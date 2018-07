Václav Kovalčík: Je třeba pořádek, bezpečí a všeobecná dostupnost informačních technologií

To, že jsou „automatické věci“ za nekřesťanské poplatky, svědčí o nekalé a podvodné činnosti softwarových společností ve světě. Totéž se týká i antivirových společností, dále balíčku Microsoft Office – i potřebný Word není jen tak dostupný zdarma, ale za neetické poplatky.

Na druhé straně se potýkáme s kriminální hrozbou počítačových virů a infekcí. Kdyby tomu nebylo, žilo by se nám lépe, mohli bychom pokojně reálně a virtuálně vytvářet hodnoty, jenže někdo musí vydělat peníze na potenciálních hrozbách a katastrofách! Zločinci, kteří záměrně šíří virové počítačové infekce, nejsou vůbec trestáni, proto systém trpí přítomností reálné a virtuální kriminality. Na to doplácíme úplně všichni, když máme počítač a internet, neboť o pocitu bezpečí si můžeme v tomhle hnusně nastaveném systému nechat jen zdát.

Co bych však doporučil pro řešení této nezáviděníhodné situace, vlastně situací všech zemí, všech domácností, firem, úřadů a vzdělávacích institucí?

Jsem toho populárně-nepopulárního názoru, a to zákonem "zestátnit" všechny potřebné softwary a programy, vlastně "pozemštit," abychom se zbavili virtuálního chaosu kolem často nesmyslných výší cen. Zároveň by muselo dojít ke stanovení a domluvě jasných, etických a přehledných cen dodavatelů, nesměl by zároveň existovat chaos a "nesmyslné množení cen." Jsem přesvědčen, že do informačních technologií musí být vnesen pořádek, bezpečí a všeobecná dostupnost.

