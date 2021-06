„Kdy se s Čechy sešla von der Leyenová? Co o ní víme? Nic. Nula.“ Odborník vyhrotil Orbánovy teze k EU. Leckde cenzurováno

VHLED MICHALA BOKA Viktor Orbán vyrazil do boje za reformu Evropské unie. Maďarský premiér představil v projevu u příležitosti dne nezávislého Maďarska své teze, jak změnit Evropskou unii. V těchto dnech s nimi vyrazil do útoku proti současným „elitám“ EU na stránkách novin a časopisů napříč členskými státy, všímá si politolog Michal Bok.

Stav a úroveň demokracie i médií v současné Evropské unii dobře ilustruje, že některá média, například Belgický deník De Morgen, uveřejnění inzerce s Orbánovými body odmítly. To ale ponechme stranou a pojďme se podívat na Orbánových sedm bodů postupně, jeden po druhém.

1. V Bruselu se buduje superstát, k němuž nikdo nedal mandát. Říkáme ne evropskému impériu.

I proto je moc dobře, že se právě Orbánovými ústy ozývá kritika tohoto směřování a bylo by moc fajn, kdyby Orbána následovaly i další křesťanskodemokratické a středopravicové strany napříč Evropou.

Co se týče Evropského superstátu, tak připomeňme, že Evropanů se na jeho vznik vůdci EU zeptali jen jednou, když navrhli Euroústavu. Tu však voliči odmítli v referendech ve Francii a v Nizozemsku. Od té doby uplynulo více než 16 let a eurofederalisté dokázali užší unii prosadit zadními vrátky, když protlačili Lisabonskou smlouvu, která je Euroústavou v bleděmodrém.

2. Integrace je prostředkem, nikoli cílem samotným. Cíl vytváření „stále užšího svazku mezi národy Evropy“ by měl být ze základních smluv Evropské unie vypuštěn.

Tenhle princip se ve smlouvách neměl nikdy objevit. Ale trochu bych se obával, aby to nebylo málo. Známe totiž modus operandu eurokratů. Je jím zásada nikdy nepromarnit žádnou krizi k posílení vlastních pravomocí a k oslabení národních států.

V plné nahotě to můžeme vidět na migrační krizi, kdy nejprve některé státy (zejména Německo) poruší platná pravidla, aby se následně mohlo začít volat po celoevropském „řešení“, tj. po zvýšení pravomocí centrálních bruselských orgánů. To by se mělo materializovat mj. ve věčně se vracejících kvótách na imigranty.

Z podobného těsta je i příběh budování Evropské armády. Ale hlavně to můžeme vidět v krystalické podobě na plánech, jak obnovit po pandemii covidu ekonomiky členských států EU. Z bohulibého záměru se stalo monstrum, kterému v prvé řadě nejde o ozdravení firem a vytváření pracovních míst, ale o vytváření zelené revoluce, která má potenciál nám všem zdražit elektřinu, zkomplikovat dopravu a naopak přiškrtit hospodářský růst a ohrozit naši konkurenceschopnost.

3. Rozhodnutí by měli přijímat volení čelní představitelé, nikoli mezinárodní nevládní organizace. Říkáme ne outsourcingu právního státu.

V tomto bodě Orbán naráží i na v Česku rozšířený problém politických neziskovek, kterým stát předává část moci. Pozorovat to můžeme například na dotacích pro nejrůznější spolky, které za peníze daňových poplatníků přesvědčují tyto daňové poplatníky, jak bojovat s klimatickou změnou, jak podporovat LGBTQ (a další písmenka si doplňte sami) komunitu a vůbec jak by daňoví poplatníci měli žít. Asi proto, protože to sami neví, a tak potřebují, aby jim stát zkonfiskoval část peněz a moudře je přerozdělil nějaké partě absolventů gender studies z nějaké fakulty hledajíc smysl, aby daňovému poplatníkovi vysvětlili, co je pro něj dobré.

Rozsah tohoto problému jde však ještě dále, kdy dneska právě neziskovky financované státem hrají klíčovou roli ve „fact-checkingu“, jak se módně označuje ověřování informací, na základě kterého pak sociální sítě cenzurují obsah i mažou profily některých uživatelů.

Demokracie stojí na mnoha nohou, ale mezi nimi jsou i právní stát a svoboda slova. A právě ty dostávají cenzorskými zásahy bez spravedlivého procesu pořádně na frak.

4. Síla evropské integrace spočívá ve společném hospodářském úspěchu. Pokud nedokážeme být úspěšnější společně než jednotlivě, je s Evropskou unií konec.

Viktor Orbán připomíná, že: „V roce 2008 představovala EU 25 procent světového HDP, zatímco v roce 2019 bylo toto procento pouze 18. V roce 2008 představovala EU 22 procent světové přidané hodnoty výroby, v roce 2019 to bylo jen 15 procent. V roce 2001 bylo 14 z 50 největších světových společností evropskými, dnes pouze 7.“ (Viz překlad Orbánova projevu) Uvedená čísla výmluvně ilustrují úpadek Evropské unie. Anketa Máte důvěru v profesora Jaroslava Flegra? Mám 5% Nemám 92% Nevím / Je mi to jedno 3% hlasovalo: 5171 lidí

Sovětský svaz, potažmo východní blok, kdysi nedojel na to, že by prohrál válku se Západem a do Prahy, Kyjeva a Moskvy by vjely americké tanky. Padl, protože ho svrhli lidi, jejichž základní materiální potřeby nebyly komunistické režimy schopné uspokojit. (Vzpomeňme na periodické nedostatky toaletního papíru, dámských hygienických prostředků nebo na legendární předvánoční fronty na pomeranče.)

A tady je třeba hledat i základní myšlenku EU. Ta by se dala shrnout do úvahy, že když odstraníme nejrůznější bariéry v podobě cel a dovozních kvót a budeme spolu obchodovat, budeme bohatší, budeme mít méně důvodů spolu válčit a na kontinentu zavládne mír a prosperita.

Tahle myšlenka však společně s evropskými společenstvími v čase zdegenerovala do Evropské unie, která se vyžívá v pokřivování trhu skrze nejrůznější dotace a subvence a v regulování kdejaké banality včetně přípustné míry zakřivení banánů.

Pokud bude EU tímto způsobem dále pokračovat, nic jiného, než úpadek ji nečeká a nic jiného, než úpadek si ani nezaslouží. I v tomto bodě má Viktor Orbán pravdu.

5. Příští desetiletí budou érou nebezpečných výzev: masové migrace a pandemií. Musíme ochránit obyvatele Evropy.

Tady bych snad poprvé s Viktorem Orbánem polemizoval. Masová migrace ze severní Afriky, Blízkého východu, ale i dalších částí světa, bude velmi pravděpodobně v nějaké míře intenzity pokračovat a bude představovat trvalou výzvu pro EU i členské státy. Ty budou muset nalézt způsoby jak nově příchozí integrovat, jak ochránit svou kulturu a národní identitu, ale hlavně budou muset nalézt odvahu ty nově příchozí, kteří nejsou přínosní, vracet zpátky domů, respektive do bezpečné země, ze které do EU přišli v případě válečných uprchlíků.

A v čem je ta moje polemika? Co se týče migrace, tak v ničem, ale co se týče pandemií, tak nesdílím Orbánům pesimismus. Pandemie covidu je první svého rozsahu po zhruba sto letech, kdy se Evropou prohnala španělská chřipka. Nevidím moc důvodů, proč očekávat, že by se po covidu měly začít další pandemie rojit jak houby po dešti.

Jistě, zvládnutí covidu, před kterým nás snad ochrání očkování a se kterým se budeme muset naučit tak jako tak žít, může trvat ještě několik let, ale nečekal bych, že to budou celá desetiletí.

Mimochodem tento bod dobře ilustruje úroveň současné debaty. Část woke aktivistů začala Orbána kritizovat, že prý dává imigranty na úroveň smrtelného viru. V té větě přitom nic takového není a je to proto dobrou ukázkou, jak se vytvářejí fake news. Nevěřím ale, že by zrovna nějaký fact-checkingový web vystoupil na podporu Orbána. To spíš začne v pekle sněžit.

6. Musíme obnovit demokracii v Evropě. Ukázalo se, že Evropský parlament je slepou uličkou: Zastupuje pouze své ideologické a institucionální zájmy. Je třeba posílit úlohu národních parlamentů.

Ano. Evropský parlament nejenže je slepou uličkou demokracie, ale hlavně to není žádný parlament. Primárním smyslem parlamentu v moderních demokraciích je přijímat legislativu, tedy zejména zákony. Poslanci evropského parlamentu žádnou zákonodárnou iniciativu nemají. A možná i právě proto se realizují v sepisování a protlačování nejrůznějších deklarací a v jiných aktech, kterými jen signalizují své ideologické hodnoty.

A krom toho, jak uvádí i Orbán, mají tendenci získávat další pravomoci, právě i zákonodárnou iniciativu. Byť v případě Evropského parlamentu by bylo asi přesnější mluvit o směrnicodárné iniciativě.

Nic z toho však nemůžeme potřebovat. Pro zdárnou spolupráci a fungování institucí EU žádný Evropský parlament nepotřebujeme. Stejně jako nepotřebujeme velkoryse platit jeho 705 europoslanců a jejich aparáty. Vše, co Evropský parlament dělá, zvládnou stejně dobře i národní parlamenty. Ty jsou navíc mnohem blíže voličům a je potřeba, aby se právě s nimi mnohem více bavili jednotliví eurokomisaři a aby se díky tomu dostávala agenda EU mnohem blíže k voličům.

Co tím myslím? Uvedu jednouchý příklad. Máme teď před volbami, ale i mimo ně, čeští politici jezdí mezi lidi, diskutují s nimi nebo se s nimi můžete setkat alespoň na televizních obrazovkách, slyšet je v rádiích nebo třeba na sociálních sítích.

Kdy se s nějakými českými voliči sešla třeba předsedkyně Evropské komise paní von der Leyenová? Kdy s ní byl rozhovor v nějaké české televizi? Co o ní vlastně víme? Jaká je? Co si myslí? V co věří? Nic. Nula. Ona dokonce ani ve volbách do Evropského parlamentu nekandidovala. A to je ten problém. Vztah mezi voličem a předními členy Evropské komise prakticky neexistuje. Anketa Vadí vám Zemanův výrok, že transsexuálové jsou mu odporní? Vadí 3% Nevadí 95% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 13667 lidí

K tomuto bodu ještě jedna poznámka. Někteří škarohlídi upozorňovali, že v této tezi si Viktor Orbán prý vzájemně odporuje s bodem 3. To je myslím akorát velké nepochopení. Viktor Orbán prostě chce více demokracie, která ale bude blíže lidem. To znamená nejen posílení demokratických mechanismů ve fungování EU, ale i mnohem větší decentralizaci rozhodování směrem pryč z bruselského centra na národní státy.

7. Srbsko musí být přijato za člena Evropské unie.

Tahle teze v celém Orbánově návrhu působí dosti cizorodě. A zejména v českém kontextu na první pohled nezajímavě. Pro Maďary, kteří se Srbskem sousedí a kteří v Srbsku mají svou národnostní menšinu, to však může být důležité téma.

A věcně pro nás? Historicky sice máme blíže k Chorvatům, ale i Srbové jsou naši „Slovanští bratři“ a je určitě v našem zájmu, aby Srbsko bylo součástí stejného bloku, jako jsme my. Je to další stát, který potenciálně může vidět, i díky podobně historické zkušenosti, některé současné jevy a děje podobně jako my a může tak být naším dobrým spojencem.

Infobox Michal Bok (*1988) (*1988) Na Univerzitě Karlově vystudovaný politolog. Milovník historie, dobrého jídla, cestování a zahradničení. Dlouhodobě žije v zahraničí. Píše pod pseudonymem, protože nechce svého zaměstavatele vystavit tlaku politicky korektních aktivistů.

Takže i tady bychom s Orbánem a Maďary měli táhnout za jeden provaz.

O co Orbánovi jde?

Nedělejme si iluze, že Viktor Orbán tohle svoje tažení za reformu EU dělá z nějakého náhlého hnutí mysli. Je to spíše proto, že je vystaven tlaku bruselských byrokratů a evropských progresivistů (viz například nedávná slova nizozemského premiéra Rutteho o tom, jak je potřeba srazit Maďarsko na kolena). Navíc Maďarsko čekají příští rok na jaře parlamentní volby.

Orbán je ale velký státník, největší, kterého dnes střední Evropa má. A Orbán na tlak odpovídá protitlakem. Nabízí vizi a snaží se pro ni získat veřejnou podporu. To je ostatně první lekce z politického řemesla. Přesně takhle by se měla politika dělat. A přesně tohle současní eurokrati dělat zapomněli.

Na Orbánovi je obdivuhodné nejen, že to dělat dokáže, ale hlavně to, že dokáže boxovat nad svou váhovou kategorii. Vemte si, že Maďarsko je podobně lidnaté jako Česko. (Má 9,7 milionu obyvatel, takže je dokonce ještě o něco menší.)

Z toho bychom si měli vzít příklad, inspiraci a zbavit se takové té naší mentality, jak nic nejde, jak nic nezmůžeme, jak jsme malí. Orbán a Maďarsko ukazují, že to jde, že existují hodnoty, za které je třeba bojovat a taky za ně bojují.

