Vladimír Ustyanovič: Nepolitické střepy - Ukrajina a Rusko nejen pro Jakuba

Začnu trošku ze široka. Lidi mají klapky na očích a poslouchají, co jim média nabídnou a co jim vyhovuje, tím myslím emotivní působení na lidské pudy, tak mimo jiné vznikl fašismus a nacismus v třicátých letech.

A trocha historie - málokdo ví, nebo se o tom nemluví, že Krym má svoji ústavu. Totéž je napsáno v ústavě státu Ukrajina. Podle ukrajinské ústavy je deklarováno, že když samostatný ústavní celek vypíše referendum, tak to je plně v souladu s ukrajinskou ústavou.

Po vyhlášení referenda na Krymu, kde byla položena otázka, zda obyvatelé Krymu chtějí žít pod Ukrajinskou nebo ruskou jurisdikcí, se devadesát pět procent obyvatel Krymu vyjádřilo, že chtějí žít pod ruskou vládou a přijmou ruské občanství. Proti připojení Krymu k Rusku hlasovali pouze krymští tatarští kozáci. Tohoto referenda se účastnili, jako pozorovatelé členové OBSE. Za Česko tam byl bývalý diplomat Kobza, který sloužil v Iráku. Dále pravděpodobně poslanec Luzar a další zahraniční pozorovatelé.

Přístav Sevastopol na Krymu je historicky největší námořní základnou Ruské federace - proto ti vojáci. Málokomu je známo, že Američané se dohodli s tehdejší ukrajinskou vládou, že jim pronajme přístav Sevastopol. Ze strategického hlediska je to i jistý pud sebezáchovy, toto by nebylo přijatelné pro žádnou velmoc, ani pro stát typu Švýcarska.

Rusové jsou vlastenci, nemají důvod vytvářet nějaký konflikt, a opět, ač to je málo známé, vysoké procento Ukrajinců pracuje ve dvanáctimilionové Moskvě.

Připomenu Chartu lidských práv a národů. Zde je přesně napsáno, že národy mají právo na sebeurčení. Tak se rozdělila Česká republika se Slovenskem, Kosovo se oddělilo od Jugoslávie.

Teď pozor, není to tak dávno, co se chtěli Katalánci oddělit od Španělska, protože mimo jiné do španělského rozpočtu přispívali nejvíce ze všech regionů. Toto právo na sebeurčení bylo potlačeno krvavě a katalánská vláda, tím myslím její představitelé, byli odsouzeni na desítky let do vězení. To je demokracie podle EU.

Jak jistě víš, na východě Ukrajiny byly vytvořeny dvě republiky Doněcká a Luhanská. Občané, takzvaní separatisté, vyhlásili samostatnost na Kyjevu.

Je to většina, která má ruskou národnost a nechce žít v podřízení ukrajinské vlády. Jsou soběstační ekonomicky a proto je ukrajinská vláda bere jako nepřátele a zahájila proti nim ozbrojenou válku. V tomto ozbrojeném konfliktu pomáhají separatistům Rusové, protože chrání své občany a uznávají nárok národů na sebeurčení.

Ruská federace se vždy domluví a taky se domluvila se Spojenými státy. Americká strana udělá diplomatický úkrok stranou, aby bylo vidět, že trvá na svých prohlášeních, ale ruská strana získá dohody, které byly pro ni stěžejní a pravděpodobně proběhly mezi čtyřma očima. Je jasné, že Ukrajina se nikdy nemůže stát členským státem NATO, protože by s tím musely souhlasit všechny státy sedmadvacítky a toto nemůže nikdy projít, protože již několik států prohlásilo, že použijí právo veta. Z toho vyplývá, že Ukrajina je v rukou nezodpovědných politiků, pokud je slovo politik to správné pojmenování.

Katastrofou pro českou politiku je nejen slepice Černochová, která si myslí, že je kohout, ale také odborně a politicky nedonošený ministr zahraničí Lipavský. Tato beznázorová loutka, díky níž se v kuloárech zavedla nová měrná jednotka idiocie jeden Lipavský, se blbost šíří rychlostí podobnou rychlosti šíření nákazou omicron. Tento blb s tetkou Černochovou mají potřebu vyhlásit Ruské federaci válku. Deklarují, že pošlou Ukrajině patrony, nepoškozené, ač z Vrbětických skladů, možná aby ušetřili v době rozpočtového provizoria. Jediné, čeho dosáhnou pod taktovkou svého führera Fialy, který vede slavnou pětikurvalici, je to, že zlikvidují veškeré zahraniční a obchodní vztahy s Ruskou federací, což je dle nich to správné a progresivní. Jediní, kdo si zachovávají realistický přístup jsou Němci, kteří umí počítat a, jen pro informaci, jejich export do Ruska a Číny dělá 80 procent jejich produkce. Němci poslali na Ukrajinu jako dárek humanitární pomoc ve formě vojenských přileb, asi že kdyby padaly kroupy, tak tyto přilby ze zásob Německého Wehrmachtu, oprava, Německého Bundeswehru, což je totožné, se mohou hodit. Jedinečným účelem, což je u Němců v historii nevídaná událost, je záchrana lidských životů.

Válka II

Severoatlantická aliance NATO byla založena v roce 1949 a Varšavská smlouva v roce 1955. Cílem bylo vyvážit rovnováhu sil mezi mocnostmi.

A teď fakta. Když pomineme Vietnamskou a Korejskou válku, tak Američané zahájili v novodobých dějinách další válečné konflikty na základě vylhaných informací. Irák, Libye, Sýrie, ukrajinský Majdan. Je to takzvaný vývoz americké demokracie s cílem získání zdrojů surovin.

Co se jim na Rusku nelíbí? Jednoduchá odpověď. Rusové mají všechno, co Američané musí získávat po celém světě. Ropu, plyn, zlato, uran a zbrojní průmysl, špičkové výrobky, vše, co neprodává vláda, se prodává ne za tržní ceny, ale za ceny, které reguluje stát. Proto na Ukrajině dělala americká těžební společnost průzkumy možnosti těžby rudy a poté, co zamořila sto kilometrů čtverečních pitné vody, místo opustila.

Druhým cílem Američanů je likvidace ekonomiky. Tento cíl je naplňován od roku 1971 a díky idiotům ve vedení EU, Evropské komise, se jim to úspěšně daří. Merkelové bylo jasné, že bez ruského plynu německá energetika po vypnutí jaderných elektráren nepřežije. Kdyby Rusové byli takové svině, za jaké jsou vydávání, tak přivřou kohoutky plynu a ropy na Ukrajině a ta se zhroutí sama. Proto je pro mě nepochopitelné nebo možná pochopitelné, že podle diktátu Američanů jsme si zcela nesmyslně zlikvidovali a dále likvidujeme diplomatické i obchodní vztahy s Ruskem.

A teď k NATU. NATO je politický konstrukt. Nikde není psáno v žádných úmluvách, jak se prezentuje, že když bude napaden jeden členský stát NATO, tak mu ostatní členské státy vojensky pomohou. Je to nehorázná lež, kdyby to tak bylo, tak by se musel řešit konflikt mezi Řeckem a Tureckem. NATO je pouze servisní organizace Američanů, sloužící především jejich geopolitickým zájmům. Je to slepenec nesourodých systémů.

Závěr:

Ruská armáda je strategicky připravená a jako síla rychlé reakce vyzbrojená špičkovou technikou a jednotnými zbraňovými systémy a je schopná zasáhnout operačně v zájmovém místě. V Ukrajině operují soukromé armády ukrajinských oligarchů, které byly jednu dobu silnější než regulérní armáda ukrajinského státu, například fašistická soukromá armáda, divize Azov, patřící pod pravý sektor a pro jejíž členy je národním hrdinou válečný zločinec Stepan Bandera

Neznám zemi, která by na svém území nemohla pořádat výcvik svých vojenských jednotek. To by byl stejný bizár, jako kdyby chtěli Rusové bránit výcviku Američanů v Arizoně.

Věcná poznámka, kdyby Ruská federace chtěla zahájit válku, tak by neměla své jednotky dislokované stovky kilometrů od hranic nejbližších sousedů.

Válečné štváče můžeme vidět na jiné straně.

