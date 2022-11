Vladimír Ustyanovič: Prezidentský kandidát Petr Pavel a detektor lži

reklama

Nyní se vrátím k titulku a rovněž k událostem, které vzrušily nejen naší politickou scénu. Petr Pavel prohlásil v jednom ze svých rozhovorů, že bývalý premiér Andrej Babiš představuje pro náš stát bezpečnostní riziko, protože je kamarád s Viktorem Orbánem. Generál Pavel asi nepochopil zásadní věc, a to, že premiér Orbán třikrát zvítězil v parlamentních volbách s ústavní většinou. Řídí maďarský stát v zájmu maďarského lidu a včetně spolu s jeho ministry realizuje takzvanou realpolitiku, kterou byl proslulý nejen německý kancléř Otto von Bismarck, kterého obdivoval další zastánce real-politiky, bývalý ministr zahraničních věcí spojených států amerických Henry Kissinger. Premiéra Orbána a jeho ministra zahraničních věcí Pétera Szijjárta a ministryni spravedlnosti Juditu Vargovou bychom si mohli zbožně přát na funkci našich ministrů, ale bohužel zůstaneme u zbožného přání a můžeme doufat, nebo i věřit, že maďarská politika zastoupí naše zájmy a hodnoty v Evropě proti našim některým i chudým duchem ministrů a se svými zásadami bude vést při prosazování svých hodnot, se kterými se ztotožňuje většina našich obyvatel.

Pane generále, uvědomujete si, že řízení státu není to samé jako řízení tanku? A válečné bláboly v dnešní době nejsou na místě. V dnešní době by se mělo skloňovat slovo mír ve všech pádech a nejen skloňovat, ale měla by to být povinnost všech státníků napříč kontinenty. Nebudu vzpomínat na váš rozhovor s reportérkou, která vám položila pravděpodobně otázky, na které jste nebyl připraven. Důkazem byla poučka, že arogance není argument. Další pro mne nepochopitelná nepravda, kterou jste ze sebe vyplodil, bylo vaše prohlášení, že za celé dva roky když jste byl školen na vojenského rozvědčíka, jste ani jednou nepoužil krycí doklady. Laikovi, který používá méně zelenou část mozku, musí být jasné, že nejenom při silničních kontrolách tehdejšími příslušníky veřejné bezpečnosti, ale i při mnoha schůzkách, jednáních, mimo jiné s cizími státními příslušníky, nebo dalšími českými kontakty se jeví opravdu vysoce nepravděpodobné, že byste ani jednou nepoužil krycí doklady jak jste veřejně prezentoval. Další váš těžký nonsense v přímém přenosu, když přiletěla lidově řečeno raketa z Ukrajiny, nechci polemizovat s magory, kteří prohlásili, že to byl útok z Ruské federace na členský stát NATO, omlouvám se za tento expresionismus, pouze použiju jediný fakt, že tento typ rakety má maximální dolet 45 kilometrů. Nesoudím, nehodnotím, nechám to na čtenářích.

Ministryně Černochová, která mluví rychleji než myslí, prohlásila tento akt za útok Ruské federace proti členskému státu NATO. Vy, s prominutím, jako správný osel, moc se za toto oslovení omlouvám, jste prohlásil, cituji: „Ženy mají více emocí než muži." Pane generále, na funkci ministra obrany musí být suchý pragmatik, není tam místo na emoce, přání nesmí být otcem myšlenky a hlava ministra obrany musí být jako špičkový computer.

Před pár dny byl publikován rozhovor mediálním analytikem Štěpánem Kotrbou. Shrnu-li jeho slova do dvou vět, na funkci ministrů by měli být odborníci a na dotaz na ministra zahraničí Lipavského sdělil, že toto ministerstvo řídí idiot. Říká se, že každý stát má vládu jakou si zaslouží. To může být částečná pravda, ale kdyby se nestalo, co se stalo, že těsně před volbami změnil Ústavní soud pod vedením bývalého komunisty Pavla Rychetského parametry volebního zákona, tak by volby dopadly podstatně jinak.

Vidí-li Petr Pavel v Andreji Babišovi, který byl ministrem financí a premiérem České republiky, bezpečnostní riziko, tak já vidím v Petru Pavlovi absolutní nekompetentnost, hlavně absenci morálních hodnot. V době nejenom ekonomické krize, ale také společenské, potřebujeme zkušeného politika a ne papouška amerických zájmů. Jak říkal římský senátor Cicero: „Devadesát procent moudrosti je být moudrý včas." A mně připadá, že české vládě význam těchto slov absolutně unikl.

