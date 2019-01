Zbyněk Fiala: Velký bratr v ledničce i koupelně

Letošní veletrh nejnovější spotřební elektroniky CES ukázal, že všechno, co si v budoucnosti koupíte, bude ovládáno hlasem. Google a Amazon tvrdě soutěží o to, kdo dostane své hlasem ovládané asistenty do vaší televize, do auta a třeba i do koupelny. Tohle nás napadalo tento týden v Las Vegas, kde všechny společnosti nejvíc zdůrazňovaly, co všechno jim běží online a současně s hlasovou kontrolou, píší v MIT Technologie Review. Teď už můžete klidně požádat elektronického asistenta i o to, aby vám na záchodě zvedl prkénko... (ZDE)

Vedoucí expert pro oblast umělé inteligence Kai-Fu Lee mluví o její „třetí vlně“ spojené s nástupem OMO, což znamená „online-merge-of-offline“ - virtuální svět se propojuje s tím skutečným takovým způsobem, že každý přístroj ve vašem okolní dostane přístup k ovládání přes internet a zároveň bude působit jako senzor, který sbírá data o vašem životě. Umožní mu to poskládat vaše obecné vzorce chování (vaše základní algoritmy), aby mohl personalizovat všechny služby, ať už jste na nákupu nebo ve školní lavici.

Tato vize vyžaduje, aby všechno bylo napojeno v síti, píše časopis vydávaný vedoucí americkou technologickou univerzitou. Váš nákupní košík musí vědět, co máte v lednici, aby mohl doporučit optimální doplnění nákupu. A půjde-li o nákup online, měly by o něm vědět také vstupní dveře do vašeho domu, aby mohly počkat na toho, kdo to doručí.

Když si nainstalujete Alexu do ledničky, do dveří a do všech dalších zařízení, nenápadně je propojíte do společného softwarového ekosystému a Google a Amazon, kteří vám své nenápadné hlasové asistenty prodali, se stanou ústřední platformou pro všechna vaše data. Stanou se základními nástrojem, který napřimuje algoritmy vašeho života.

Pokud z toho máte trochu strach, může vás uklidnit, že hlasový asistent nemusí všemu rozumět. Ve srovnání s jinými oblastmi umělé inteligence zrovna zpracování a tvorba lidské řeči zaostávají, konstatuje MIT TR. Ale nepochybují, že tohle se může změnit.

Právě v loňském roce několik výzkumných týmů dosáhlo průlomu, když použilo nové techniky strojového učení. V červnu neziskový výzkumák Open AI vyvinul učící techniku „bez učitele“ (unsupervised), která cvičí systémy na surovém textu. Dosud se používal text pracně vyčištěný a opatřený visačkami s poznámkami. Použití nestrukturovaného surového textu dramaticky snížilo náklady na data pro učení a usnadnilo zvyšování výkonnosti systému. Krátce na to Google vytvořil ještě lepší algoritmus, takže jeho výstup v podobě rozhovoru, vyžadujícím výběr ze sady odpovědí, už postupuje téměř nerozlišitelně od člověka.

Všechny tyto pokroky nás přibližují dni, píše MIT TR, kdy stroje budou opravdu rozumět tomu, co chceme. Všechna fyzická a vizuální rozhraní budou zbytečná. Potenciál OMO bude plně využit. Ať už je to krok k lepšímu, nebo horšímu...

Vyšlo na Vasevec.cz. Publikováno se souhlasem vydavatele

autor: PV