Vlaďka Antošová: Cui bono neboli Komu to prospěje?

Zeptal se někdo těch mladých, co jsou to ty ústavní zvyklosti, kvůli kterým demonstrují? Vysvětlil studentům někdo, že tím co dělají, jednoznačně popírají demokracii v tomto státě? Je už naše školství tak načichlé falešnou pseudomorálkou a kantoři se bez uzardění zpronevěřují odkazu Jana Amose Komenského?

Demokracie jako taková zaručuje svobodu slova, to nelze popřít, Nikde však není uvedeno, že prezident toto právo na svobodu slova nemá!!! Jinak řečeno, můžou se nám jeho výroky nelíbit, můžeme s nimi nesouhlasit, ale to je tak vše co s tím můžeme dělat! Vše ostatní, včetně nesmyslných protestů je totiž popření přesně té demokracie, po které demonstranti volají. Trochu schizofrení stav, že?

A to mě přivádí k otázce, kdo za tím vším stojí. Nikdy ani na malou chvilku nejsem ochotna uvěřit tomu, že tohle je z hlav studentů a nikoho jiného. Na sto honů z toho zavání manipulace a ze strany politické opozice, hlavně Top09, neziskových organizací, za kterými stojí Soros a hlavně jeho peníze!

Vše je cílené pouze na to, destabilizovat ještě více už tak špatnou politickou situaci v této zemi a případně se pokusit o puč.

Ale vraťme se ke studentům. Jak je možné, že v zemi, kde školství má být sekulární a apolitické je možno v době vyučování účastnit se něčeho takového? A co studenti, kteří mají jiný názor? I ti museli povinně opustit budovu školy? Co neplnoletí studenti? Za ty snad odpovídají rodiče.

Záminka vraždy slovenského novináře se rozhodně hodila a byla zneužita nejen na Slovensku ale i u nás. Protestují proti výrokům Miloše Zemana, proti jeho názoru na ČT, jeho názorům na některé novináře a redaktory ale ruku na srdce, kdo z těch, co tam vykřikují na náměstích, si uvědomil, že pět let cíleně media dehonestovala velmi nevybíravě a urážlivě hlavu státu? To je podle demonstrujících v pořádku? A pokud se cíl jejich sprostoty ozve, je to najednou popření demokracie a svobody slova? Nevím nic o tom, že by kdokoli z novinářů či reportérů byl za to, co pět let předvádějí vyhozen z práce, vězněn či jinak perzekuován. Tak oč tady jde? Vše je jen záminka!

A na závěr jedna hodně důležitá poznámka a výtka těm, co by měli naši mládež především učit. Zneužíváte studenty k protestům místo toho, aby jste je v prvé řadě poučili o naší historii! Kdo z vás dnes zdůraznil dnešní datum? Kdo z vás dětem vysvětlil, co se stalo 15.3.1939? Ví studenti, že dnes je to sedmdesát devět let ode dne, kdy byla naše vlast obsazena nacistickými vojsky, a následující den byl vyhlášen protektorát? Obávám se, že ne! Podle vás je důležitější vyřvávat o neexistujícím problému, místo toho, aby jste studenty učili naše dějiny a tím i uctili 100 000 lidí popravených a umučených za protektorátu!

Omlouvám se těm, kteří se k protestu nepřipojili.

