvyšování napětí, jakož i zneužívat konflikt kolem Ukrajiny v domácím vnitropolitickém zápase a vytvářet atmosféru, v níž je povolován jen jeden „správný“ názor. Nevytvářejme nepřátele z těch, kteří mají názor jiný.

Žádáme Vás, pane premiére, abyste zajistil zodpovědné a důstojné vystupování jednotlivých členů Vaší vlády v této věci a abyste se zasadil o zahájení vážných a zodpovědných jednání všech zainteresovaných stran s cílem naplnit minské dohody a vyjednat bezpečnostní záruky pro všechny zúčastněné strany konfliktu.

Za IVK

Václav Klaus

V Praze dne 14. února 2022

