Zdeněk Joukl: Sliby se mají plnit nejen o Vánocích

Všiml jsem si toho, že poslední dobou (asi tak pět nebo šest let) lidé poměrně často neplní sliby. Proč? Že by si brali příklad z našich vlád? Vláda slibuje – lid se raduje. Například, kde je slib důchodové reformy? Většina naší společnosti ztrácí zodpovědnost, disciplínu a pevnou vůli. Dokonce ztrácí i sounáležitost se společností. Kde jsou toho příčiny? Zatím vidím, mimo neblahý vzor vlád, příčiny dvě. První je ta, že mladíci dnes již nechodí povinně na vojnu. Tam se totiž disciplině a zodpovědnosti, pod hrozbou vězení, naučili. Druhou příčinou je velký počet rozvodů (v ČR 50%). Jak má potom matka – samoživitelka, která žije sama se synem toho k disciplíně a zodpovědnosti vychovat? Často je ráda, že vůbec přežije do doby než on odejde za nějakou „takovou“. Jistě, jsou i jiné příčiny, které mi laskavě dodáte Vy nebo psychologové.

Takže, dnes se často sliby neplní nebo se plní opožděně, někdy až po několika urgencích. Co to potom v praxi znamená? Znamená to obrovskou ztrátu času, psychickou rozladěnost a odklady navazujících akcí. Také nespokojenost s prací, která je nositelem nesplněných slibů.

Co tedy s tím? „Babo“ raď ! Jak inspirovat lidi k tomu, aby své sliby plnili? Jak jim vysvětlit, že když oni budou plnit své sliby, tak je naděje, že také ostatní (třeba po některé mediální akci) budou plnit sliby dané jim? U nábožensky a filozoficky zaměřených lidí by to neměl být problém. Stačí si jen připomenout příslušná přikázání nebo pasáže filozofické. Například Matoušovo evangelium: Nedělej druhému to, co se nelíbí tobě !

U ostatních to již docela problém je.

Takže zase nezbude nic jiného než osobní příklad. Jak to ale udělat?

Osobně jsem došel k tomu, že plnění slibů souvisí s činy, které navazují na ostatní společnost. A tyto činy by měly mít u nás přednost ! Protože jinak mohou naši společnost brzdit v rozletu. A to jistě nechceme.

Takže prakticky:

Nejprve sepíši to, co jsem komu nasliboval a ještě, bohužel, nesplnil.

Pro jistotu se telefonem zeptám svých známých, jestli i jim něco nedlužím splnit. Potom sepíši všechno to, co mi kdo kdy nasliboval. A samozřejmě nesplnil. A pak stačí již jen tuto agendu vyřešit, a sliby splnit! Jak prosté! Zkuste to také, a bude vám pravděpodobně hned lépe u srdce, i když na splnění některých slibů daných vám budete muset zapomenout.

Kolik jen ušetříme času lidem a pak i sami sobě. O co se zlepší atmosféra ve společnosti! (O „blbé“ náladě ani nemluvě). A hned nám bude líp! A nebudeme muset ani čekat na splnění předvolebních slibů. V souvislosti s tím mi napadla myšlenka, že by mohla vzniknout Nevládní nezisková organizace (NNO) třeba s názvem „Stopa“, která by si vzala za úkol sledovat plnění a zveřejňovat neplnění volebních slibů volebních stran a hnutí. A to by platilo nejen pro Parlament, ale i pro krajská a obecní zastupitelstva.

A nebo, co kdyby třeba vzniklo hnutí těch, kteří své sliby plní, a jdou příkladem ostatním? Kdopak se chopí těchto posledních dvou bodů? Já již na to totiž nemám věk ani síly.

Všichni dobře víme, že je to hned jiné, když sliby plníme!

Když se splní slib, tak je nám hned líp!

Zdeněk Joukl, praktický sociolog atd.

