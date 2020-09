Zdeněk Lanz: Novičok znovu „udeřil“ aneb Další zpackaná otrava?

reklama

Šíří se druhá vlna koronaviru, o jejíž závažnosti se vzhledem k protichůdným vyjádřením nejrůznějších odborníků v médiích a chaotickému zavádění vládních opatření můžeme jen dohadovat. V ulicích řady amerických měst řádí lůza „podporovaná“ nařízenou nečinností bezpečnostních složek, velitel amerického letectva veřejně vyzývá k přípravě na velkou válku, jako by snad tuto přípravu (byť snad jen na válku obranou) neměl v popisu práce, šéfka EK navrhuje zvýšit emisní závazek k roku 2030 a favority na Nobelovu cenu za mír jsou Thunbergová či WHO. Toto vše a mnohé další události se dějí ve stínu „politického thrilleru“, nad jehož zdánlivou rafinovaností by mohl žasnout i mistr tohoto literárního žánru Frederick Forsyth. Kdyby ovšem neměl tak mizerný scénář a ještě mizernější režii. Nemám totiž na mysli nic jiného, než další údajnou otravu novičokem.

O té minulé, kdy údajnou obětí byl dvojitý agent – přeběhlík (pro své bývalé spolupracovníky zrádce) a jeho dcera, jsem psal v článku Novičok zatemnil leckomu mozek. Uplynulo sotva dva a půl roku a údajná otrava novičokem, podle médií látkou s prakticky neomezenou možností způsobu podání, je opět na scéně. Tentokrát se obětí stal ruský opoziční politik.

„Všestrannost“ použití blíže neurčené formy nervově paralytické látky označované jako novičok asi nejlépe popsali ve svých článcích pánové Jan Schneider zde a Jan Keller zde. Ale ať už šlo „jenom“ o hru tajných služeb, o „zadání“ některého „západního demokratického rusofobního politika“ s cílem zdiskreditovat ruské vedení a prosadit další sankce nebo o téměř fantasmagorickou možnost, a to, že se šéf Kremlu pokusil zastrašit či dokonce zlikvidovat nepohodlného politika anebo to bylo úplně jinak, je téměř jisté, že my, normální smrtelníci, se úplnou pravdu o údajných otravách novičokem nikdy nedozvíme.

Přesto se můžeme ponořit do čtení zpráv a článků a pokusit se udělat si vlastní názor. Já jsem to tak udělal. Pro co nejmenší ovlivnění různých pohledů různých médií jsem si vybral jen jedno a na stránkách veřejnoprávní ČTK jsem do vyhledávání napsal slovo „novičok“. Nakolik jsem měl šťastnou ruku posuďte sami. Zde uvádím jen nadpisy, tři jsem na ukázku rozkliknul, a abych vám to maličko usnadnil, několik pasáží jsem zvýraznil.

Podle Moskvy tvrzení o otrávení Navalného zatím nejsou průkazná



Jedem, který otrávil Navalného, by mohl být novičok, píše Der Spiegel



Navalného otravu podle Berlína způsobila látka skupiny novičok¨



Charité: Stav Navalného vážný, nelze vyloučit dlouhodobé následky



EK chce před sankcemi proti Rusku znát viníky otravy Navalného



Západ naléhá na Rusko a žádá vyšetření otravy Navalného



Maas po Moskvě žádá brzké objasnění kauzy Navalnyj



Navalnyj probuzen z kómatu, reaguje na slovní podněty



Pompeo: za otravou Navalného stálo nejspíše ruské vedení



Navalného stav se zlepšuje, policie posílila jeho ochranu



Rusko hledá ženu z Navalného doprovodu a chce být u vyšetřování



Petříček: před jednáním s Ruskem bude jasná pozice EU k Navalnému



Der Spiegel: Navalnyj byl otráven novým typem novičoku



Jeden odstavec z této zprávy: Berlín - Nervově paralytická látka novičok, kterou byl otráven kritik Kremlu Alexej Navalnyj, byl podle informací německého časopisu Der Spiegel silnější než předchozí zaznamenané formy. Posiluje to domněnku, že Kreml byl do případu zapleten, uvádí zpravodajský magazín, který se odvolává na informace z prostředí tajných služeb.



Jeden odstavec z této zprávy: Berlín - Otrávení ruského opozičního předáka Alexeje Navalného nervově paralytickou látkou ze skupiny novičok nezávisle potvrdily také specializované laboratoře ve Francii a Švédsku. Oznámila to dnes německá vláda, která zároveň zopakovala svou výzvu Rusku, aby případ otravy vysvětlilo. Stejný požadavek v telefonátu s ruským prezidentem Vladimirem Putinem podle prohlášení Elysejského paláce zopakovala francouzská hlava státu Emmanuel Macron.



Navalnyj po otravě zveřejnil své foto z nemocnice



Navalnyj byl asi otráven ještě v hotelovém pokoji v Tomsku



Jeden odstavec z této zprávy: „Británie ve středu uvedla, že si je téměř jistá, že útok na Navalného spáchaly ruské tajné služby, a že Rusko musí vysvětlit nepřijatelné použití chemické zbraně. Objasnění od Ruska požadují také Německo, Francie a další státy, zaznívají výzvy k dalším sankcím proti Moskvě. Ta ale tvrdí, že ke spuštění oficiálního vyšetřování by potřebovala více lékařských analýz.“

Tak už jste o něco chytřejší a tušíte, jak se ten příběh mohl seběhnout? Já ano. Ale nechám si to pro sebe. Nebudu jako Oni a budu ctít presumpci neviny.

Zdeněk Lanz

