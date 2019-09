,,Greta mi připomněla senátora Lásku." Zdeněk Zbořil ostře ke klimatu i svrhávání Zemana

ROZJEZD ZDEŇKA ZBOŘILA „Hněvivá zloba ve službě zlatého telete.“ „Greta mi tentokrát připomněla pan senátora Lásku. Ten patos, zloba, pobledlá tvář a nenávist.“ Politolog Zdeněk Zbořil reaguje na vystoupení švédské aktivistky na půdě OSN. Nejpozoruhodnější byl podle něj „aplaus těch, kteří, podle ní, vlastně tančí nad propadlištěm“. V Rozjezdu se věnuje také bouři kolem pořadu Newsroom ČT24, sněmu Trikolóry nebo projednávání žaloby na prezidenta. „Byla to exhibice zneuznaných.“ A že by ministryně za svá slova o „senátorské špíně“ měla odstoupit? „Typická ‚topácká‘ rétorika. Ať kdokoli promluví z nepočetného houfu jejich poslanců nebo senátorů, nikdy se nedostane dál než k výzvě, aby někdo odstoupil. Předpokládají snad, že až všichni odstoupí, oni nastoupí?“

Na klimatickém panelu v New Yorku, pořádaném OSN, vystoupila švédská aktivistka Greta Thunbergová. Za svůj projev si vysloužila aplaus, ačkoliv divákům v sále od začátku až do konce spílala, řekla jim, že jsou zlí lidé, a hrozila, že je „bude sledovat“. A pokud selžou, mladá generace jim to nikdy neodpustí. „Vy se obracíte na nás, mladé? Jak se opovažujete. Vy jste uloupili mé dětství svými prázdnými slovy. Já patřím mezi ty šťastné, jiní lidé umírají. Vymírají ekosystémy, jsme na počátku velkého vyhlazení. A vy o tom nechcete mluvit. Vykládáte jen pohádky o ekonomickém růstu,“ křičela Thunbergová a máchala rukou na pokraji pláče.

„Hned při prvním objevení se Grety na veřejnosti jsme v PL citovali ohleduplný článek z Der Spieglu. Německý autor varoval, jistě s ohledem na německé Zelené, že to bude velký PR neúspěch,“ reagoval Zbořil. „Asi ví, kdo byli němečtí ‚eko-nacisti‘. Jejich autoritou byl Walther Darre, dlouholetý ministr zemědělství (až do 1945), ale hlásili se k němu i vegetariáni Rudolf Hess, Heinrich Himmler a polo-vegetarián Adolf Hitler. Jejich motivace byla trochu jiná, ale je zajímavé, že dnes mají Zelení dlouhodobě silnou pozici v Baden-Württenbergu, kde byl asi 15 let předsedou vlády a potom asi 3-4 roky spolkovým kancléřem Kurt Georg Kiesinger, člen NSDAP 1934-1945. Greta mi tentokrát připomněla pana senátora Lásku. Ten patos, zloba, pobledlá tvář a nenávist. Ale to nejpozoruhodnější byl aplaus těch, kteří, podle ní, vlastně tančí nad propadlištěm,“ dodal.

Generální tajemník OSN António Guterres označil v bezprostřední reakci její projev za „velmi výmluvné svědectví“. Hnutí mladých je podle něj úžasné a úžasné je na něm nejen to, že se obrací na lidská svědomí, aby do klimatického hnutí zapojili celý svět. „Ale oni prakticky pracují na řešeních,“ chválil.

„Pro mne je ‚výmluvným svědectvím‘, že takový člověk, pokud je pravda, že tato slova skutečně pronesl, může být generálním tajemníkem OSN. Ekologické hnutí se mu asi omrzelo, tak si našel jiné šidítko. Nebylo by lepší, kdyby zvedl svou ctihodnost ze židle a šel na Manhattan zasadit do této betonové džungle alespoň jeden strom? Anebo ať po sobě nezanechává žádnou uhlíkovou stopu. Dokonce by mohl občas dojet plachetnicí do rodného Portugalska a podívat se, jak to u nich doma chodí. Prostě, jak říkal TGM, nechť se mu ta krásná slova z úst do rukou dostanou,“ uvedl Zbořil.



Na vystoupení Grety bezprostředně reagoval i americký prezident Donald Trump. Poté, co aktivistka se slzami na krajíčku tklivě vypeskovala světové špičky, prohlásil: „Vypadá jako velice šťastná mladá dívka, která se těší na zářnou a skvělou budoucnost. To rád vidím!“

„Rozlitá žluč ve službě politiky.“ Ale možná je to ještě horší

„Zajímavé, jak si ve světě, a hlavně u nás doma, špatně vykládáme ironii amerického prezidenta. Už jsme to jednou přehlédli, když chválil ‚formu‘ paní Macronové. Tentokrát je to opět trochu podobné, ale současně je to i varování. ‚Zářná budoucnost‘ je vždy ‚zářným cílem‘ šťastných chiliastů. Často na ni doplácely celé generace. Snad si ale pan prezident mohl všimnout, že slova dospívající Grety jsou také trochu bezbožná. Jaký je rozdíl mezi pýchou a pokorou ji zřejmě doma ani ve švédské škole, natož v kostele, nenaučili,“ komentuje Zbořil.

„Ano, pan prezident má pravdu. Generalizace, zobecňování, to je nepěkný eristický trik používaný demagogy. Vážné téma se tím snižuje na úroveň hledání viny. Ale jen těch druhých. Všech starších 16 let, nebo i mladších? Josef Forbelský používal hodnocení podobných lidských bytostí: ‚Rozlitá žluč ve službě politiky.‘ Ale možná je to ještě horší. Hněvivá zloba ve službě zlatého telete,“ podotýká politolog.

„Existuje mnoho občanských akcí, které jsou užitečné. Ale tady jde o velmi radikální pozici, která pravděpodobně bude rozdělovat naši společnost,“ obul se Macron do Thunbergové ve vyjádření pro rádio Europe 1. Prezidentovo vyjádření převzala např. francouzská verze serveru The Huffington Post. Doporučil mladé aktivistce, aby svá slova adresovala zemím, které blokují potřebná opatření v boji proti klimatickým změnám, což se prý o Německu nebo Francii říct nedá.

Jako zajímavý označil český premiér Andrej Babiš pondělní projev mladé švédské aktivistky Grety Thunbergové na klimatickém summitu v New Yorku, překvapil ho ale tón, který 16letá dívka na adresu státníků zvolila. „Bylo to zajímavé, samozřejmě. Byl jsem trochu překvapený tím tónem. Myslím si, že bychom se neměli strašit tím, že přijde nějaká apokalypsa a že vymřeme, když se nestaráme o klimatickou změnu,“ řekl českým novinářům v New Yorku Babiš. Dodal, že Česká republika se o klimatické změny stará a že jiné státy, ač v pondělí na summitu jejich představitelé na rozdíl od Česka hovořili, naopak slova v činy neuvádějí.

„Tato slova českého předsedy vlády jsou prosta nenávisti a záští, které šíří už dnes globálně Greta a její obdivovatelé. Hájil jimi nejen Českou republiku, ale přesně pojmenoval apokalyptické paradigma, které do mezinárodního společenství vnášejí nátlakové skupiny, jejichž cílem je šíření záští a nenávisti, až po nové ‚konečné řešení‘. Protože znám prostřednictvím českých veřejnoprávních médii jen to, co říkalo jen několik politiků z několika zemí, budu si muset počkat na alternativní nedezinformační weby,“ uvedl Zbořil. „Přesto si myslím, že projev Andreje Babiše měl vysokou úroveň a byl v zájmu Evropy, nikoliv jen EU. Mluvil lépe než mnozí jiní. Po dlouhé době máme předsedu vlády, který se pohybuje v mezinárodněpolitické aréně jistěji než jeho předchůdci,“ dodal.

Černochová? „Říká svůj názor bez ohledu na stranické preference a je důvěryhodná“

Ne všude se Gretě tleskalo. Svůj kritický názor na sociální síti vyjádřila poslankyně ODS Jana Černochová, která se do jejího proslovu v New Yorku k Thunbergové nevyjadřovala. „Dneškem se z aktivistky stala političkou, takže – jako rovná s rovnou – můžu s čistým svědomím napsat, co si o jejím dnešním politickém vystoupení na summitu myslím,“ uvedla poslankyně. „Jsem velmi nemile překvapená, protože to bylo příšerné. Politička Greta je ze všeho nejvíc zamilovaná sama do sebe a do svého hlasu, je fanaticky nenávistná (nebo si to vystoupení špatně natrénovala a ‚přehrála to‘, těžko říct...) a absolutně není ochotná poslouchat někoho jiného než sebe,“ pustila se do aktivistky bojující proti změnám klimatu. Na summitu kromě hodně dobré angličtiny, výhrůžek, urážek a zamračeného čela a očí plných nenávisti podle Černochové nepředvedla Greta vůbec nic. Neřekla žádná východiska ani nepředstavila „svůj“ plán.

„Není zajímavé, kterou stranu paní poslankyně zastupuje. Důležité je, že říká svůj názor bez ohledu na možné nebo nemožné stranické preference, a že je důvěryhodná. Myslím, že to celé teatrum popsala velmi přesně a dokonce ohleduplně. Snad by si toho mohli všimnout i politici, kteří třicet let měli ochranu životního prostředí ve své gesci nebo ji studovali a jezdili se setkávat se stejně smýšlejícími oportunisty. A dnes se považují za Gretiny sympatizanty,“ reagoval Zbořil. „Měli by si uvědomit, že kritika celého světa, jakkoli je z jejích úst upřílišněná, se týká zejména jich a jejich okázalých přivazování se ke stromům a podílu na budování losích stezek okolo dálnic. Také oni, kromě velkých slov a neúspěšných ‚rozhodných rozhodnutí‘, neudělali nic, zač by je jejich Greta mohla pochválit,“ dodal.

Senátor Václav Láska proslov Grety obhajoval takto: „Upřímně řečeno, kdyby mi bylo 17 let, byl bych ze stavu naší přírody stejně naštvaný, vystresovaný a zděšený, jako je Greta nebo moje nejstarší dcera. Ale je mi 45. Už se nevysiluji těmito negativními emocemi,“ tvrdí senátor, který v Senátu inicioval návrh na ústavní žalobu na prezidenta Miloše Zemana. „Už sice není kam chodit na pstruhy, protože pstruhové potoky mého mládí vyschly. A teď mi vykáceli i ty houbařské ráje. Ale s pokorou přijímám, že já si ještě přírody užil. Většinu svého života,“ dodal. Nicméně pokračoval: „Ale mladým jsme tuhle radost z podstatné části vzali. Oni mají právo být naštvaní. A my máme povinnost zachránit, co se dá.“

„Pan senátor byl, je a bude asi jako ten hrdina, co byl vždy ‚vepředu‘. Bylo by jistě zajímavé zeptat se ho, kdo zavinil, že nemůže chodit na pstruhy a sbírat houby. Kdo nejen mladým, ale i jemu sebral kus života. A proč si myslí, že naštvaní mohou být jen mladí. I nám ‚starým‘ vadí, co za posledních třicet let on a jemu podobní (říkáme jim politici) s naší přírodou udělali. Nejde jen o pstruhy a kůrovcové pokusy na stromech,“ připomíná Zbořil. „Kam se poděly statisíce hektarů úrodné zemědělské půdy? A to nemluvíme o době před rokem 1989. Už tehdy ale existovalo hnutí Brontosaurus, na které při současných oslavách pádu starého režimu zapomínáme. Ačkoli na podzim 1989 svolalo největší shromáždění v době předlistopadové. Bylo to v Teplicích a ještě dnes tam není možné z Prahy dohlédnout. Ať se mladí zlobí, ale ať také něco dělají. Zatím dosáhli největšího úspěchu, že mají volné pátky. Možná by stálo za to přidat jim ještě zelený čtvrtek, soboty, neděle a modré pondělí a nemuseli by se různí Herodesové zajímat nejen o to, jak ‚vychcípat‘ staré, ale i jak se zbavit mladých,“ dodal.

„Nejsem jistý, zda ‚Senát už svou povinnost unesl‘, a zda také on nebude souzen“

V uplynulém týdnu senátor Václav Láska předstoupil před poslance ve věci návrhu ústavní žaloby na prezidenta Miloše Zemana. „Žalobou se neřeší excesy prezidenta republiky, ale kontinuální porušování ústavních pořádků,“ poznamenal Láska. Prezident se podle Lásky snaží o to, aby vláda byla závislá na něm. „Buď můžeme mlčet a přijmout skutečnost, že prezident v rozporu s Ústavou zavádí prezidentský systém a uzurpuje si pravomoci, které mu nenáležejí, nebo se ozvat a nechat Ústavní soud, aby zhodnotil prezidentovy kroky. Horní komora Parlamentu se rozhodla nemlčet,“ podotkl Láska. „Pokud by Senát mlčel, staly by se sporné kroky prezidenta součástí ústavních pořádků pro přítomnost i budoucnost. Takové jednání by mohl kdykoliv jakýkoliv prezident zopakovat. Senát mlčet odmítl. Senát svoji odpovědnost unesl,“ sdělil.

„Snad mohli vzdělanci sedící v Senátu panu Láskovi připomenout, že už staří latiníci říkali „Kdybys byl mlčel, zůstal bys filosofem!“ A platí to nejen pro pana senátora. Jen si nejsem jistý, zda Senát „už svou povinnost unesl“, a zda také on nebude souzen, hned v příštích volbách, za svoje téměř biblické Mene mene tekel ú-parsín (Sčetl, zvážil, rozdělil),“ komentuje Zbořil.

Při projednávání ústavní žaloby vystoupil i senátor Tomáš Goláň. Předeslal, že neřešíme pouze aktuální politiku, ale parlamentní demokracii a její ochranu. „Dnes má ta žaloba nejvíce chránit sociální demokracii, ta utrpěla zásahy prezidenta nejvíce, ale do budoucna může být postižen kdokoliv, kdo tady sedí,“ uvedl. „Toto je věc, která má do budoucna nastavit mantinely něčeho, co tu nemáme,“ zdůraznil.

„Ano, je to tak. V poslední době se rodí obránci a zachránci sociální demokracie jak houby po dešti. Pan Goláň, jako bývalý (nebo i současný) daňový poradce, ví, o čem mluví. Mohl se sice rozhlédnout okolo sebe, zda náhodou někdo z jeho kolegů není ve ‚střetu zájmů‘. Ale snad by mu mělo stačit ještě jednou si v klidu přečíst Ústavu ČR, a pokud mu bude na ní něco vadit, dohodnout se s kolegy, jak ji změnit. A nebrat za autoritu televizní povídání pana předsedy Ústavního soudu Rychetského, který se svým výkladem ‚ústavních zvyklostí‘, ostatně jako nejméně dva z jeho bývalých kolegů a kolegyň, se pohybuje v prostoru příliš volné a subjektivní interpretace,“ reaguje politolog.

Velký rozruch vzbudilo vyjádření ministryně financí. Senátor a uchazeč o post předsedy opoziční TOP 09 Tomáš Czernin ji vyzval dokonce k odstoupení. „Je to rétorika totalitní, bez špetky úcty k člověku a k názoru. Tím, že jste citovala na půdě demokratického parlamentu naší republiky takto nehorázné vyjádření a nedistancovala se od něj, jste je de facto přijala za své a ztotožnila se s ním,“ uvedl Czernin. Jde podle něj o postoj absolutně neslučitelný s úřadem ministryně demokratické vlády. Ministryně totiž citovala údajný vzkaz od občanů, kde zazněla i slova „opoziční a senátorská špína“.

„Toto je typická ‚topácká‘ rétorika. Ať kdokoli promluví z nepočetného houfu jejich poslanců nebo senátorů, nikdy se nedostane dál než k výzvě, aby někdo odstoupil. Jednou prezident, podruhé ministerský předseda, jindy ministr nebo ministryně. Předpokládají snad, že až všichni odstoupí, oni nastoupí? Anebo si myslí, že právě výzvy z jejich společenského prostředí tak vystraší všechny jmenované, že jim přinesou klíče od svých úřadů a v předklonu jim je předají?“ ptá se politolog. „Problémem, i pana Czernina, je, že nechápou politický systém ČR jako založený na dobrovolném vzniku a svobodné soutěži politických stran (čl. 5 Ústavy). Je to pro ně boj o moc, a to boj i za cenu největších obětí. A myslí to vážně a doslova, jak předvedl pan europoslanec Polčák,“ dodal.

Na toto téma se dohadovala ministryně s expředsedou TOP 09 v Partii na Primě. „Odmítám to. Přečetla jsem jeden vzkaz z mnoha, které jsem dostala. Vybrala jsem si ho proto, že byl hodně silný. Shrnoval tu absurdní situaci, která se tam projednávala,“ oponovala Schillerová, jež by však podobná slova již nepřečetla. „Od mravně narušených jedinců chodí velké množství zpráv,“ reagoval Kalousek a napomínal Schillerovou, že daný vzkaz přečetla. „Nemluvte takhle o lidech,“ poznamenala Schillerová a odmítla výzvu k rezignaci. Kalousek při diskusi zopakoval, že se domnívá, že ministryně Schillerová je větší hysterkou než aktivistka Greta Thunbergová. „Rozhodně nejsem hysterická,“ oponovala Schillerová.

„Tam, kde účinkuje pan exministr financí Kalousek, je vždy o zábavu postaráno. Většinou ale není tak útlocitný a neváží svá slova na lékárnických vahách. Tentokrát ano. Ale stejně jako se věnoval problému „mravně narušených“, mohl tak učinit i tam, kde sám dobře ví, jak vzdálenou má právě on hranici ‚mravní citlivosti‘,“ upozornil politolog.

Senátní žaloba na prezidenta Miloše Zemana pro hrubé porušení Ústavy k Ústavnímu soudu nedorazí. Sněmovna ji podle očekávání souhlas s jejím předložením nedala. Proti byli poslanci vládních ANO a ČSSD spolu se zástupci KSČM a SPD. Podle nich žaloba nebyla důvodná.

„Byla to exhibice zneuznaných, kteří se už dnes obávají, že příští volby pro ně mohou dopadnout ještě hůře než ty poslední. Předpokládám, že ale celá věc takto neskončila a že se mnozí senátoři setkají s pravým opakem toho, čeho chtěli dosáhnout. A že ta jejich ‚demokracie pro někoho‘ nebude slavit velký úspěch,“ uzavírá toto téma Zbořil.

Newsroom ČT24? Došel jsem k podobnému názoru…

Za moderátorem Lubošem Xaverem Veselým přišel do studia štáb ČT z pořadu Newsroom. Server HlídacíPes.org měl totiž výhrady k jeho rozhovoru s Andrejem Babišem. A Xaver na oplátku ztrhal celý Newsroom ČT, prohlásil ho za nekorektní stoku a bulvár. „Vy mě chcete jenom odsoudit, jako vždycky. Máte pocit, že jste všelidový soud,“ osočil Veselý reportérku a její pořad. Xaver hned na úvod řekl, že pořad Newsroom považuje za „velmi nekorektní“. „Je to ten nejodpornější bulvár, kterej existuje, nechápu, kde berete tu drzost se na to ptát, protože to, co jste do této chvíle odvysílali o mně konkrétně, byla taková stoka nevyvážená, že vůbec můžete s něčím takovým tady šermovat, s nějakým kodexem,“ ohradil se moderátor. Video se rychle rozšířilo po sociálních sítích a vzbudilo rozruch.

„Nemohu k tomu dodat nic, protože jsem při jedné své nedokončené podívané (a nejednalo se tehdy o pana Veselého) došel k podobnému názoru jako on. A od té doby se na něj, stejně jako na jiné podobné pořady ČT, nedívám. Jen zatím ještě platím a žasnu,“ komentuje Zbořil.

Moderátor Luboš Xaver Veselý se rozhodl kandidovat do Rady ČT. Oznámil to ve svém živém vysílání na kanálu Xaver Live. Kandidovat se rozhodl i v souvislosti s množstvím reakcí, které se objevily po publikování videa s natáčením s redaktorkou z pořadu Newsroom. „Vaše zprávy, vaše e-maily, všechno, co jste mi psali, tak po dlouhé úvaze – a to vám teď chci říct – jsem se rozhodl, že budu kandidovat do Rady ČT. Udělám to proto, že se mi spojilo několik věcí,“ vysvětlil Veselý. „Toto byla poslední kapka. A já tady často něco kritizuji, často mluvím o České televizi. Mám 20 let zkušeností v médiích, jsem v tomto oboru vzdělán a jsem připraven vám, veřejnosti, zprostředkovat něco, co se peče za vaše velké peníze a za vašimi zády. Neříkám, že teď chci být nějakým bojovníkem. Nevím, jak to dopadne, protože radu volí Poslanecká sněmovna. Dnes mi vyjádřil případnou podporu Václav Klaus mladší na Facebooku,“ sdělil. Ale, má šanci?

„Možná ano. Do útrob PS těžko dohlédnout. Možná by pan Veselý mohl poslancům vysvětlit, jak je to s tou již vzpomenutou ‚soutěží‘ politických stran, kterou prostřednictvím ČT privatizovaly politické neziskovky, aniž např. Senát tuto ústavní perverzi zaregistroval. To je skutečné ohrožení demokracie, a nikoli termíny jmenování nebo odvolávání různých hófrátů. Politické strany, ať již jsou jakékoli, každodenně podléhají kontrole veřejností, ale politizující neziskovky nikomu. Dokonce i to svoje vyúčtování posílají svým někdy anonymním sponzorům do zahraničí. Zvolení poslanci a senátoři přísahají na Ústavu ČR. Politické neziskovky asi také na nějakou, nebo dokonce na několik ústav, ale rozhodně ne na českou. A to, že je v ČR ‚lid zdrojem veškeré státní moci‘, je nezajímá. Lid a občany znásilňují a terorizují ‚ve veřejném zájmu‘, což je něco podobného jako za Francouzské revoluce ‚veřejné blaho‘,“ dodává Zbořil.

Trikolóra? Atraktivní… Až podle skutků se ukáže

V Brně se o víkendu konal ustavující sněm hnutí Trikólóra, jehož zakládající člen Václav Klaus ml. byl jako jediný kandidát zvolen předsedou. „Být rebelem dnes znamená podporovat Trikolóru. Konzervatismus je punk dneška,“ zmínil pak Klaus a mluvil i o tom, jak 17. listopadu 1989 demonstroval na Národní třídě s tím, že se nyní nechce dívat na stát, který se ‚v jiné podobě vrací nazpátek‘. „Kde vám určují, co smíte říkat – jaké menšiny a cizinci a názory jsou tabu,“ doplnil. Kritizoval politiku „pomatenců“, kteří „pěstují“ kůrovce či „genderové audity“. „My nechceme genderový audit, my chceme v našem programu třetí dítě do rodiny,“ dodal.

„Toto nahromadění slov je atraktivní, ale přesto si myslím, že to není důležité. Spíše je zajímavější, co Trikolóra považuje za svůj fundamentální politický program. Ten popsal pan Klaus jr. ve velkém interview v Právu. Nechci ho hodnotit, protože jsou to zatím jen slova a slova. Až podle skutků se ukáže, zda to není jen další ‚zborcené harfy tón‘. Času k tomu, aby dokázali, že to dokážou, mají dost. Název je atraktivní a zatím mají vůli jednu. Výhodou je, že už jsou stranou parlamentní a mají možnost se na veřejnosti ukazovat. Smysl pro paradox také (viz konzervatismus je punk dneška‘), teď jen aby někdo tomu jejich kompilátu rozuměl,“ komentuje politolog.

Jako první host vystoupil Petr Bystroň, poslanec německého Bundestagu za Alternativu pro Německo. „Václav mi říkal, že bude svátek slavit s pár kamarády. To se ti, Vašku, opravdu povedlo,“ pozdravil sněm. Zavzpomínal, že otec Václava Klause často pomáhal německé AfD, a teď by tuto podporu chtěl oplatit. „Odtud to tak nevypadá, ale my v Německu někdy slyšíme, že kdyby měl Václav Klaus německé občanství, tak ho navrhnou na německého prezidenta,“ vzpomínal.

„Těch Václavů tam bylo hned několik. Nevím, zda se vzpomínal také ten svatý, ale i on musel, alespoň podle Kosmovy kroniky, vycházet s Němci. To, že se mu podařilo posílat každý rok tři sta volů někam do Němec, je hodné úcty i dnes. Snad by se to mohlo Trikolóře podařit také. Pokud jde o věrné přátelství s AfD, je to zajímavý trik, skoro jako ze strategického arzenálu Václava Klause st. Ale také proto tak riskantní a možná má už zpoždění,“ říká politolog.

Komentátor Jiří Sezemský na serveru Forum24 reagoval na sněm Trikolóry: „O program Trikolóry (podobně jako u ANO) nejde a je jen vábničkou na voliče, kteří ho budou brát vážně. Jejím jediným skutečným programovým bodem je vstoupit jako B-tým ANO do vlády s Andrejem Babišem.“ A poukazoval na účast místopředsedy ANO Petra Vokřála.

„To je opravdu možné, nebo i pravděpodobné. Ale potvrdit takové proroctví si netroufám. Je pravda, že Andrej Babiš nabízel po vyhraných volbách koalici s ODS. Ale byl tak rychle odmítnut, že se může zdát sen o ODS bez Petra Fialy a ‚s částí Brna‘ znovu použitelný. Ale i toto je hádání z kávové sedliny, anebo spekulace nad procenty preferencí. Spíše si myslím, že oslabená ODS by se, tak trochu po bolševicku, semkla okolo svého ústředního výboru a zpevnila své stranické řady. Demonstrativní pochod Brnem je dobrý nápad, ale zatím je to jen taková trochu škodolibá legrácka,“ říká Zbořil.

A co politologa zaujalo na sněmu Trikolóry? „Zatím snad jen to, že to přesvědčení Klause jr., že Trikolóra bude sbírat odpadlíky z ODS a ANO, až příliš vychází z brněnské situace. A prozrazuje ambice orientovat se na metropole. Tedy na jakousi zatím neviditelnou politickou elitu,“ uzavírá dnešní Rozjezd Zdeněk Zbořil.

