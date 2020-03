Vladimír Ustyanovič: Requiem za EU aneb Zrození nového protektorátu

reklama

Státy EU jsou ve válce s neviditelným nepřítelem, a tím je pandemie koronaviru. Čekal bych, že evropští komisaři, různé rady díky svým dokonale pracujícím mozkům zpracují během několika dnů, krizové plány pro členské státy EU, které se utkávají s výše uvedeným neviditelným nepřítelem a mozkový trust prezentovaný nejvyššími představiteli EU bude doporučovat jednotlivým státům jednotlivá opatření a řešení této otázky.

Víme, že zdravotnictví je v rukou jednotlivých členských států. Kdyby tyto státy čekaly na to, až se probudí komisařka Ursula von der Lejno, tak by zemřel dvojnásobek lidí.

Pro paní Ursulu jsou nejpodstatnější nikoliv životy lidí, ale její pochybná představa o demokracii, že lidé mohou cestovat, kam chtějí, jezdit kam chtějí, bez ohledu na to, co se v daných zemích děje. V dobách minulých, kdy byly morové epidemie, se vše mrtvé i živé pálilo, by tato dáma asi pořádala koňské dostihy a závody psích spřežení, protože to lidi baví.

Historie Ursuly von der Lejno je stejnou analogií dosazování do nejvyššího postu jako v jiných totalitárních režimech. U totalitního režimu bývá zvykem, že největšího blba dají do nejvyšší funkce, aby ty ostatní osly neohrožoval a poslouchal na slovo, v tomto případě Reichs führera Adolfu. Zažili jsme to na vlastní kůži.

Jako ministryně obrany zneschopnila bojeschopnost Bundeswehru, třetina letadel nebyla schopná létat včetně absolutní nefunkčnosti vládní letky. Do funkce šéfky Eurokomise ji doporučila – dosadila – Adolfa Merkelová, jejímž zásadním heslem je, že státy EU se musí vzdát své státnosti. To svědčí o jejím vysokém myšlenkovém potenciálu, protože už vidím, jak půjde příkladem a Německo se zbaví svého názvu a zmizí z mapy světa. Musím souhlasit s názorem našeho špičkového ekonoma Pavla Kohouta, cituji: „Myslel jsem si, že Merkelová je hloupá, ale ona je úplně blbá.“

Jedinou její spojkou v jejích mocenských plánech je bezbarvý a bezduchý, myšlenkově impotentní francouzský prezident Emanuel Macron, který by rád řídil celý svět, včetně svých kolonií. Bohužel Islámská kolonie ve Francii řídí Macrona, v Německu Merkelovou, a tento boom bude pokračovat díky prezidentu Erdoganovi. Merkelová byla s Macronem v Turecku, poznámka – žádný poskok z Evropské komise se těchto jednání neúčastnil. Macron s Merkelovou byli zásadoví, jak je zvykem, bouchli pěstí do stolu a Erdoganovi zaplatili, přičemž za jejich zády probíhá válka mezi řeckou armádou a tureckými agresory.

Jsem rád, že máme tak zásadové politiky, schopné a všehoschopné europarlamentní byrokraty. Jejich poměr k výkonu a přínosu je mínus 100n

Ukázkou takového eurobyrokrata, když pomineme všechny europiráty, je poslanec Evropského parlamentu Tomáš Zdechovský. Kandidoval na předsedu lidovců, pak se mu ale rozklepala kolena a odstoupil. Jediné, čeho je schopen na veřejnoprávní TV, je pomlouvat za zády premiéra Babiše, který se vyjádřil o předsedkyni rozpočtového výboru Evropské komise, že je pomatená, s čímž se dá jedině souhlasit. Nevím, nakolik jsou viditelné výsledky práce neviditelného pana Zdechovského, viditelný byl pouze na obrazovce Jaromíra Soukupa, jinak bychom o něm nic nevěděli.

Tady platí latinské rčení „Acta non verba“ – Činy ne slova. U europoslanců vidíme pouze to druhé, to znamená pouze slova a slova, jinak řečeno kecy.

Malé zamyšlení na závěr – kolik peněz by se uspořilo a svobod by vzniklo, kdybychom se vrátili před Lisabonskou smlouvu? Právní řád členských států by byl nadřazen právnímu rámci Evropské unie, která by měla doporučující stanovisko.

