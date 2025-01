Zamyšlení nad tím, že jsme zlomky všeobecné nesouvztažnosti a jen delší časový odstup a otevřené archivy tajných služeb nám mohou podat informace, jak bylo s občany manipulováno a jak byli mystifikováni. Ministr zahraničí USA Antony Blinken prohlásil v deníku New York Times, že Spojené státy vyzbrojují Ukrajinu skoro dva roky před zahájením speciální operace protiletadlovými zbraněmi jako jsou systémy Stinger a Javelin. Rovněž státy Evropské unie zásobovaly Ukrajinu těžkými zbraněmi, nekonečná cvičení NATO v Černém moři a vojenská západní letadla narušovala ruské hranice. Dalším faktem je, že ukrajinská armáda měla v počtu 200 tisíc mužů na linii možného střetu s armádou Ruské federace, která čítala cca 100 tisíc vojáků blízko hranice Ukrajiny. Nabízí se spekulace, že Rusové učinili takzvaně preemptivní útok, což se mylně používá jako preventivní úder. V tomto stylu válčení je mistrem izraelská armáda, která použila několikrát preemptivní útok, a to nejen v rámci Šestidenní války v roce 1967 proti arabské alianci.

Mírové řešení by bylo pro ukrajinské občany vysvobození. Mohu uvést několik příkladů, jak funguje ukrajinská armáda. Zásadním znakem je, že využívá žoldáky z celého světa. Ti chtějí vydělat peníze doufajíce, že se jim osudová střela vyhne. Významný italský diplomat 15. století Niccolo Machiavelli ve svém díle Vladař prohlásil, že stát, který využívá ve válce cizí žoldáky nemůže zvítězit nad státem, který má vlastní silnou armádu, hájící své území. Památný je i výrok Margaret Thatcherové, proč Londýn a nyní i Evropská unie nenávidí Ruskou federaci. Sama si na tuto otázku odpověděla. Rusové mají veškeré zdroje a suroviny. Evropa touží tyto zdroje ukrást, protože sama má své zdroje vyčerpány přibližně od roku 1800.

Dále si dovolím uvést několik příkladů z ukrajinské armády, mimo jiné i od přímých účastníků. Podle renomovaného ukrajinského novináře Jurije Butusova, šéfredaktora portálu Censor.net, zbrusu nová brigáda Anna Kyjevská se připravovala k obraně vlasti v zemi galského kohouta, to znamená za francouzské peníze a pod patronací francouzských instruktorů, byla vyzbrojena západními zbraněmi. Končí to však ostudou. 1700 ze 4700 vojáků dezertovalo. Podle odborníků se brigáda Anna Kyjevská nebude schopna účastnit se bojů (zdroj agentury Ukrinform a francouzská AFP, ČTK).

Dovolím si poznámku pod čarou. Kdyby Ukrajinci bojovali ve spravedlivé válce, tak by se nerozprchli do celé Evropy. Jak pravil bývalý poradce prezidenta Zelenského Alexej Arestovič na svém YouTube kanále, Zelenský vytvořil z Ukrajiny koncentrační tábor. Tento názor nesdílím, ale jsem přesvědčen, že většině Ukrajinců se nežije dobře. Další postřeh k zamyšlení z ukrajinské armády, který prezentoval ukrajinský důstojník Jevgenij Bekrenev s volacím znakem Artie Green. Ukrajinci by se neměli bát úderu nové ruské rakety “Orešnik”, představuje hrozbu jen pro Zelenského a jeho okolí. Proti této raketě není obrany. Jakmile by raketa zasáhla rezidenci nelegitimního prezidenta nebo budovu Nejvyšší rady, polovina Ukrajiny jí bude tleskat. Prezident Zelenský se vyjádřil v pořadu „Meet the Press“ pro americký televizní kanál NBC News, že „Ukrajinci nejsou připraveni vzdát se své svobody zasranému teroristovi Vladimiru Putinovi“. Tímto výrokem si chtěl zřejmě získat oblibu u ukrajinské veřejnosti, což je asi zbytečná snaha, protože předpokládám, že míra jeho neoblíbenosti, která se propadá do záporných hodnot, je vyšší než u českého premiéra Fialy. Mimo jiné, tato rétorika evokuje u Zelenského abstinenční příznaky z nedostatku bílého prášku a rovněž mi připomíná hrdinné vyjadřování bakaláře Lipavského, tragické postavičky české diplomacie.

Další silný zážitek ze služby v ukrajinské armádě. Ukrajinská armáda čelí šokujícímu skandálu, v ženijní brigádě Trenopilu byli vojáci podle svědectví šikanováni, biti a dokonce přivazováni ke kříži, jednalo se o formu trestu. Tento trest postihl vojáka, který pil alkohol ve službě. Fyzické násilí a vydírání se v brigádě staly běžnou praxí. Hlavním viníkem je údajně poručík Vladislav Pastuch, který díky rodinným vazbám řádil beztrestně. Jeho otec je náčelníkem štábu, kmotrem je velitel brigády, který vojáky údajně zneužíval i na stavbu svého soukromého domu. Někteří vojáci skončili v klecích, pokud nezaplatili úplatek až 20 000 hřiven. Jak se říká mezi vojáky, jak se chová nejvyšší velitel, takový je výkon armády (zdroj ABJ)

Lži a manipulace, kterých se dopustila CIA na příkaz prezidenta Obamy, prezentoval plukovník ve výslužbě Douglas Macgregor v rozhovoru z prosince 2024. Obama, držitel Nobelovy ceny za mír podepsal příkaz pro CIA, aby vytvořila plán nebo provedla změnu režimu v Sýrii. Nebudu se vyjadřovat k agresi Spojených států a Britů v Iráku, nebudu se opakovat, kdo zahájil agresi proti tehdejší Jugoslávii. Neboť tyto události měly charakter skutečné války a ztráty milionů životů. Společným jmenovatelem byla americká CIA a britská MI6, která hrála negativní roli v Sýrii. Assad udržoval mír mezi všemi etnickými skupinami a násilně potlačoval sunitské islámské extremisty. Jak dále sdělil plukovník Macgregor, falešné obvinění Bašára al Assada z použití chemických zbraní bylo zinscenováno britskou zpravodajskou službou MI6 v Londýně. Tato lež se všude stále šíří a žije si svým životem.

Můj názor je ten, že Anglosasové včetně jejich servisní organizace, tím myslím Severoatlantickou alianci, se dopustili takových zhůvěřilostí, že v poměru ke speciální operaci, kterou spustil prezident Putin, chránící Rusky mluvící obyvatelstvo žijící v samostatných republikách, které přijalo ruské občanství, je kapkou v moři proti tomu, co napáchali Američané a jejich spojenci. Doporučení, všemu věřme, nikomu nedůvěřujme.

Závěr. Příští parlamentní volby v České republice budou mít hlavní téma - MÍR a zastavení dodávek zbraní na Ukrajinu.