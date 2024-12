Zbyněk Fiala: Umlčování svědků se vrací jako bumerang

Pro amerického prezidenta je válka na Ukrajině dvojnásobné trauma. Pokud ji předá 20. ledna Donaldu Trumpovi jako prohranou, a tak to zatím vypadá, bude to po Afghánistánu druhý debakl, který jde na jeho účet. Ale možná bude konec Bidenovy vlády ještě o poznání tvrdší. O něco dříve, 8. ledna začne v Los Angeles soud s někdejším informátorem FBI Alexandrem Smirnovem, ve kterém jde o to, jestli Smirnov lhal, když přinesl zprávu naznačující úplatky pro Bidenovu rodinu. (ZDE)

Píší o tom New York Post, které jasně straní Republikánům. Ale tohle nevypadá moc jednostranně, naopak to odhaluje metody, kterými Demokraté dokázali odkopnout volební překážku pomocí policie a justice.

Výkop toho lednového soudu bude o Smirnovovi, Američanu ukrajinského původu, který se profesionálně pohyboval v korupčním prostředí a měl sledovat i úplatky ze zahraničí. Případ začíná krátce po Majdanu, kdy na Ukrajině někteří prudce zbohatli, a teď šlo o to, jak to uhájit. Tehdejší viceprezident Joe Biden byl Obamou pověřen, aby se Ukrajině věnoval, ale ten to možná bral příliš osobně. Jeho syn Hunter byl zapsán jako člen správní rady nové a hned největší soukromé plynařské firmy Burisma.

Šéf uvedené firmy Mykola Zlochevsky čelil vyšetřování z korupce, což ho právem znechutilo. Jak jinak se měl k privatizaci těžebních polí dostat?? Uvedené vyšetřování vedl generální prokurátor Viktor Šokin, kam nebylo snadné dosáhnout. Proto si najali toho Huntera, aby s tím něco udělal.

Jak Smirnov zjistil, Zlochevsky řekl mladému Bidenovi, ať „zavolá D.C.“, tedy District of Columbia, čili ať brnkne do Washingtonu s tátou dvojkou v Bílém domě. Hunter to udělal a brzy na to Joe Biden přicestoval do Kyjeva s miliardou americké pomoci po kapsách. Tu však nehodlal vytáhnout, dokud tam někdo „toho zmetka“ Šokina nevyhodí z funkce.

O tom máme svědectví přímo od Joe Bidena, protože se těmito slovy chlubil v Radě pro mezinárodní vztahy, kde to někdo natočil. Smirnov pracoval naopak v tichosti. Zmínil se FBI o rozhovoru se Zlochevskym, ze kterého vyplynulo, že Bidenův zásah neměl být zadarmo.

Jak detailně popisují New York Post, tady si Smirnov naběhl, protože informoval o Bidenovi ve fázi, kdy se do toho dobrého muže nesmělo. Proto teď bude souzen Smirnov. Je mu kladeno za vinu nikoliv, že přímo lhal. Jak koupil, tak prodával. Měl si to ale prověřit. Informátor nemůže jentak sdělovat, co někde slyšel…

Zpočátku to mohlo zapadnout bez pozornosti. Záznam výpovědi Smirnova na příslušném formuláři FD-1023 z roku 2017 je označen jako „irelevantní“ (mimo mísu) pro probíhající vyšetřování „kleptokracie“ ve věci Zlochevského. Toto vyšetřování bylo nakonec washingtonskou pobočkou FBI v prosinci 2019 uzavřeno. A to je opravdu zajímavé datum. Stejného měsíce se FBI dostal do rukou Hunterův přenosný počítač obsahující nejrůznější usvědčující důkazy o vztazích Burismy s Bidenovými, připomínají NYP.

Až se teď bude Smirnov u soudu bránit, tak ten pověstný notebook jistě vytáhne. Bude to mít o to snazší, že v jednom soudu s Hunterem už byla pravost notesu potvrzena.

Předtím, když se tento notebook našel zapomenutý v jednom servisu uprostřed volební kampaně 2020, Joe Biden jej označil za průhledný trik Moskvy, jak ty volby ovlivnit. Až po volbách jsme se dozvěděli, že s tímhle nápadem přišel Anthony Blinken, tehdy člen Bidenova volebního štábu. Dokonce dokázal přimět padesátku bývalých pracovníků zpravodajských služeb, aby to tvrdili taky. Na informátory těchto služeb to však muselo působit nevýchovně, když někdy je pravda všechno, a někdy vůbec nic. (ZDE)

Držme se ještě chvíli času, kdy byla prezidentská kampaň 2020 v plném proudu. Na ministerstvo spravedlnosti valil příval obvinění o Bidenově korupci, včetně obvinění od Rudyho Giulianiho, a tak ministr Bill Barr pověřil pittsburského státního zástupce Scotta Bradyho, aby je prověřil. Brady se začetl do záznamu FD-1023 se Smirnovem z roku 2017 a našel tam krátkou zmínku o Hunterovi a Burismě.

FBI proto Smirnova vyslechla znovu. Tentokrát už šel rozhovor do větších podrobností, a tak se v něm objevilo tvrzení o úplatku ve výši 10 milionů dolarů.

Tvrzení? A jen deset? New York Post se tady drží zpátky, ale máme výsledek letošního vyšetřování sněmovního výboru pro dohled a odpovědnost (pochopitelně pod vedením Republikánů) ve kterém se dočteme, že „ze záznamů, které výbor z výpovědí dosud získal, vyplývá, že Bidenovi a jejich spolupracovníci obdrželi od zahraničních subjektů platby ve výši více než 20 milionů dolarů“. (ZDE)

Roku 2020 Scott Brady poslal informace od Smirnova státnímu zástupci státu Delaware Davidu Weissovi, protože ten už pět let vyšetřoval Huntera Bidena kvůli daňovým únikům. Jenže Weiss Smirnovův spis zatajil a neukázal ho ani agentům IRS (federálních finančních úřadů), kteří vyšetřování vedli.

V roce 2023 na to tito agenti IRS upozornili Kongres. Nakonec však musel zasáhnout až whistleblower z FBI, který předal kopii Smirnovy výpovědi senátorovi Chucku Grassleymu (Republikán ze státu Iowa). To zásadně změnilo situaci. Bidenův ministr spravedlnosti Merrick Garland povýšil Weisse na zvláštního vyšetřovatele vyšetřujícího Huntera. To znamenalo, že Weiss měl vyšetřovat svoje vlastní jednání, poznamenávají k tomu NYP. Biden si vybral ministra dobře, protože o sedm měsíců později zvláštní vyšetřovatel Weiss obvinil Smirnova.

O tom, co je Smirnov za chlapa, vypověděla nejlépe prohlídka FBI ve Smirnovově bytě v Las Vegas. Našli tam „čepici s eufemistickým nápisem proti Bidenovi“ - pravděpodobně „Let's Go Brandon“, což je krycí internetový slogan ve smyslu, ať už jde Joe do háje. Pak se Smirnov nemůže divit, že od února hnije ve vazbě.

Uvedená čepice podle obžaloby dokládá „zaujatost“ proti Joeovi Bidenovi a „svědčí o motivu obžalovaného poskytnout o něm FBI nepravdivé hanlivé informace“.

Jak ten soud dopadne?

Ještě počátkem roku se Hunter na Smirnova radostně odvolával, když vypovídal před kongresovým výborem pro impeachment Joe Bidena, který organizovali Republikáni, a tvrdil: „Smirnov... z vás udělal nástroje ruské dezinformační kampaně vedené proti mému otci.“

Tohle se tedy vyjasnilo, kdo z koho dělal blbce. List New York Post nepochybuje: Očekávejte, že v lednu, v soudní síni losangeleského okresního soudu, bude soudce Otis Wright soudit vedle Smirnova také ministerstvo spravedlnosti a jeho FBI.

