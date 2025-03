„Volejte Chocholouška.“ Fialova kampaň proti Babišovi dostala trhliny

Koalice SPOLU, kterou tvoří vládní ODS, KDU-ČSL a TOP 09, opět podepsala dohodu o společné kandidatuře ve sněmovních volbách a oficiálně zahájila kampaň. Uskupení překvapilo volbou barev. Vizuální podoba kampaně je laděna do zelené barvy, typické pro evropské zelené strany. SPOLU bude kromě barvy zelené využívat i šedobílou a „meruňkovou“.

Voliče se bude SPOLU snažit lákat na obecnější témata a hesla, zvláště z oblasti bezpečnosti a zajištění budoucnosti naší země. „Teď je čas stát na správné straně“ nebo „Chráníme naši budoucnost“. Těmito hesly se vládní politici hodlají vyzbrojit ve snaze vyhrát volby a vládnout naší zemi další čtyři roky. Apelovat chtějí na zajištění bezpečnosti Česka v rozjitřené mezinárodní situaci.

Ve svém projevu k novinářům premiér Fiala hovořil o tom, že kdyby na podzim 2021 volby vyhrálo hnutí ANO, naše země by na tom dnes byla jinak. „Deficit financí naší země by nebyl zpátky pod třemi procenty HDP, ale bývalá pracovnice finančního úřadu by na postu ministryně financí dál pokračovala ve vyrábění rok od roku vyšších stamiliardových dluhů a vůbec by jí to nepřipadalo divné,“ útočil Fiala na Alenu Schillerovou.

„My jsme v tom hlavním obstáli. Zvládli jsme soubor krizí a výzev včetně největší bezpečnostní a energetické krize od vzniku republiky a přitom splnili významnou část našeho programu,“ chválil se Fiala. Později na sociálních sítích opět vytáhl i kartu s německými mzdami.

Podle politologa Lukáše Valeše jde o zoufalý pokus koalice SPOLU snažit se zvrátit nevyhnutelnou volební prohru. Vypadá to prý jakoby zahájení kampaně navržené Potěmkinem.

„Když jsem to viděl, napadl mě významný ruský kníže Potěmkin. Kdyby už nebyl několik staletí mrtvý, skoro bych ho podezříval, že jde o jeho posmrtné dědictví a že se mu to mimořádně povedlo,“ konstatuje pro ParlamentníListy.cz docent Valeš.

Koalici SPOLU podle jeho slov zřejmě došlo, že nemůže sázet na ekonomická témata a bude raději zkoušet bezpečnost, a to včetně varování, že Andrej Babiš zatáhne Česko na východ nebo že pomáhá Putinovi.

„Fungovat to nebude, snad jen pevné jádro koalice SPOLU to podpoří v jejich víře. Stojí proti tomu jednoznačně i vyjádření prezidenta, kterého asi nebudeme podezírat z nadbíhání Andreji Babišovi. Pan prezident se sešel s Andrejem Babišem a přes hodinu spolu jednali právě o bezpečnostních a zahraničněpolitických otázkách. Když tato schůzka bez většího zájmu českých médií skončila, pan prezident řekl, že se s panem Babišem na všech otázkách buď velmi shodli, anebo k sobě mají velmi blízko. Pan premiér Fiala ale opět straší, že nás Andrej Babiš zatáhne někam do Ruska. A teď nevíme, jestli není v jeho očích horší, že nás zatáhne do USA, protože jsme všichni zmateni, kde je hlavní nepřítel. Že by nás za vlády Andreje Babiše čekal konec demokracie nebo že by nás odtáhl od našich spojenců, jsou chiméry pana premiéra. Doporučoval bych jiného odborníka, docenta Chocholouška, který by k tomu mohl říci víc,“ naráží politolog na známou psychiatrickou filmovou postavu.

Fialova koalice SPOLU by se prý měla ideálně chlubit plněním programového prohlášení, ale nemůže. „Obávám se, že tahle vláda si ve světlých chvilkách uvědomuje, že její vládnutí bylo permanentní ekonomickou katastrofou. Pro vládu by bylo nejlepší ukázat původní programové prohlášení a říci: Slibovali jsme uzdravení veřejných financí a máme vyrovnaný rozpočet apod. Jenže to říci nemohou. Během tiskové konference zalhali, že už máme udržitelné finance, ale o letošním 250miliardovém schodku státního rozpočtu nepadlo ani slovo. Vystartovali i po paní Schillerové, že pokud by byla na ministerstvu financí, máme další stamiliardové dluhy. Měli by si uvědomit, že fakta hovoří proti nim,“ konstatuje docent Valeš.

„V době, kdy ANO mělo Ministerstvo financí, ať to byl Andrej Babiš nebo Alena Schillerová a nebyl covid, rozpočet byl v horším případě vyrovnaný a v horším případě mírně přebytkový. Na tiskové konferenci SPOLU jsme viděli obrovskou míru demagogie, protože jim chybí reálné výsledky ve všem. Řekli, že nebudou zvyšovat daně, zvýšili je. Slíbili, že nebudou zvyšovat věk odchodu do důchodu, zvýšili ho. Sliby o skutečné stabilizaci veřejných financí jsou v rozvratu. Nemají reálné výsledky a ze zoufalství bude opět hlavním tématem kampaně antibabiš a bezpečnostní situace. Jestli jim bude někdo věřit, nevím,“ zamýšlí se.

Lidé, kteří pro SPOLU nikdy nehlasovali, je podle něho nebudou volit ani teď. „Máme také 800 tisíc voličů, kteří jsou touto vládou zklamáni, kde si jejich nynější podporou nejsem jistý. Asi se budou snažit na tuto skupinu voličů apelovat, že když nebudou volit SPOLU, volí Babiše, který je nebezpečí. Nemyslím si ale, že by tahle taktika podruhé zabrala,“ dodává Lukáš Valeš pro ParlamentníListy.cz.