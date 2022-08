„Nebudu kandidovat na prezidenta!“ Pokud Babiš toto řekne, expert má jasno, co přijde

Favoritem prvního kola prezidentských voleb je stále Andrej Babiš. Podle červnového průzkumu agentury Median má podporu 25,5 procenta voličů, druhý je Petr Pavel s 21 procenty. Za nimi je výrazný odstup, třetí Josef Středula má devět procent, Danuše Nerudová sedm. Tvrdé jádro má největší předseda hnutí ANO, ale volební potenciál vypadá opačně a mírně vyšší ho má Petr Pavel, 34,4 %, než Andrej Babiš, 33,5 %. Co by se však stalo, kdyby bývalý premiér do prezidentských voleb vůbec nekandidoval? Kdo by získal jeho hlasy? ParlamentníListy.cz se ptaly politologa Jana Kubáčka.

Asi nikoho nepřekvapí, že největší podporu má Andrej Babiš u lidí nad 65 let a že má i nejsilnější volební jádro. To ukazuje, kolik procent by aktuálně získal, pokud by volili jen pevní voliči. Volební potenciál u každého kandidáta ukazuje, kolik by mohl aktuálně hypoteticky získat, pokud by ho volili všichni, kdo jeho volbu vážně zvažují a nevylučují účast u voleb. Což by se mohlo výrazněji projevit ve druhém kole. A to má těsně nejvyšší Petr Pavel. Co bude rozhodovat? Jsou oni dva už s několikaměsíčním předstihem jasní finalisté (v případě, že skutečně budou na prezidenta kandidovat)? Dá se to takto říci?

„Jsem přesvědčený, že nedá. Ještě se stane hodně věcí. Zdaleka nevíme, jestli je toto konečný výčet kandidátů a hlavně proběhne spousta televizních debat či obecně debat. A už se v minulosti ukázalo, že televizní debaty měly významný vliv na to, kdo roste, nebo padá. Můžeme vzpomenout na fenomén Jan Fischer, o kterém se spekulovalo jako o hlavě státu. Už sestavoval tým a víme, jak v prvním kole dopadl,“ připomněl Jan Kubáček.

„Televizní debaty s výsledkem mohou zamávat. Nejen z důvodu, jak je kandidáti budou zvládat – zda budou schopni s nadhledem reagovat, umět glosovat. Zda budou zkoprnělí, nebo jako ryby ve vodě. Hodně to bude také odvislé od toho, jaká bude v té době ekonomická situace českých domácností a jaká témata televize do těch debat vloží. Čímž hodně určí atmosféru. Myslím, že televizní debaty mohou ještě ten nyní vyznačený terén hodně obrátit,“ myslí si.

Připomněl opět fenomén Jana Fischera. „Na Miloše Zemana, Karla Schwarzenberga a další už toho společnost dost věděla. Omílaly se stále stejné kauzy pořád dokola. Na Jana Fischera se začaly objevovat relativně krátce před prezidentským kláním a spolu s jeho nemastným, neslaným vystupováním v televizních debatách to byl důvod, proč mu lidé hlas nedali. Toto může hrát také roli,“ objasnil politolog.

Ekonomická situace, která se dá očekávat, že nebude dobrá, bude patrně nahrávat Andreji Babišovi. „Je to tak. Nebo i jinému vyzyvateli, který to chytře pojme. Pojmenuje, že je to zodpovědnost dosavadních premiérů, několika zpátky včetně současného, a začne přicházet s nějakými návrhy řešení. Může to otočit ve svůj prospěch. Není to automaticky monopolní téma pro Andreje Babiše, i když s ním nejcílevědoměji pracuje,“ konstatoval.

Co kdyby Babiš nekandidoval? Pro mnohé šok a noční můra

Andrej Babiš rozhodnutí o tom, zda chce kandidovat na prezidenta, oznámí až začátkem listopadu. Sám na setkání se svými voliči říká, co by se asi stalo, kdyby řekl, že kandidovat nebude. Co kdyby se tak opravdu rozhodl? „Byl by to obrovský úžas. Spousta týmů by musela předělat kampaň, neuměly by možná reagovat. Petr Pavel má zatím de facto jen tažení proti Andreji Babišovi. To by se mu vyfoukla hodně témat. Velká příležitost by to byla pro Josefa Středulu, protože by si velkou část tohoto voličstva mohl vzít k sobě a více rozehrát ekonomiku,“ upozornil Kubáček.

„Pro spoustu kandidátů by to byla noční můra. Vůbec nepřemýšlejí nad pozitivním programem. To znamená, co chtějí změnit, jaká témata prosazovat, kam zemi posunout, jak si představují prezidentství. Vždy zabřednou do své oblíbené jistoty – nechci, aby vyhrál Andrej Babiš. Logisticky by to byl velký problém pro Petra Pavla a velká příležitost pro Josefa Středulu,“ vysvětlil.

„Teoreticky typově by to pak mohl využít Tomio Okamura, ale nejsem si jist, jestli tak krátce do voleb by dokázal nabrat takový drajv, aby měl šanci porazit soupeře,“ sdělil politolog. Josef Středula, který by z případné neúčasti Babiše mohl vytěžit nejvíce, by musel podle Kubáčka být ale hodně dobrý v debatách a dohnat manko, které má, že není teď v terénu.

Je tedy zásadní ke zvolení prezidentem být dobrým rétorem? „Je to velice důležité. Stejně tak ale kontaktní kampaň, což je podle mého teď velký hendikep Josefa Středuly. Navštívit republiku napříč, potkávat se s lidmi. To je nezbytný základ. Pak je hodně důležité být dobrý v on-line prostředí, dobře zvládat nová média. Kromě charismatu a energičnosti také nesmí být ten člověk lidem lhostejný. A pak zvládnout debaty. Tam se spousta lidí rozhoduje. Dokáže to ovlivnit patnáct procent voličů, což je obrovské číslo. Část voličů to také dokáže demotivovat, že k volbám nejdou. Naopak některé zvednout, že k volbám jdou. Je to naprosto zásadní moment,“ zdůraznil.

„Kromě charismatu a výraznosti jsou toto tři sudičky, které kandidát potřebuje mít na své straně, aby uspěl,“ uzavřel Jan Kubáček.

