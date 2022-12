Vladimír Ustyanovič: Ortodoxní komunista jako liška mění svou srst, ale nemění své zvyky

Úvodem nebudu čtenáře zatěžovat nikoliv mlžením, ale také lhaním prezidentského kandidáta Petra Pavla. Jenom pár poznámek. Petr Pavel do roku 1991, konkrétně do konce června 1991 sloužil vojenskému paktu, který se nazýval Varšavská smlouva. Byl součástí zpravodajské správy, které velel generál Slimák. Ten jasně prohlásil, že Československá vojenská rozvědka podléhala metodicky sovětské vojenské rozvědce G.R.U.

Jak pravil zpravodajec generál Zachariáš, tak všechno hlídala Moskva a ostatní členské státy Varšavské smlouvy, respektive jejich představitele byli s určitou nadsázkou pouze do počtu. V roce 1989 proběhla takzvaná sametová revoluce a přitom jsme byli členové Varšavské smlouvy, tak teoreticky ad absurdum a prakticky v této už takzvaně demokratické době by bylo možné nasadit mladého, talentovaného a perspektivního špiona Petra Pavla ke špionážnímu úkolu například do Spojených států. Vzhledem k tomu, že Petr Pavel nebyl ani chytrý, ani perspektivní, což dokládá výrok bývalého ministra financí Miroslava Kalouska, že je to protekční spratek. Tato skutečnost taky dokazuje schopnosti, nebo spíš všeho schopnosti Pavla, že když žádal o doporučení na postgraduální studium v Brně, jak od velitele útvaru podplukovníka Hudského a útvarového politruka majora Kopeckého, tak doporučení nedostal.

Petr Pavel je infikován duševní nahotou Markéty Pekarové, nebo Adamové a vyrazil na křižáckou výpravu do Maďarska, aby chudákům Maďarům ukázal, co je to populismus. Tak vážený pane generále, vox populi, vox Dei, přeloženo hlas lidu, hlas Boží a to přesně odpovídá maďarskému výsledku voleb, kdy premiér Orbán byl po páté zvolen do čela své země a to ústavní většinou. Díky vám i díky dalším probruselským poskokům se pojem ,,orbanizace" stává synonymem pro pojem vlastenectví. Rovněž chápu, že jste se shlédl v prezidentu Zelenském, který je původním povoláním komik a teď řídí válečnou ekonomiku své země a vy se teď každým vaším vystoupením stáváte více a více komikem, než prezidentským kandidátem.

Pane generále, každá válka končí mírem. Čím dříve to bude, tím lépe. Vaše teorie, nebo spíše bláboly, jak vás berou velcí státníci na celém světě, tak mi nesedí vaše aritmetika, že musíme dodávat do válečných konfliktů více zbraní. Podle vás se tedy více zbraní rovná více míru, stejně jako teorie více pruhů, více Adidas? To přece nemohla být ani teorie, kterou vás učili na vysoké škole pozemního vojska ve Vyškově. Rozumím tomu, že jste se poklonil u památníku George Sorose, spoluorganizátora barevných revolucí, které nepřinesly nic jiného než krev a utrpení, kdy lidé ve státech zažili pachuť amerických zájmů. O to bylo nepříjemnější jejich vystřízlivění.

A nyní další díl vašeho lži deníčku. Výrok:,, Odebral jsem si část platu za pravidelné členské poplatky." Tak mohu říct, že chudák málem skončil na mizině, protože stranické poplatky činily 10 Kčs měsíčně při platu cca 6000 Kčs a útvarovou stravou zdarma. Dále pokračuje Petr Pavel ve svém lži deníčku, kdy ještě nedávno byl jeho největší autoritou jeho otec Josef Pavel, plukovník, díky němuž si utvářel svůj světonázor. Rovněž je mi známo, že se svým otcem konzultoval zejména problémové věci, se kterými by si nevěděl rady. Čtenáře bude určitě zajímat, jak to můžu vědět, tak odpovídám, že jsme od roku 1984 spolu sloužili na stejné funkci a byli jsme kamarádi. Další zápis do lži deníčku je rovněž zajímavý. Zásadní role otce vymizela a skončil na vojenském gymnáziu, protože tam brali z osmé třídy. Poslední černá kaňka ve lži deníčku Petra Pavla, kdy běhaly po sociálních sítích recesistické fotky lidí, kteří mají na tričku podobiznu prezidenta Putina a tito lidé jsou ve společnosti Petra Pavla. Samozřejmě prohlášení generála, že jsou to falsifikáty není pravda. Je to samozřejmě více fotografií z různých akcí ve stejném obsazení a mohu potvrdit, že na mnohých fotkách totožného charakteru jsem ve výše jmenované společnosti rovněž zvěčněn. Telefonní čísla účastníků jsou dostupná. Nechápu jednu věc, proč chlap, voják neprohlásil, že to byla sranda před několika lety a každý se nějak baví. Tak mi připadá, že generálovi zbarvila hnědka trenky.

Závěr, expremiér Babiš byl rovněž v Maďarsku na setkání s maďarskou prezidentkou Katarinou Novákovou a srbským prezidentem Alexandarem Vučičem. Tak se chová státník. Petru Pavlovi se podařilo jako jediné stmelit Maďary proti cizákům a přesvědčit státníky, že pojem ,,orbanizace" je synonymum pro vlastenectví. Doporučení, zkuste se zamyslet, jestli to vůbec umíte, nad přenecháním mandátu pro blondýnu Nerudovou a pokud vás nežene pouze hamižnost, tak užívejte důchodu a hlavně nerozdělujte společnost. K zamyšlení, proč generál Pavel byl nejdéle sloužící brigádní generál? Že by neschopnost?

