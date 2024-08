„To tu ještě nebylo.” Vláda se propadá, premiér je spokojený a jen toto ho zachrání

Už pouze rok a několik dnů zbývá do otevření volebních místností, kde budou občané vybírat nové složení Poslanecké sněmovny a s tím i novou vládu. Podle mnoha hlasů včetně vládě spřátelených komentátorů se však Fialův kabinet chová, jako by volby měly být až za dva nebo tři roky.

Podpora vlády u veřejnosti se nelepší, průzkumy naznačují, že by opozice mohla dát dohromady pohodlnou, ne-li ústavní většinu. Nic moc nenasvědčuje tomu, že by se vládní činitelé začali chovat tak, že volby chtějí vyhrát.

Politolog Lukáš Valeš míní, že chování vlády Petra Fialy svědčí o jejím zoufalství. „Nedovedu si představit normální vládu, kde by se stal průšvih jako tady stavební řízení a jeho digitalizace a odpovědný ministr by nejen nebyl po dvou měsících odvolán, ale ještě se sám tázal, proč by měl odstupovat. Tady vidíte, že tito lidé nemají ani elementární pud sebezáchovy. Premiér ale Bartoše drží, místo zdrcující kritiky a odvolání, tím spíš, že Piráty k vládě nepotřebuje a získal by tím výrazně politické body. Jednak by se zbavil viníka a nadto voliči ODS a lidovců určitě nejsou nadšeni ze spolupráce se stranou, která podporuje manželství pro všechny, Prague Pride a podobné věci,“ řekl politolog pro ParlamentníListy.cz.

„Vyhozením ministra Bartoše či Pirátů z vlády by bylo gesto, že pan premiér vládu opravdu řídí. Místo toho vidíme jakousi bramboračku, která jen ukazuje, že kabinet není schopen nějakých rázných kroků a ani pudu sebezáchovy,“ diví se docent Valeš.

Petr Fiala je nejspíš stále přesvědčen, že jejich uskupení může volby vyhrát. Mluví o tom, jak se zemi daří, že ekonomika roste, ale přitom aktuální zpráva NKÚ říká v podstatě opak. Fialova slova o tom, že je všechno v pořádku, jsou pro Valeše záhadou.

„Petr Fiala všechny problémy, které se nehodí do jeho ideálního světa, vytěsňuje. Má nějakou svoji vizi ideálního světa, kde on figuruje jako ideální vládce, a z reality si bere pouze to, co mu vyhovuje, a to špatné vytěsňuje. Politici mají vždy přehnané sebevědomí, ale i v politice by měla fungovat alespoň minimální forma sebereflexe. Tady však výrazně převažuje sebeklam. Zpráva NKÚ (zmiňujícící vysokou rychlost zadlužování ČR, druhou nejvyšší inflaci v EU a reálný pokles HDP, pozn. red.) jasně ukázala, že zde letos žádná veselice také nebude. Centrální banka snížila odhad růstu pro příští rok. Nejhorší je, že podle zprávy NKÚ máme nejhorší dynamiku růstu zadlužení a žádné strukturální reformy se nekonají. Vláda tedy nedělá to, co má, a špatný stav ještě prohlubuje. V okolních zemích, které mají také problémy, roste ekonomika třeba až pěti procenty, zatímco u nás je to 0,3. Evidentně je něco špatně. Jde o jasná ekonomická data, která nemůže nikdo odbýt, a není se o čem bavit. Jednání vlády zcela odpovídá tendenci všechny problémy vymlčet,“ konstatuje Lukáš Valeš.

Žádná dosavadní vláda od listopadu 1989 prý nepřistupovala k velkým problémům státu způsobem jako vláda Petra Fialy. „Nevybavuji si, že by se to některá jiná vláda snažila vytěsňovat. Obávám se, že Fialův kabinet je v tomto směru skutečně výjimkou. Měli jsme řadu vlád, které nacházely špatná řešení, ale aspoň se snažila hledat řešení. Například Kalouskovy tupé škrty, kdy se škrtalo všude, ale co bychom dnes dali za Kalouska. Václav Klaus jednou říkal, že když jeho vláda čelila propadu HDP, vytvořili opatření, která nezačala platit až třičtvrtě roku po jeho přijetí, ale druhý měsíc poté. Nebylo na co čekat. Teď je to obráceně. Vláda reaguje se zpožděním řady měsíců, viz zastropování cen elektřiny. A ještě to udělali špatně. Pomohli energobaronům, ale oškubali o peníze stát i nás, běžné spotřebitele. Vláda je mimořádně nekompetentní, a to zejména v oblasti, kde slibovala největší úspěchy. V ekonomice. Nejlépe je to vidět na vývoji státního dluhu,“ dodává pro ParlamentníListy.cz Lukáš Valeš.

Komentátor Petr Holec míní, že pro opozici je Fialova vláda darem z nebes a příští volby by mohly o čtyři roky prodloužit angažmá současného kabinetu jedině v případě, že si to zaviní sama opozice.

„Fialova pětka se snaží tenhle nepříznivý trend zvrátit permanentním lhaním a obracením reality naruby, s čímž jí vydatně pomáhá většina médií v čele s veřejnoprávními ČT a ČRo. Udržet u moci může fialovce jen to, pokud by opozici znovu ve volbách propadlo tolik hlasů. I teď totiž Fialova vláda sice vládne se sněmovní většinou, ale menšinou voličů. Znovu proto může vládnout jen navzdory sobě. Fiala lidem pořád slibuje restart Česka, pravda je ale taková, že restart bude Česko potřebovat po jeho ničivé čtyřletce. Věřím ale, že Česku pomůže i cenzor Otakar Foltýn a plně se teď pustí do vládních dezinformací,“ odhaduje Holec.

Opoziční strany podle něho nesmějí v příštích volbách dopustit opětovné propadnutí svých hlasů mimo Sněmovnu. „Musí se případně taky pospojovat a po vzoru fialovců své voliče přesvědčit, že nejhorší hrozbou pro Česko je Fiala. Slušně nabito k tomu mají, stačí se podívat na tristní ekonomické výsledky vlády, historické zchudnutí lidí díky její neschopnosti i návrat totalitních praktik. Příští sněmovní volby si opozice může prohrát jen sama, Fialu jí seslalo nebe,“ dodal Petr Holec pro ParlamentníListy.cz.