Vladimir Ustyanovič: Moji přátelé a známí olympionici

Měl jsem to štěstí, že jsem v totalitních 80. letech měl tu čest a možnost mít atletickou přípravu, ač moje sportovní disciplína byla jiná, u trenéra Jaroslava Šmída, manžela Heleny Fibingerové. Jenom si připomeňme, kdo byla Helena Fibingerová. Nejlepší československá koulařka všech dob, mistryně světa a několikanásobná mistryně Evropy, která do dnešní doby drží již 46 let světový rekord ve vrhu koulí. Nesmírně jsem si vážil jejího kamarádství a dalších olympioniků se kterými jsem se v té době potkal. Velkou základnu naší reprezentace tvořili příslušníci Dukly Praha. Jako příklad mohu uvést reprezentanta koulaře Jardu Brabce. Čtenář asi tuší, kam svoji úvahou směřuji a to do roku 1984, kdy na příkaz sovětského politbyra, jehož jsme byli satelitem, bylo sportovcům takzvaného východního bloku a českým sportovcům zapovězen start na olympijských hrách v Los Angels v USA. Olympiáda je nejvyšší metou pro všechny sportovce, na kterou se připravujícelý život a s prolitím spousty slz pokračovali jako skuteční profesionálové ve své sportovní kariéře. Věřil jsem, bohužel marně, že tohoto selektivního výběru, nebo spíše určení kolektivní viny pro sportovce se již nedočkám. Chyba lávky, neboli má analytická slepota mi měla otevřít oči směrem k americké ,,výjimečnosti." Američtí nadlidé válčili ve Vietnamu, likvidovali civilní obyvatelstvo a při tom vesele pořádali olympijské hry v roce 1960. Nikdo jejich hry nebojkotoval.

Hysterické scény některých duševně nahatých komentátorů, politiků a nejvyšších ústavních činitelů jsou proti účasti ruských a běloruských sportovců na olympijských hrách. Mezinárodní olympijský výbor odsouhlasil účast sportovců z výše zmiňovaných zemí. Jako první rozhodla o návratu Rusů a Bělorusů federace stolního tenisu. Jak napsal olympijský vítěz Lukáš Pollert ,, přijde kluk, který vyhrál olympijské zlato v Londýně do televize a řekne, že politika do sportu nepatří. A stojí na straně rozhodnutí mezinárodního olympijského výboru, který podporuje účast všech sportovců světa." Za tím výrokem každý normálně uvažující člověk musí pevně stát a podepsat to. Rovněž souhlasím s článkem na Parlamentních listech od JUDr. Jindřicha Rajchla o inteligenci paní Černochové, ale nebudu se vyjadřovat k číslu, že je nižší o 15 bodů než prezidenta Pavla, to je 92.

Shrnu podstatné body. Američané likvidovali Vietnam mimo jiné i napalmem (zápalná antihumální zbraň) a sami pořádali olympijské hry. Na Ukrajině probíhá lokální konflikt, přibližně na čtvrtině území. Tím nechci zpochybnit agresora, ale Ukrajinci se účastní mezinárodních soutěží, včetně mistrovství světa ve fotbale. Proč ti naši slavní lídři nejednají o míru s jediným mírovým tématem, se kterým přišla pouze Čína a navíc má reálnou podstatu. Jak řekl Winston Churchill ,,ti, kdo mohou dobře vyhrát válku, mohou jen zřídka dosáhnout dobrého míru a ti, kteří by mohli dosáhnout dobrého míru, by nikdy válku nevyhráli." Shrnuto, i špatný mír je lepší než dobrá válka.

Musím zopakovat vyjádření bývalého šéfredaktora Reflexu, Marka Stoniše ,,ministryně Černochová je nejodpudivější fanatik v ministerské funkci v éře samostatné ČR. Trestat za bezprecedentní šikanu by ji měl pan Fiala, ne ona pana Svobodu za vyjádření svobodného a relativního postoje." Černochové asi rovněž uniklo, že přímým nadřízeným Davida Svobody je velitel Dukly Praha. Jedině on může případně potrestat Davida Svobodu a v případě, že se tak stane, tak se dostáváme do 50. let, kdy jste byli uvěznění za názor. Paní Černochová může pouze zakázat vycházky Davidu Svobodovi, to je samozřejmě nadsázka. Zajímalo by mě, v jakém stádiu jsou trestní oznámení na Janu Černochovou za schvalování, podpory terorismu a šíření poplašné zprávy. Trochu si teď zaspekuluji. Dovede si vážený čtenář představit, že Ruskou armádu by řídila Černochová? To by byl asi větší ,,úspěch," než jak řídila německou armádu Uršula von der Leyenová. Nebo druhá spekulace, nenasadil Černochovou do funkce ministra obrany nějaký krtek z GRU aby zlikvidovala nejen českou ekonomiku, ale také ty zbytky českého zbrojního arzenálu? To je ale pouze má spekulace vyplývající z určitých premis. Naše armáda se tím pádem vyčerpá, aniž by zasáhla do jakéhokoliv boje.

