Vladimír Ustyanovič: Nepolitické střepy - Plechová kavalerie NATO

reklama

Stručně připomenu, že hlavní myšlenkou tohoto seriálu byla práce našich zemědělců při žních se zaměřením na kombajnéry a kombajny, které vypadaly jako tanky. Anketa Má se o zahraniční politice EU dál rozhodovat jednomyslně, čili i s naším právem veta? Ano 98% Ne 0% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 3255 lidí

Dovolil bych si stručně zopakovat, že ve článku 1 Washingtonské smlouvy je psáno, že členské státy při hrozícím válečném konfliktu budou využívat veškeré diplomatické zdroje k jeho odvrácení. A teď ta souvislost, kterou chci zdůraznit, zejména nedávno ukončenému konfliktu po 20-ti letech v Afganistánu. Spojené státy, vývozci demokracie, mají s tímto způsobem konání dobra ve vlastním zájmu dlouholeté zkušenosti. Můžeme jenom stručně vzpomenout, kdy připravili krvavou lázeň pro původní obyvatele Severní Ameriky – Indiány. Ti, kteří přežili byli přesunuti do tzv. indiánských rezervacích. Taky takový koncentrák s volným pohybem. Jenom pro připomínku, koncentrační tábory nezavedl šílenec Adolf Hitler, ale Britská vojska v Jihoafrické republice za Burské vály. Teď tito Američtí mírotvorci v rámci boje proti terorismu po Iráku začali s plošným bombardováním Afganistánu, jakožto základny pro výcvikové tábory teroristů. Skutečnost může být trochu jiná. Za prvé zbrojařská lobby se potřebovala zbavit zbraní a materiálů, respektive šrotu, který zabíral sklady. Další biliony dolarů šly do staveb, výcviku afgánské armády, výstavby škol, rozvoje zemědělství atd. Vytvořily se krásné Potěmkinovy vesnice. Stručně řečeno kromě desetitisíců mrtvých byl výsledek nula. Chci podotknout, že často se vybombardovaly civilní nemocnice, kde pracovali lékaři bez hranic, desetitisíce civilních obětí můžeme připsat na hrob zločinu spolku NATO. Určitě si naši občané vzpomínají, na výrok člena logopedického spolku Václava Havla, který pojmenoval bombardování Srbska humanitárním bombardováním. Tento likvidátor nejen české armády, ale rovněž likvidátor českého a československého zbrojního průmyslu byl opravdu významnou osobou, ale nikoliv českých dějin. Výprask, který udělil Talibán a všem spojencům Afganistánu nemá v historii obdobu. Česká televize oslavovala Talibán jako jediného bojovníka proti Rusku, tak jsme to dopracovali s tou pseudodemokracií. Američané i s jejich spojenci byli vždy pro Afgánce okupanti.

Můžeme vidět analogii se Sovětskou okupací Československa v roce 1968. Rovněž jsme brali Sověty jako okupanty, ale nikdo bez mandátu rady bezpečnosti nezahájil bombardování suverénního státu, ač bylo jeho náboženství, nebo praktiky jakékoliv. Pojem, že se v Afganistánu bojuje za Prahu je výrok neznalce a nevojáka. Jenom uvedu základní premisu, jestli někdo buduje teroristické základny pro přípravu teroristického útoku v Evropě, tak by si měl uvědomit, že za prvé tato potencionální skupina by musela mít určité zázemí např. v Praze. Obléká se Evropsky, mluví plynule česky a zná dokonale místní zvyky. Možná, že by někteří potencionální teroristé mohli splynout s romskou komunitou díky plným kapsám dolarů, ale myslím, že by jim to vydrželo tak 4 dny. Nedávno vzpomněl armádní generál Petr Pavel, že uplynulo výročí, kdy ho 27 náčelníků schválilo jednomyslně do druhé nejvyšší funkce ve strukturách NATO. Rozumím tomu správně po komunisticku, když Američané něco nařídí, tak se to v rámci novodobé socialistické Internacionály splní.

Za prezidenta Billa Clintona a dalších byla spolupráce mezi Ruskou federací a Spojenými státy zejména ve výměně zpravodajských informací jednou ze zásadních předpokladů boji proti terorismu. V případě, že chceme bojovat s různými fanatiky, zejména Islámskými, tak by měly veškeré velké státy jako je Ruská federace, Spojené státy, Čína a Francie vytvořit uskupení s konkrétními cíli, úkoly, závazky a také sankce při neplnění těchto závazků. Nevymýšlet si komické hrozby, přihlouplé kauzy, jako Vrbětice, kde by stačilo podplatit pár cikánů, kteří vyhodí tu prachárnu beze stopy a nemusíme spekulovat na téma pojišťovacích podvodů.

Psali jsme: Vladimír Ustyanovič: Nepolitické střepy - Zdravotník nebo podvodník Vojtěch Vladimír Ustyanovič: Nepolitické střepy - Nefungující stát nebo zločin ve jménu státu Vladimír Ustyanovič: Nepolitické střepy - Cikáni jdou do nebe Vladimír Ustyanovič: Nepolitické střepy - zločin a test

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.