Zdeněk Lanz: My nic, my muzikanti

Pokud by člověk neuměl číst, z fotografie usmívajících se vrcholných evropských politiků – francouzského prezidenta Macrona, německého spolkového kancléře Scholze a polského premiéra Tuska – by mohl mylně nabýt dojmu, že na nějakém mírovém mítinku utužili přátelství mezi svými národy.

Po přečtení zprávy Scholz oznámil plán na koalici pro dodávky zbraní dlouhého dostřelu Ukrajině (České noviny ČTK, 15. 3. 2024) ale zjistíme, že skutečnost je poněkud jiná. Výše zmínění politici totiž rozehráli jakousi velmi nebezpečnou hru a la chytrá horákyně, ve skutečnosti spíš „hru“ na hloupé, nezodpovědné a nebezpečné politiky.

"Je zřejmé, že podporujeme Ukrajinu, a rovněž je zřejmé, že sami nejsme ve válce s Ruskem," podotkl německý kancléř na schůzce, ……“. Tím chtěl zřejmě chabě naznačit, že se mu do toho moc nechce a že si Německo – pravděpodobně na základě tragických dějinných zkušeností – chce ponechat pootevřená zadní vrátka.

Zato francouzský prezident Macron zřejmě na hodinách historie chyběl, byť i on se v závěru snažil své vášně mírnit, když zdůraznil, že Francie a její spojenci budou pokračovat v podpoře Ukrajiny, jak dlouho to bude potřeba. Zároveň ale uvedl, že Francie, Německo a Polsko se shodují na tom, že samy konflikt stupňovat nebudou.“

Shodovat se sice mohou, na čem chtějí, ale jaksi se zapomněli zeptat, jak to bude vnímat protistrana.

Polský premiér Tusk na setkání ujistil, že všechny tři země "mluví jedním hlasem, zvlášť pak co se týče bezpečnosti Evropy", a že mezi nimi nejsou žádné rozkoly.

Ale kdo tomu ještě věří, že?

Francouzský prezident Macron však rozehrál nebezpečné hry i na dalších frontách.

Co si myslet o nejvyšším představiteli sladké Francie? "Možná, že v určitém okamžiku - nechci to, nebudu to iniciovat - bude nezbytné vést pozemní operace, ať už budou jakékoliv, abychom čelili ruským silám," řekl Macron v rozhovoru, který poskytl po návratu z Berlína, kde se v pátek setkal s německým kancléřem Olafem Scholzem a polským premiérem Donaldem Tuskem. "Síla Francie spočívá v tom, že to dokážeme," dodal. Zdroj: Francie možná bude muset vést pozemní operace na Ukrajině, uvedl Macron (České noviny ČTK, 16. 3. 2024).

A podle stejného zdroje: Macron již minulý měsíc vyvolal rozruch prohlášením, že západní spojenci by neměli vylučovat vyslání vojáků na Ukrajinu. Zároveň upozornil, že v této věci nepanuje shoda. Později vysvětlil, že tato teze je především signálem pro Rusko, které se jinak před ničím nezastaví.

O „vývoji v optice“ - myšleno v nahlížení na konflikt na Ukrajině - francouzského prezidenta svědčí např. i článek opět na serveru České noviny ČTK z 18. 3. 2024 s názvem BBC: Jak se Macron během ruské invaze na Ukrajinu proměnil z holubice v jestřába .

Ale co všechna tato prohlášení francouzského prezidenta ve skutečnosti znamenají?

Jedno vysvětlení se nabízí:

Macron to nemyslí vážně, jen se chce zalíbit některým silám. Ale některá ambiciózní země „východního křídla NATO“ by jeho slova mohla vzít vážně a pochopit je jako rozvázání rukou a slib mocenského krytí vlastních avantýr.

Raději snad ani nedomýšlet!

Raději snad ani nedomýšlet!

