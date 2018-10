Vladimír Pelc: 43. týden – hlásím, že se v jeho průběhu nic zvláštního nestalo

Když se řekne „nic zvláštního se nestalo“ pak to znamená, že se stalo jen to, co se předpokládalo. Tedy nic neočekávaného, nic převratného.

Tupouni v Řeporyjích

Voliči v této pražské městské části si zvolili do svého zastupitelstva bulvárního pisálka, který na sociálních sítích zvládl pouze nadávání a urážení kohokoli – Pavla Novotného (syn herce Petra Novotného), člena Občanské demokratické strany (ODS); bude tam i starostovat. Svůj politický program celý vložil do svého polonahého tance (zde); více nezvládl. Řeporyje patrně změní svou dosavadní vlajku (viz) za nahý zadek pana starosty. Nechci uvažovat, proč řeporyjští voliči zvolili takto. Spíš mě zajímá, proč vždy tak hyperkritičtí čelní politici ODS, hyperkritičtí zejména vůči prezidentu Miloši Zemanovi, když ten z pusy vypustí tvrdé slovo, které nepatří do akademického slovníku, proč tito superkritici v případě nahého zadku Pavla Novotného drží zobáky.

Nic zvláštního se nestalo – předmětem kritiky přece musí být jen protivník. Naši primitivové jsou naši.

ČSSD

Česká strana sociálně demokratická je stále sobotkovská; tomu odpovídají její volební výsledky při nedávných volbách do Senátu. Je pro ni štěstí, že se vždy po dvou letech obměňuje jen z jedné třetiny, jinak by volby pro ni byly totální katastrofou. Podstatné proti ni jsou koryta a korýtka, hrátky pochesem pochetam – voliči je zřejmé, že o něj v politice soc. dem. už dávno nejde.

Nic zvláštního se nestalo – sobotkovská soc. dem. tak, jako už několik let, pluje do politického zapomnění. Vedení se udrží až do konce. Hořkého. Zuby nehty. Žádná platforma pro restart soc. dem. nebude. Nejspíš bude ze strany odejíta.

KSČM

Komunistická strana Čech a Moravy dělá vše proto, aby z politické mapy státu v podstatě zmizela. Poslední volby (do Senátu) to ukázaly jednoznačně. Byly pro ni debaklem, v Senátu zastoupení už nemá. Strana nemá dostatek voličů, protože nemá dostatek vlastních politických témat. A dostatečné vedení. To se jakýmkoli snahám o politickou resuscitaci brání a ubránilo se. Bude tedy u kormidla do příštích sněmovních voleb – do té doby budou ještě nějaké příjmy − a poté na centrální úrovni z politiky vymizí. Zůstane v obcích. Spíše menších. Protože tam voliči vidí, kdo co konkrétně pro ně dělá. Politickými tématy je konkrétní práce v konkrétních místních podmínkách. A tak do zastupitelstva zvolí třeba Františka toho a toho, protože o něm vědí, že a co pro ně dělá. A jeho členství v komunistické straně mu sousedsky připomenou jen tehdy, kdy proti nim uhraje večer v hospodě v mariáši dvakrát flekovanou sto sedmu červenou.

Nic zvláštního se nestalo – KSČM je na politickém sestupu několik let, vedení chce nějaký čas u prebend vydržet, a kritiky své chatrné práce přejede parním válcem.

Vyšlo na Vasevec.cz. Publikováno se souhlasem vydavatele.

Psali jsme: Vladimír Pelc: Ministerstvo financí kontra zákon Vladimír Pelc: Nejhorší je srážka s úředníkem Vladimír Pelc: Mělká sonda do hlubin voličovy duše Vladimír Pelc: Pistole jako taktický prvek na troufalého řidiče

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: PV