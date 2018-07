Letní klid? Pod vládou to bublá. Erik Best ví, kdo vypadne a co chce Babiš

Andrej Babiš coby premiér do řádných voleb v roce 2021 dovládne, není však vůbec jisté, zda na stejném koaličním půdorysu. ParlamentnímListům.cz to řekl analytik a znalec českého politického zákulisí Erik Best. Ten míní, že ČSSD se ve vládě neudrží. Nebude to ale znamenat pád celého kabinetu, jak stojí v koaliční smlouvě, ale nahrazení uvolněných křesel a pohodlné dovládnutí. Best se též snaží odhalovat skutečné důvody změn v dozorčích radách ČEZ a Českých drah a komentuje aktuální stav vyšetřování kauzy OKD.

Po téměř devíti měsících od řádných voleb vyslovila v první půli léta Poslanecká sněmovna důvěru druhé Babišově vládě. Jaký osud ji, i vzhledem k náročnosti jejího sestavení, čeká? Odpovědi pro ParlamentníListy.cz hledá zkušený pozorovatel a znalec českého politického zákulisí Erik Best.

„Vláda určitě zůstane a dovládne. Otázkou je, zda bude stejné její složení. Nemyslím tím, že by skončil nějaký ministr a vyslovit vládě nedůvěru bude velmi těžké, takže myslím, že pan Babiš zůstane celou dobu premiérem. Méně už jsem přesvědčený o tom, že ve vládě celou dobu bude ČSSD. Neznamená to, že si toto myslím, ale čistě matematicky dostat Andreje Babiše pryč by bylo velmi těžké. Je ale představitelné, že by to časem vzdali sociální demokraté,“ říká Erik Best.

Odchod ČSSD z vlády by ale podle jeho slov nutně neznamenal vstup Okamurovy SPD do vlády. „Ta strana přece nemusí být ve vládě. Znamená to, že by vládu museli podržet při možném hlasování o nedůvěře,“ nastiňuje analytik možný budoucí vývoj.

Anketa Vydělala Česká republika na členství v Evropské unii? Rozhodně vydělala 9% Spíše vydělala 3% Spíše prodělala 2% Rozhodně prodělala 86% hlasovalo: 6171 lidí

Koaliční smlouva sice říká, že pokud by podali demisi ministři za ČSSD, padá s tím i celá vláda. Podstatné však je, že koaliční smlouva není právně vymahatelný dokument, a pokud by se premiér dohodl s prezidentem, dojde pouze k doplnění členů vlády třeba lidmi z hnutí ANO. „Je sice předčasné o tom mluvit, ale ano, může to tak být,“ doplňuje Best.

Značné pnutí ve vztazích preméra Babiše a šéfa KSČM Filipa vyvolaly personální změny ve vedení významných státních a polostátních podniků, tedy Českých drah a ČEZu. Proč premiér výměnu lidí ve vedení ČEZu učinil? „Babiš má minimálně zájem měnit některé kroky nebo způsoby řízení ČEZu. Jestli to znamená odstranit generálního ředitele Daniela Beneše nebo jestli to znamená odstranit lidi kolem Beneše a jeho samotného nechat pro jeho přátelské vztahy s prezidentem Zemanem, to nevím. Nicméně ze samotného faktu, že pan Babiš má poprvé za čtyři roky kontrolu nad ČEZem, můžeme předpokládat, že záměry s tím určitě má,“ konstatuje Erik Best.

Pokud jde o České dráhy a změnu pěti členů dozorčí rady, důvody, proč ministr dopravy Ťok výměnu provedl, jsou podle Besta jednoznačné. „Nejpřesvědčivější vysvětlení je, že za tím stojí Andrej Babiš a důvodem je snížení vlivu Jaroslava Faltýnka na politiku ANO a konkrétně v tomto případě na České dráhy,“ má jasno analytik.

„Jestli si komunisté chtějí stěžovat, musí se rozhodnout. Pan Grospič v televizi tvrdil, pokud si správně pamatuji, že komunisté nechtějí diktovat, kdo má být v dozorčích radách, a pak si stěžují, že došlo k výměně některých členů. Nejsem jeden z těch, kdo říkají, že komunisté na to nemají nárok, ale měli by se rozhodnout, zda jde o jejich politiku, nebo nejde. Když ale jeden říkají: ne, ne, my nechceme místa v ČEZu, a později kritizují výměnu v Českých drahách, nejde o konzistentní politiku.

Psali jsme: Bakala může vyvést peníze do ciziny, platí si politiky. Ale já mám plán, odhaluje miliardář Krúpa, který chce oblíbence Václava Havla „dostat“ OKD: Bakala riskuje, že ho přivleče policie No tedy. Jaromír Soukup nejen zesměšnil Bakalu, ale ukázal obrázek... S hvězdičkou Václav Klaus přiblížil, jak to chodí na komisi k OKD: Přišel dobrák, že prý nemá vůbec nic společného s Bakalou. Jenže pak jsme se začali ptát...

Předseda komunistů Vojtěch Filip to sice vysvětloval tak, že změna ve vedení Českých drah ohrožuje jejich existenci a může být cestou k privatizaci tohoto státního podniku, což by ohrozilo tisíce zaměstnanců. Podle Besta však Filip dostatečně nesdělil, čím to zdůvodňuje. „Byly by to dobré argumenty proti tomu, ale potřebovali bychom to více vysvětlit. Pokud by se členem dozorčí rady drah stal Radim Jančura nebo někdo jemu blízký, pak ano, s Vojtěchem Filipem bych souhlasil,“ uvádí příklad.

Naopak žádné personální změny Erik Best neočekává v případě pražského letiště. „Tam změna byla provedena Babišem už v době, kdy byl ministrem financí. Babiš to podle mě chce použít jako příklad, že jeho personální změny jsou k lepšímu, změnil obsazení a teď daná firma funguje. Premiér bude chtít získat několik takových příkladů, aby s pomocí toho přesvědčoval veřejnost, že to myslí vážně,“ je přesvědčen analytik.

Sněmovní vyšetřovací komise k OKD celý tento týden zasedá s cílem vyslechnout řadu svědků. Expremiér Sobotka se omluvil a účast Zdeňka Bakaly je s otazníkem.

„Mluvčí pana Bakaly říká, že jakmile přijde předvolání do datové schránky, Bakala se tomu podřídí, což znamená, že akceptuje své předvolání a vlastně veřejně slíbil, že přijde. Pan Sobotka tomu příliš význam nepřikládá, jde pouze o otázku toho, že to odkládá. Zajímavější spíš bude, zda výslech odmítne Radek Pokorný s tím, že musí zachovat mlčenlivost coby advokát, to bude zajímavé,“ dodává pro ParlamentníListy.cz Erik Best.

Psali jsme: Zeman a ČEZ. Erik Best má vážné zjištění „Malá je postradatelná." Erik Best odhalil zákulisí její rezignace. A připomněl Chovancův skandál Erik Best: Ještě to může být ošklivé. Vláda ANO a ČSSD je ohrožena A máte smůlu. Erik Best napsal, jak zákazníci utrpí kvůli nové směrnici EU

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: Radim Panenka