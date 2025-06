Zdeněk Jemelík: Do nového týdne bitcoinové aféry

Po jeho přečtení čtenář pochopí tragičnost jeho osudu: jediným neuváženým a nehajitelným skutkem si zničil mnoho let pečlivě budované politické postavení „kingsmakera“, a to, prosím, bez přijetí úplatku. Asi mu nehrozí vězení a jako advokát nezůstane bez prostředků k obživě, ale utrpěná morální ztráta je skutečně mimořádná. Připouštím, že později, až opadne vlna vzrušení, jej Tomáš Jiříkovský možná odškodní (pokud mu mezitím kocourkovské orgány neobstaví účty), ale morální škody jsou penězi k nezaplacení. Přestože se ke mně choval nepřátelsky, z jeho pádu nemám radost.

V tomto týdnu Pavel Blažek postupně vypadne z ohniska mediální pozornosti. Na scéně pimprlového divadla české politiky bude poutat pozornost nová ministryně spravedlnosti Eva Decroix, která se obětovala ve snaze zachránit důvěryhodnost ministerstva. Je mi jí trochu líto, protože se úkolu podjala, aniž by znala vnitřní poměry na ministerstvu. „O krk“ ale půjde předsedovi vlády Petrovi Fialovi, do určité míry Blažkovu spolupachateli. Opozice se domáhá nejlépe pádu vlády, ale v případě neúspěchu aspoň jeho odchodu. Podaří-li se opozici vypudit jej ze „Strakovky“, neutrpí zdaleka tak velkou škodu jako Pavel Blažek, poněvadž do budování svého politického postavení přece jen neinvestoval tolik úsilí a místo na universitní katedře neopustil. Vrátí se na fakultu a bude přednášet studentům, jak se nemá dělat politika. Přednášená moudra opře o důkazy s vlastní praxe. O politické postavení může přijít také ministr financí Zbyněk Stanjura, který věděl, ale mlčel.

Předpokládám, že v tomto týdnu (a možná ani nikdy v budoucnosti) se veřejnost nedoví, co se skrývá v pozadí Blažkovy vylomeniny. Eva Decroix sice slibuje, že se postará o řádné vyšetření kauzy, ale zatím bude mít dost co dělat, aby si zapamatovala cestu od vstupu do budovy ministerstva až za její pracovní stůl a aby se seznámila aspoň s osazenstvem svého sekretariátu. Hlavní váha vyšetřování ale bude stejně spočívat na BIS a policii, které mají povinnost mlčenlivosti. Doufám, že jednou vyjde pravda najevo při hlavním líčení v trestním řízení soudním, pokud možno u jiného než u brněnského soudu.