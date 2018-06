Vladislav Černík: Ve věci kandidatury J. Paroubka do Senátu za Ostravu

Každý, kdo jen na chvilku nakoukne na www.vasevec.cz, si okamžitě musí povšimnout, že vůči Jiřímu Paroubkovi zde dávám nezřídka alternativní názory. Ale jeho kandidaturu do Senátu jsem podpořil. Nyní jde o to, jak dál.

Zde navrhuji jednu věc. Aby příslušná ostravská organizace ČSSD, která J. Paroubka nominovala, žádala o tzv. dohadovací řízení. To současné Stanovy ČSSD nezakazují. Čili vejít ve styk s předsednictvem ČSSD a popožádat o jeho uskutečnění.

V praxi by to mohlo proběhnout následovně: 3 členové P ČSSD zajedou do Ostravy a zde se utkají se 3 zástupci zdejší organizace ČSSD. V dejme tomu 3 kolech jednání budou hledat dohodu, tj. buď zástupci předsednictva své stanovisko změní, nebo zástupci Ostravské organizace od nominace ustoupí.

Pakliže Ostravaci neustoupí, pak by následovalo nové jednání předsednictva, tentokrát však s veřejným hlasováním, tak jak se např. hlasuje o přijetí člena. Tím by se dosáhlo většího propojení s místními stanovisky a byl by eliminován onen vrchnostenský způsob jednání.

Vyšlo na Vasevec.cz. Publikováno se souhlasem vydavatele

Psali jsme: Vladislav Černík: Ve věci programu ČSSD a důrazu na sociální tématiku Vladislav Černík: Smlouvě s Babišem je třeba říci jasné NE Vladislav Černík: Ve věci Zb. Fialy a vykroužkování Vladislav Černík: Ve věci Ivana Pilného

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: PV