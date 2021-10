Zbyněk Fiala: Volby jako kouzlo nechtěného

reklama

Chceme jim vrátit ukradenou zemi, slíbil na adresu občanů předseda Starostů Vít Rakušan bezprostředně poté, co Pirátům ukradl volby. Otevřená náruč Pirátů pomohla STAN pookřát po strádáních na hrobníkově lopatě, aby pak prokázal, že je zkušenější a organizovanější než prostinký partner a nemilosrdně ho vykroužkoval. Daň z naivity, kterou Piráti zaplatili, je krutá. Přišli o víc mandátů než ČSSD nebo KSČM, strany, které se do sněmovny vůbec nedostaly.

STAN dokázal využít jak dobové popularity Pirátů, tak později toho, že se lidé zalekli představy státu v rukou pirátských nováčků. Vznikla paradoxní situace. Voliči chtěli pirátskou politiku s jejími modernizačními záměry, ale bez Pirátů. Bezvýznamná STAN tak vyšplhala na ramenou Pirátů o neuvěřitelných 27 křesel nad svůj dosavadní výsledek z voleb 2017. Dosáhla tak síly srovnatelné s ODS, aspirující na premiérské křeslo.

A to je co říct, ODS se v těchto volbách dařilo. Její zisk 9 mandátů ve srovnání s minulými volbami by byl nepopiratelným důvodem k nadšení. Jenže také v koalici SPOLU slízl smetanu někdo jiný. A také tam to byly dvě strany (KDU-ČSL a TOP), které vyžebraly koalici s úspěšnější ODS s nezastíranou snahou o záchranu.

Kdybychom tedy tyto volby posuzovali jenom podle přírůstku mandátů, tak na STAN nikdo nemá. Ale na druhou stanu, měl to moc snadné. Zato obrat tak zkušené pleticháře jako je ODS, to už je vyšší level. Tady bych nabízel nejvyšší známky jak za technickou obtížnost skoku (lidovci i TOP dosáhli zdvojnásobení mandátů), tak za umělecký dojem.

Ještě veselejší bude utváření společné vlády, kterou pak budou čtyři roky dusit tato příkoří. Co se bude dít teď, kdy už to voliči nemají v rukou, nevíme. Pokud by však vznikla vládní koalice koalic, okradeným Pirátům lze nabídnout bolestné jen tak, že všichni jejich poslanci budou zároveň ministry.

A teď, co nás čeká, když na to opravdu dojde. „Prioritou koalice je ozdravení veřejných financí, podpora ekonomického růstu a zastavení brutálního zadlužování i rozkrádání státu,“ informuje tisková zpráva PirátoSTANu, který se mezitím stal faktickým STANPirátem. „Hlavně se teď domluvit a nepodělat to,“ vytyčuje praktičtější prioritu SPOLU.

Co by mohlo být tím ozdravením financí? Pandemie stála velké peníze všechny státy. Přesto jsme stále v první pětce podle nejnižší míry zadlužení k HDP. Vláda se snažila kompenzovat bezprostřední ztrátu příjmů firem i domácností, s vědomím, bída je u nás obzvlášť nebezpečná. Stačí málo, aby člověk spadl do exekuce, a pak už je navždy něčím finančním otrokem. Se zvyšováním daní zaváděním daňové progrese, jaká funguje v civilizovaném světě, pravice nepočítá. Ozdravění financí tak slibuje středověkou metodu pouštění žilou.

Bude se škrtat v rozpočtech, takže veřejné služby začnou haprovat. Zmrzačená služba zákonitě vyvolá nespokojenost občanů. Když tato nespojenost dostatečně naroste, bude se privatizovat. První na ráně jsou zdravotnictví a školství a další velké rito nabízí privatizace důchodového systému. V zásadě jsou lákavé všechny formy podnikání s povinnou poptávkou (povinným pojištěním). To se to kasíruje, když občan platit musí!

Podpora ekonomického růstu se má jaksi sama sebou. Za normálních časů s krásným počasím by to bylo snadné: Když ekonomika poroste, můžeme za to my. Když ne, může za to Babiš. Jenže krásné počasí není. Rozpadá se neoliberální model, vadne globalizace. Škoda Auto zastaví výrobu do konce roku. Dlouhodobě klima a krátkodobě asijská poptávka po energii prudce zvyšují ceny elektřiny a plynu. Inflace je finančními analytiky nafukována, protože slibuje růst úrokových sazeb, a to je hlavní zdroj bankovního výnosu. K růstu cen bydlení se přidá zdražení hypoték. Hodit tohle všechno na Babiše bude oříšek.

Zmínka o rozkrádání státu je opravdu půvabná. Česko je Mekkou tunelů, kde dílo celých generací se ocitlo v rukou skupiny šťastlivců spojených s tehdejší privatizační administrativou a bylo je možno prodávat cizincům do vlastní kapsy. Takhle vznikla elita, které jsme se od té doby nedokázali zbavit. A teď soutěžní otázka za několik bilionů korun: Zavedla to v 90. letech pravice, nebo levice? Ohradil se proti tomu někdo z těch, kdo dnes horlí proti rozkrádání?

Zkusme ještě něco temných věšteb. Na pravicové koalici koalic krátkodobě proděláme, ale na druhou stranu lze strategicky vydělat na tom, že se konečně rozptýlí neurčitá mlha nad záměry této části politického spektra. Lidé se snad probudí. Může to vést ke strategickému posílení občanské společnosti a odborů.

Zbytky levice po nářezu, který v těchto volbách schytala, pochopí některé základní skutečnosti. Nelze žít bez vlastních médií. Kdysi jsem věřil, že to mohou být Literární noviny, ale ty mezitím prakticky zanikly. Autentická levice už nemůže působit bez spolupráce se Zelenými, svět se změnil. A bude bezvýznamná, dokud bude roztříštěná.

Zbyněk Fiala

Vyšlo na Vasevec.cz. Publikováno se souhlasem vydavatele.

