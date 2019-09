Zdeněk Jemelík: Státní zastupitelství a politika

Státní zastupitelství je ze zákona apolitické. To je šedivá teorie, zatímco ve stínu zeleného stromu života je zřejmé, že jde-li o trestní stíhání takové osobnosti, jakou je šéf nejsilnější politické strany a předseda vlády, nelze přehlížet politické souvislosti chování státních zástupců. Státní zástupci by v takových případech při rozhodování o sporných krocích měli brát zřetel na jejich politické účinky.

Určujícím prvkem naší současné vnitropolitické situace je roztříštěná, leč početná protibabišovská fronta, jež z bezmoci sahá po jakýchkoli prostředcích, aby se zbavila nenáviděného Andreje Babiše, jehož neumí porazit ve volbách. Bez ohledu na presumpci neviny soustavně otravuje politické ovzduší voláním po jeho odchodu z politiky. S úlisným úsměvem vlka, lákajícího Červenou Karkulku, jej vyzývá k dočasnému odchodu do definitivního vyřešení jeho trestní věci, jako by nevěděla, že případné soudní řízení by patrně neskončilo v tomto volebním období.

Protibabišovská fronta může pokřikovat tak dlouho, dokud orgány činné v trestním řízení nevydají konečné a všem srozumitelné rozhodnutí o vině či nevině nejen Andreje Babiše, ale i jeho spoluobviněných.

Podle různých signálů veřejnost očekávala, že v pondělí 2.září 2019 státní zástupci nalijí obviněným i veřejnosti čistého vína. Nestalo se. Dozorový státní zástupce Jaroslav Šaroch se projevil jako moudrý muž. S vědomím, že každé jeho rozhodnutí vyvolá na některé straně hněvivé reakce, alibisticky přenesl odpovědnost na nadřízeného. V žádném případě tím neporušil zákon, nicméně jeho rozhodnutí bude mít politické důsledky a kromě toho bude mít psychologické účinky na obviněné. Jasné rozhodnutí se opět odkládá možná o týdny, možná o měsíce, neboť městský státní zástupce nerozhodne, dokud neprostuduje spis o 22 tisících stran. Po celou dobu, po kterou bude studovat a pak přemýšlet, budou Babišovi odpůrci zneklidňovat veřejnost písničkou o neúnosnosti trestně stíhaného politika v čele vlády. A obvinění budou žít v devastující psychické nejistotě. Další průtahy pak může vyvolat nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman, který má právo přezkoumat a případně zrušit usnesení o zastavení trestního stíhání.

Odpůrci budou Andreje Babiše napadat kvůli rozhodnutí setrvat ve vládě i v případě podání obžaloby. Jeho důvody jsou ale pochopitelné: zprošťující rozsudek by možná padl až po letech a jím by se zpětně prokázalo, že resignace a s ní spojené znehodnocení jeho volebních výsledků byly marnou obětí.

Pro Andreje Babiše & spoluobviněné by nejhorším možným výstupem z přezkumu věci městským státním zástupcem bylo rozhodnutí o zastavení trestního stíhání z důvodu promlčení: v něm by bylo zakleto konstatování, že došlo k trestnému činu, ale pro časový odstup jej již nelze stíhat. Na obviněných by doživotně ulpělo stigma spolupachatelů dotačního podvodu a poškozování finančních zájmů Evropské unie.

Optimální by bylo usnesení o zastavení trestního stíhání z důvodu neprokázání trestných činů dotačního podvodu a poškozování finančních zájmů Evropské unie. Jako laik připouštím možnost diferencovaného přístupu k jednotlivým obviněným. K spáchání těchto trestných činů by mohlo dojít pouze vylákáním dotace s použitím nepravdivých údajů. Pochybuji, že existují důkazy o tom, že Andrej Babiš věděl o oklamání úřadů nebo že k němu dokonce nabádal spoluobviněné. Pokud policie míní, že došlo k trestnému činu, podíl na něm každého spoluobviněného by měl být hodnocen individuálně.

Zádrhel spočívá ve vysokém stupni formalizace trestního práva. Obvinění zužitkovali dotaci účelně v soudu s deklarovaným záměrem. Nakonec ji na vyzvání vrátili, čímž ji přeměnili na bezúročnou půjčku. Nejsou tím ale mimo nebezpečí. Sleduji mnoho let případ podnikatelů, kteří si dvakrát po sobě vzali čtyřicetimilionový úvěr, oba úvěry splatili předčasně a vybudovali dvě velká nákupní centra, ale přesto byli v rozporu se zdravým selským rozumem odsouzeni pro úvěrový podvod. Něco podobného by mohlo hrozit i obviněným, pokud by se jim prokázalo klamavé jednání.

Pravomocné usnesení státního zástupce o zastavení trestního stíhání má srovnatelnou hodnotu jako pravomocný rozsudek. Jeho informační hodnota pro veřejnost je ale nižší. Veřejnost se může zúčastnit hlavního líčení a rozsudek je veřejná listina, jejíž kopii lze získat postupem podle zákona o svobodném přístupu k informacím. O usnesení o zastavení trestního stíhání se rozhoduje za zavřenými dveřmi a na získání kopie není právní nárok.

V každém případě z hlediska vlivu na vnitropolitickou situaci by čistý řez byl prospěšnější než další protahování trestního stíhání. Ovlivňování politického života touto kauzou již trvá příliš dlouho. Halasné předstižné oznámení o pondělním podání zprávy, po němž ale pokračuje stav nejistoty, bylo neuvážené.

Nejlepším ukončením kauzy Čapí hnízdo pro Andreje Babiše by ovšem byl zprošťující rozsudek. Byl by velkým politickým vítězstvím. Pan obviněný ale zřejmě pociťuje úlevu ze zjištění, že o něj nebude muset bojovat. Vzhledem k nevypočítatelnosti naší justice se mu nedivím.

