Vladimír Franta: Vladimir Putin muž z budoucnosti. Proděravěl americký raketový deštník

„Pokud nás dříve nechtěl nikdo vyslechnout, vyslechněte nás nyní!“ (V. Putin, 1. 3. 2018)

Vladimír Putin ve svém 14. vystoupení určeném Federálnímu shromáždění Ruské federace přednesl sérii senzačních sdělení. Poprvé si za místo projevu vybral jinou lokaci nežli Kreml. Svou řeč započal vnitroruskými perspektivami a určitou svodkou národních úspěchů. Zhruba po hodině se poměrně konvenční vystoupení změnilo v noční můru pro NATO. Je pozoruhodné, že na pozadí této události zlato začalo zlevňovat, jako by Putin uklidnil planetu.

Druhou, kratší část vystoupení, ruský prezident uvedl informací, že projekt 70% přezbrojení ruské armády je prakticky splněn. Informoval, o které již známé moderní typy zbraní budou co nevidět obohaceny ty či ony složky armády. Pak se stalo něco nečekaného. „Muž z budoucnosti“ se v rámci ruského předvolebního klání vytasil s něčím, co učiní SCI-FI realitou. Reakce sálu: 3krát potlesk ve stoje.

Vladimir Vladimirovič se rozhodl senzaci dávkovat po kapkách. Ruští poslanci a senátoři nabyli zkraje prezidentova ujištění, že perimetr ruských hranic je nyní komplexně vykryt radiolokačním polem radarů včasné výstrahy. Podařilo se zaplnit ony radiolokační „díry“ vzniklé po rozpadu SSSR. Velký průlom byl ohlášen i ve sféře bezpilotního letectví (drony). Putin celkově připomněl, že se zdařilo vybudovat Národní centrum pro řízení obrany Ruské federace. Informoval také o zřízení Operativního velení vzdálené námořní zóny. Teprve pak odhalil řečnický závěs, za nímž čekaly na oficiální představení světu nevídané typy zbraní, které Rusko bezpečně katapultují do zcela jiné výkonnostní třídy. Putin přispěchal s ujištěním, že jím uvedená fakta nejsou blaf.

Jak Rusko odpovídá na jednostranné odstoupení USA od smlouvy ABM(T) z roku 1972 o nerozmisťování systémů protiraketové obrany?

Rusko zavádí do sériové výroby a výzbroje nové zbraně, Putin zdůraznil slovo „zavádí“, v odpověď na odstoupení USA od smlouvy o protiraketové obraně z roku 1972 (ABM Treaty), k němuž došlo za Bushovy administrativy v roce 2002. Na základě smlouvy ABM(T) jak SSSR, tak USA směly antiraketami chránit jen vybranou část svého území. SSSR chránil Moskvu, USA pozice raket startujících z pozemních šachet na základně Grand Forks. Tato smlouva společně s další dohodou o omezení útočných jaderných zbraní hromadného ničení vytvářela určitou rovnováhu sil mezi velmocemi, v důsledku čehož možnost III. světové války byla spíše nepravděpodobná. Potencionální agresor by vždy riskoval zničující odvetný úder.

Když se Američané rozhodli od ABM(T) odstoupit, jak Putin vysvětluje, Rusko ihned vyvinulo snahu přizvat USA k jednání, nebo alespoň ke zdrženlivosti v otázce dalšího kola zbrojení. USA však unilaterálně odstoupily od ABM(T) a veškeré nabídky Ruska ke konstruktivnímu dialogu byly Američany odmítnuty. Putin tímto zdůvodnil, že Ruská federace byla dotlačena k modernizaci svých útočných strategických jaderných komplexů, nemajíce žádnou jinou alternativu. Než aby jen posiloval početní stav již existující techniky, Putin vsadil na zcela nové zbraně.

Američané Rusko odepsali. Patrně se unáhlili

USA dle Putina vsadily na to, že po rozpadu SSSR „ex-sovětské“ Rusko (které si Západ předtím ztotožňoval se SSSR) „ztratilo“ kolapsem Sovětského svazu cca 23,8 % území, 48,5 % obyvatel, 41 % HDP, 39,4 % průmyslového potenciálu, 44,6 % vojenského potenciálu – to vše v souvislosti s dělením armády a hospodářství Sovětského svazu. Technika tehdy zastarávala, na Kavkaze se válčilo, ve vedoucích podnicích zabývajících se obohacením uranu pracovali po roce 1991 američtí konzultanti. Zdálo se, že Rusko za dané situace nezvládne provozovat své dosluhující zbraně. Rusko se navíc topilo v dluzích. Bez dotací MMF by lavírovalo na hraně ekonomické katastrofy ještě více. Západ věřil, že je pouhou otázkou času, kdy se Rusko v dohledné době rozloží. Proto USA odstoupily od ABM(T), jelikož nabyly dojmu, že smlouvu už k ničemu nepotřebují, že Rusko není nebezpečné.

Putin Federálnímu shromáždění nyní řekl, že Rusové jsou sami zodpovědní za ztrátu vlastní prestiže a důvěryhodnosti. Roku 2010, uvedené situaci navzdory, byla paradoxně podepsána smlouva Strategic Arms Reduction Treaty. O ratifikaci se postarala administrativa Dmitrije Medveděva a Baracka Obamy. Tuto smlouvu, již signatáři ratifikovali v Praze, nynější prezident USA Donald Trump označil za nevýhodnou pro USA. Jelikož je mezinárodní politika těhotná konflikty více než kdy jindy, dá se předpokládat, že Putin sotva sáhne po lichých fabulacích, které by neměl ničím podložené. Možná se opravdu časy mění!

Rusko nemělo jinou možnost než odpovědět asymetricky, ekonomicky a superefektivně

Putin vysvětlil, že US aktivity v Polsku a Rumunsku, kde jsou instalovány prvky americké PVO, nahlodávají a devalvují logiku oné smlouvy New START z roku 2010. Putin vyzdvihl, že při redukci balistických raket nedává smysl, aby jeden ze signatářů (USA), začal zvětšovat počet protiraket, protože se z těchto protiraket kdykoli po modernizaci mohou stát střely útočné. Kdyby tedy Rusko neučinilo žádných opatření, brzy by došlo k plnému znehodnocení jeho jaderného potenciálu. Američané by dokázali sestřelit, cokoli by z teritoria RF odstartovalo. Putin komentoval současnou situaci takto: „Americká vojenská mašinérie a její výrobní linka se daly do pohybu… [… ] Americká strategická protivzdušná obrana je nyní provozována na Aljašce, v Kalifornii, Rumunsku, brzy bude funkční i v Polsku. Amerika plánuje PVO rozšířit o instalace v Japonsku a Koreji, nemluvě o mobilní PVO dislokované na lodích v bezprostřední blízkosti hranic Ruské federace. Putin se ptá: „Co udělalo Rusko krom protestů a varování? Čím odpovědělo Rusko? Odpovědělo následujícími vojenskými inovacemi a novinkami. Rusko opovědělo asymetricky a ekonomicky, přesto velmi efektivně. RF vyvinula nové pokolení raket…“ (citát je hodně zkrácen, pozn.)

Nový raketový komplex s těžkou mezikontinentální raketou – Sarmat

Tento komplex má nahradit sovětskou raketu Vojevoda, v označení NATO SS-18 „Satan“. Dvě stě tunový Sarmat vyniká krátkou aktivní startovací fází, raketa může nést širokou nomenklaturu hlavic včetně hyperzvukových (hyperzvuková rychlost je přibližně vše nad 5 Ma). Sarmat disponuje lepší ochranou odpalovacích ramp. Putin šokoval srovnáním: zatímco dolet Vojevody činí 11 000 km, Sarmat má v tomto smyslu dolet neomezen a může zasáhnout jakékoli místo na globu, ať už poletí přes severní či jižní pól Země. Tato raketa je navržena k překonání jakéhokoli doposud existujícího systému protivzdušné obrany.

Jaderná křídlatá raketa s neomezeným doletem a supermalým nukleárním motorem

Putin informoval, že nejnovější nízkoletící ruská inteligentní křídlatá raketa a la CH-101 získala nukleární pohon, a díky tomu neomezený dolet. Trajektorie takovéhoto tělesa je nepředvídatelná. Raketa získala možnost vyhýbat se zónám PVO nepřítele zvlášť účinně. Tato střela má být nezranitelná a neohrozitelná ze strany protivníka, který prostě na současné poměry nedisponuje ničím, čím by mohl toto ruské novum sestřelit. Ruská raketa byla již odzkoušena v roce 2017.

Extrémně malý, zato účinný jaderný motor pohání hlubokomořská autonomní mezikontinentální plavidla

Putin dále představil automatické hlubokomořské mezikontinentální drony, které mají předbíhat svými rychlostními charakteristikami všechna dosud známá podvodní i hladinová plavidla. Oplývají krom toho nízkým šumem, a kromobyčejnou manévrovatelností. Prostředky na obranu před těmito drony dle Putina nebyly dosud vyvinuty. Ruský prezident upozornil, že tyto drony lze vybavovat i jadernými hlavicemi. Během roku 2017 se uzavřel cyklus dlouholetých zkoušek výše zmíněných prostředků. Reaktory pohánějící daný typ strojů jsou 100x menší než u dnešních klasických ponorek řízených posádkou. Protože tyto zbraně zatím nemají jména, Putin vyzval veřejnost projevit v tomto ohledu aktivitu na webech ministerstva obrany.

Hyperzvuková tělesa obalená plazmatem, 20krát rychlejší než zvuk; laserové komplexy!

Putin si viditelně užil sdělení světu, že Rusko nyní disponuje hyperzvukovými zbraněmi typu „Kinžal“ (dýka, pozn.). Jde o rakety vypouštěné z palub letadel. Komplex je již ve výzbroji aerodromů Jižního vojenského okruhu RF. Tyto rakety dosahují svého cíle během několika minut a jsou výborně manévrovatelné. S doletem kolem 2 000 km jsou schopny nést i ony jaderné zbraně.

Výčtu ruských vymožeností představených Putinem dominuje vztlakové těleso na jaderný pohon „Avangard“, které je 20x rychlejší než zvuk. Jedná se o aerodynamické těleso obalené kapsou plazmatu, které letí k cíli jako meteorit. Na své palubě nese rakety. Od roku 2017 ruská armáda získává k dovršení všeho laserové komplexy. Mohla by takovéto fenomény vyvíjet země s vyloženě slabou ekonomikou?

Je nasnadě, že ruský prezident svou řeč přednesl nejen Rusům, ale doslova „Urbi et Orbi“. V houstnoucí atmosféře, připomínající předehru k III. světové válce, je možná třeba, aby se našel chladnokrevný politik, který zchladí horké hlavy projektantů válek. Je jím ruský prezident Putin? Co když ano? Putin zdůraznil, že ruské zbraně nejsou určeny k destrukci světa, ale výhradně k obraně ruských bezpečnostních zájmů. Jak ministr zahraničních věcí Ruska Sergej Lavrov, tak nyní i sám prezident Vladimir Putin explicitně varovali, že kdokoli zaútočí byť jen na spojence Ruska, byť jen taktickými zbraněmi, riskuje okamžitou ruskou odpověď, i nukleární. Rusové přišli s těmito tvrzeními v době, kdy se svět dověděl o současné jaderné americké doktríně.

Vyšlo v rámci mediální spolupráce s Literárními novinami

