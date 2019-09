Zdeněk Lanz: Ze zápisníku demonstranta

ZADÁNÍ 6 ZDE Ze zápisníku demonstranta

VÝCHOZÍ TEXT Stojím na smluveném místě a čekám na přátele, napnutá jako struna. Pevně svírám svinutý transparent. Za chvíli to všechno začne. Má první demonstrace.

ZPRACOVÁNÍ: článek s prvky reportáže o průběhu libovolné demonstrace (funkce výchozího textu inspirativní)

Asi by ta slohová práce vypadala hodně rozdílně, pokud by to byla demonstrace na podporu většinového názoru v generaci, mediálně podporovaného, než pokud by byla na podporu nepopulárního postoje.

Máme ale září léta páně 2019 a tak je nasnadě, jaký typ demonstrace asi mají autoři zadání na mysli. Vždyť většinou devatenáctiletí maturanti se mohli aktivně a „uvědoměle“ zúčastnit tak akorát „záškoláckých pátků“ na podporu nesmyslných požadavků manipulované švédské dívenky, případně demonstrací proti demokraticky zvolenému prezidentovi a premiérovi.

Samozřejmě, že i v demokratické společnosti má někdy smysl demonstrovat. Ale pokud tyto demonstrace pořádají lidé jen proto, že nejsou ochotni respektovat výsledky svobodných voleb a navíc s podporou politiků, kteří ve volbách neuspěli podle svých představ, měli bychom zpozornět.

A v kontextu současné politické situace si maturitní téma „Ze zápisníku demonstranta“ takové zpozornění více než zasluhuje. Vždyť „návod“ ve výchozím textu – Má první demonstrace – si lze vyložit i jako sdělení, že demonstrace vlastně není nic mimořádného a že ta první vůbec nemusela být poslední.

Neměli autoři zadání na mysli něco víc, než jen „obyčejné zadání“? Nechtěli maturantům připomenout, že se blíží další demonstrace, které mají vyvrcholit při výročí listopadových událostí z roku 1989 a při nichž se část opozice a nespokojených občanů možná opět pokusí o svržení vlády?

Nebyla to skrytá politická agitace přímo ve škole? Ta je na školách ze zákona zakázána.

Že jsou to jen pusté spekulace? Že by se něco takového velmi těžko dokazovalo?

Co tedy alespoň pomoci vybrat našim mladým ta správná hesla? Inspirací by mohla být povídka „K čemu mě otec nutil“ od Šimka a Grossmanna. V té otec připravuje svého syna – učně v Tesle Karlín na stávku a na půdě plné roliček vybírají vhodné transparenty.

Tak například: „Česká pole do českých rukou!“ „Zrušte robotu!“ „Pryč s protektorátní vládou!“

