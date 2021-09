Ben Kuras: Merkelová splnila zadání KGB, koluje. USA? 15 milionů volebních lístků pryč

reklama

Írán se nebezpečně přibližuje výrobě atomové bomby, ale USA odvážejí obranné raketové systémy ze Saúdské Arábie, která je jedním z terčů íránského terorismu a možná i hrází proti němu. Amerika zjevně pokračuje na cestě k demontáži rozumu. George Bush mladší přirovnává „domácí extremisty“ (narážka na Trumpovy stoupence) k džihádistickým teroristům. Předsedkyně Kongresu Nancy Pelosi sděluje, že „kapitalismus selhal“. V Kanadě se pálí knihy. Británie degraduje památku Winstona Churchilla, zavádí pro zdravotníky školení o BLM a bělošském rasismu. Demonstrace ekologických aktivistů zanechávají v ulicích tuny smetí a blokuji automobilovou dopravu. Je anglosaský svět postižen vážnou demencí?

Anketa Vadí vám, že se premiér Babiš ,,kamarádí" s Viktorem Orbánem? Vadí 1% Nevadí 98% Nevím / Je mi to jedno 1% hlasovalo: 1890 lidí

Už několik let, a jak pravil Sofokles, „koho chtějí bohové zničit, toho nejprve zblázní.“ Ale mě ze zpráv posledních dvou týdnů nejvíc rozčílilo něco, čímž si nemůžu odpustit začít. Totiž masakr téměř 1500 delfínů na dánských ostrovech Faroe. A děsí mě, jak malou pozornost a pohoršení tato krutost dostala v médiích. Nedovedu si představit, jaká lidská zhovadilost dokáže takto nejprve nahnat na břeh a pak hromadně vraždit tyto lidsky inteligentní tvory, o nichž se navíc zrovna nedávno psalo, jak zachraňují lidi před utonutím. Kde je nějaké to obrovské pozdvižení ochránců přírody? Kde jsou soudní žaloby na ty zrůdy, které dokážou takto vraždit, navíc prý z jakéhosi „dodržování tradic“? Kde je nějaký okamžitý zákaz lovu delfínů ze strany OSN? Bude se tím konečně někdo právně zabývat? Hergot, tak takhle jsem se napřed musel od plic naštvat. A nedivil bych se, jestli se nám za to planeta bude mstít, a odskáčeme to kolektivní vinou nějak všichni. Být delfínem, začal bych lidi utápět, ne je zachraňovat.

Ale k tomu anglosaskému světu. Kdysi jsem si myslíval, že angličtina je tak pragmatický jazyk, že se v něm blbnout nedá. Denně mě překvapuje.

Saúdská Arábie přece vždy patřila mezi hlavní spojence USA na Středním východě. Obranné systémy jí Američané instalovali nedávno. Co se tam stalo?

Zdá se, že Bidenovo prezidentství přešaltovalo na větší sympatie s Íránem, jemuž ostatně vychází v mnohých ohledech vstříc. Ale potvrzuje se, že v každém negativu je obsaženo nějako pozitivum, a tím v tomto případě je ihned rozjeté sbližování s Izraelem. A okamžitý nákup izraelského obranného systému. Z Izraele teď velký kus Středního východu přestává mít strach nebo cítit k němu nenávist, a nachází se s ním na téže lodi – v ohrožení Íránem. U toho teď i Mezinárodní agentura pro atomovou energii zvoní na poplach, že hromadí na nevykázaných skladištích vysoce obohacený uran použitelný jako jaderná zbraň a ničí kamery,které tam agentura instalovala na sledování.

Anketa Jsou čeští Romové utlačováni? Ano 0% Ne 98% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 6798 lidí



George Bush vážně přirovnal trumpovce k džihádistům? Není to nějaké nedorozumění a vytržení z kontextu?

Zakukleně a nejmenovitě, ale nakonec to tak vyznělo a mnohé americké komentáře to tak vykládají. Na pietní připomínce džihádistického útoku 11. září řekl doslova toto: „Sledujeme sílící důkazy, že nebezpečí pro naši zemi může přicházet nejen přes hranice, ale i z násilí hromaděného uvnitř. Mezi násilnými extremisty v cizině a násilnými extremisty doma je sice malá kulturní podobnost, ale mají společné pohrdání pluralismem, společnou neúctu k lidským životům, odhodlání špinit národní symboly, jsou to děti téhož ohavného ducha.“

Každý Američan, který ho poslouchal, musel vědět, že těmi „násilnými extremisty doma“ nemohl myslet nikoho jiného než ty, které Demokratická strana za „domácí teroristy“ opakovaně označuje, tedy návštěvníky Kongresu ze 6. ledna. Ten tehdy Bush označil, podle šablony demokratů, za „násilný útok na Capitol“ a „povstání“. Připomeňme si, že tito „násilníci“ se žádného násilí na nikom nedopustili, naopak se jich několik stalo jeho terčem, v jednom případě smrtelným.

A Nancy Pelosi tedy navrhuje kapitalismus svrhnout?

Ne svrhnout, jen „vylepšit“, protože Americe „neposloužil, jak by měl“. Ale zřejmě si k tomu čerstvě přečetla Marxe, soudě podle této její analýzy a doporučení: „Nemůžete mít systém, v němž úspěch některých pramení z vykořisťování pracujících a zneužívání životního prostředí a toho ostatního, a to musíme napravit.“

Za dobrý fór můžeme pokládat to, že na tom nespravedlivém systému sama chytrým investováním na základě privilegované informovanosti získala bohatství dnes odhadované na 114 milionů.

Mezitím se objevují další zprávy o „vadách“ loňských prezidentských voleb, v nichž mimo jiné se mělo ztratit až 15 milionů volebních lístků. Jak se na takové nepravděpodobné číslo přišlo?

Tentokrát už to není konspirační teorie, ani „lež“ – jak tomu rádi říkají nemilovníci Trumpa. Přichází to od federální instituce zvané US ElectionAssistance Committee a z analýzy právnické organizace Public Interest Legal Foundation, které potvrzují, že zmizelo téměř 15 milionů volebních lístků, které byly rozeslány voličům poštou. Tedy byly potvrzeny jako na poště odevzdány. Čili buď nebyly voličům doručeny, nebo od voličů nebyly odevzdány do volebního sčítání. Další milion byl doručen na chybné adresy. Obyčejný šlendrián nebo organizovaný švindl? Hoďte si mincí. Ale pošlete tuhle informaci těm, kdo se zde snaží zavést poštovní volby.

Pálení knih v Kanadě? To jako na hranici jako za nacismu nebo inkvizice?

V Ontariu se složila asi třicítka škol a dohromady spálila 4700 knih v akci zvané „plamenný očistný obřad“, jako „gesto usmíření“. Usmiřovat to mělo „Původní Kanaďany“ (jimž my říkáme Indiáni), s bílými přivandrovalci, kteří jim ukradli zemi a dlouho jim ubližovali. A šlo o knížky, které to nějakým způsobem připomínaly. Tedy obsahovaly „prvky rasismu, diskriminace a stereotypování“. Byly mezi nimi dětské knížky o Asterixovi a o Tintinovi za „negativní zobrazování domorodých národů a urážení domorodců v ilustracích“. Popel se použil k pohnojení stromků. Stalo se to před dvěma roky, ale teprve teď to vytáhla média, v souvislosti s brzkými volbami, v nichž jsou politici tázáni, jaký na to mají názor.

Britská „očista“ dějin a odstraňování politicky nekorektních historických postav už došla až k Churchillovi. Komu najednou vadí?

Charitativní organizace nesoucí jeho jméno The Winston Churchill Memorial Trust si zablogovala, že „mnohé jeho názory na rasy se dnes široce pokládají za nepřijatelné, s čímž my souhlasíme“. Ale ne že by si změnila název úplně. Ona si v názvu Churchillovo příjmení ponechala, zahodila jeho křestní jméno a jeho portrét a jmenuje se teď The Churchill Foundation. Asi aby se mohla hájit, že s Winstonem (tím rasistou, co tolik perzekvoval chudáka Hitlera) nemá nic společného a jmenuje se třeba podle toho animovaného buldočka z televizní reklamy na Churchill pojišťovnu.

Britské státní zdravotnictví zavedlo pro své pracovníky kurzy „diverzity“ a „bělošské privilegovanosti“ podle osnov a s učiteli z pokrokové organizace Black Lives Matter. Děje se to za konzervativní vlády. Neměla by se od ní očekávat spíš trocha zdravého rozumu a preference školení odborných spíš než politických?

Děje se to bez vládní účasti a proti vládní politice brzdit podobné „woke“ akce. A je to důkaz, jak hluboko je wokeismus prorostlý do veřejného života a do organizací obcházejících politický proces a působících přímo na občany. Jedním z „učebních předmětů“ tohoto školení je i takzvaný „unconscious bias“, což je v podstatě nařčení bělochů z dědičného hříchu rasismu. Tedy že jsou rasisté, aniž si to uvědomují. Tomu se nelze bránit. Když o jiné rasy pečujete, jste rasisté, protože je nevědomky pokládáte za méněcenné. Když o ně nepečujete, jste rasisté, protože je přehlížíte. Ministerstvo zdravotnictví to označilo za „indoktrinaci“ a „mrhání časem“, ale zakázat to asi nemůže, neboť se jistě bojí nařčení z rasismu.

Podobná „woke“ organizace Extinction Rebellion, bránící planetu před zánikem, už proslula bordelem, jaký její demonstrace dělají ve městech, s tunami odpadků, které po nich zůstávají. Teď si do svého bojového arzenálu přidala neoznamované a namátkové blokování silnic. Jaký chaos to působí v dopravě?

Tohle je jakási její odnož říkající si Insulate Britain čili izolovat Británii. Míní tím tepelnou izolaci domovů, z nichž teplo uniká do prostředí, a těmito demonstracemi k tomu chtějí vládu donutit. Na několik hodin dokázaly jejich skupiny způsobit chaos na jednom z nejrušnějších automobilových spojů, jímž je londýnská okružní dálnice M25. Čtyřikrát v jednom týdnu zasedli širokou vozovku, takže nic nemohlo projet.

Taková tepelná izolace je snad dobrý nápad, ne?

To jistě, akorát ta metoda je kontraproduktivní. Jak se v jedné televizní reportáži snažil vysvětlit frustrovaný řidič: „Ti idioti poštvou veřejnost nejen proti sobě, ale i proti tomu, oč jim jde.“

Ale přece jen tomu anglosaskému světu musíme přičíst k dobru novou alianci AUKUS, kterou právě vytvořily Austrálie, Spojené království a USA pro pacifickou oblast, zřejmě jako obranný štít proti rozpínavosti Číny?

Čínu sice jmenovitě nezmínili, ale účel je jasný: chránit indo-pacifickou oceánovou oblast před Číňany. Ti mimochodem zrovna v tuto dobu vyzkoušeli novou zbraň: elektromagnetický sestřel letadla. Aliance vytvoří (podle Bidenových slov) „spolupráci našich námořníků, vědců a výrobců na rozšíření a posílení našich vojenských schopností a kritických technologií jako kybernetiky, umělé inteligence, kvantových technologií a podmořských prostorů“.

Skvělé, a v pravý čas. Akorát to šláplo na kuří oko Francii.

Čím to?

Prvním krokem dohody je australské převzetí jaderných ponorek amerických a britských. Austrálie tím bez varování a bez předchozí konzultace ruší dohodu s Francií na její nové ponorky v hodnotě 40 miliard dolarů. Francouzi to vnímají jako škaredý podraz, a to ještě kromě toho, že nebyli k této obranné dohodě přizváni, ač mají v oblasti taky své zájmy. Takže i urážka francouzské cti, kromě finančního poškození. Bude z toho ještě možná diplomatická a právní mela. Macron už odvolal z Washingtonu velvyslance a zrušil poradní obrannou poradu s Británií. A tak si Boris Johnson přispěchal s pompézním ujištěním „naše láska k Francii je nevykořenitelná“. U Borise každopádně s jistotou víme, že nevykořenitelná je jeho láska k francouzským vínům.

Už na AUKUS reagovala Čína?

„Tento malicherný krok tlačit na Čínu nedocílí ničeho než režírované frašky,“ sdělilo čínské velvyslanectví v Canbeře. Peking zatím nijak zvlášť nereagoval, asi proto, že je zaneprázdněn utahováním kázně a nadvlády komunistické strany, v tažení, jež už první komentátoři přirovnávají k Maově kulturní revoluci. Do škol všech stupňů přišel nový předmět „Myšlenky Xi-jinpinga“, a nastoupila tam čerstvě vyškolená armáda inspektorů, která bude na vzdělávání dohlížet. Znovu se hodně žongluje slovem „socialismus“ a větami jako „redistribuce bohatství“ a „návrat k původním záměrům čínské komunistické strany“. Úspěšní podnikatelé jsou kritizováni a vyzýváni, aby víc přispívali národní prosperitě a projevovali straně loajalitu. Očekává se, že straně se zachtělo jejich peněz – buď po dobrém (zdaněním), nebo po zlém (nikdo netuší jak). Strana už došlápla na známé velké byznysové impérium Jacka Ma, jenž byl několik měsíců nezvěstný. A teď věnoval ekvivalent 15 miliard dolarů na „společnou prosperitu“. Populárním umělcům se ruší blogy a rozpouštějí fandovské platformy. Zavádějí se stranické regulace médií, zábavy, internetu (včetně e-byznysu).

To je zřejmě počáteční, ale rychle postupující fáze utužení režimu, o níž zatím referuje jen specificky o Číně dobře informovaný The Epoch Times. Naděje západních pročínských fandů, že se někdy Čína bude demokratizovat, se potvrzují jako utopie.

Z Indie přicházejí zprávy o úspěšném zvládání covidu, a to přesto, že tam panuje chronický nedostatek vakcín. Jak to?

Možná právě díky tomu nedostatku vakcín. Zdravotníci státu Uttar Pradéš, kde je vakcinováno jen asi 10 % populace, byli zřejmě nuceni vyzkoušet (u nás a celkově na Západě proklínaný) ivermectin a snížili jím úmrtnost na 4 případy denně, ve státě s 240 miliony obyvatel. Pokus přebírají další indické státy, a dá-li se věřit listu India Times, covid se z Indie začíná vytrácet. Ale zde budou politici jeho užívání zakazovat, lékaři a média jej donekonečna zesměšňovat jako lék pro dobytek. A my se můžeme dohadovat, proč se o něm skoro ani nesmí veřejně mluvit.

Evropa už se několik týdnů po afghánském debaklu připravuje na další vlnu migrace – tedy alespoň teoreticky, když ne prakticky. A zjevně ani nespěchá. Konečný eurounijní „migrační pakt“ bude vypracován až po francouzských volbách v příštím roce. Sdělil to místopředseda Komise EU Margaritis Schinas. Slíbil pak „velmi rychlý proces konvergence a konečného souhlasu“. A samozřejmě kritizoval ty, kdo proti paktu brojí a ujistil nás, že „podpořit jej bude v zájmu sil středopravice a středolevice“. Kdo tyto síly jsou a jak jim ten pakt prospěje? Nebo víme?

Nevíme, zato ale víme – a pan komisař se tím netají – že pakt rozhodně neprospěje „eurofobům pravicovým“, ani „eurofobům levicovým“. To je tedy každému, bez ohledu na politické přesvědčení, kdo kdy vyslovil pochybnosti o blahodárnosti neomezené imigrace nebo trvale pokračující „užší integrace EU“ a její demokratické podstaty. Mě ale baví ta epiteta. Vlastně už dnes nikdo nepozná, kdo je pravicový a kdo levicový. KSČM se teď definuje jako „konzervativní levice“. Vedle ní taková třeba ODS nebo TOP se jeví jako „progresivní pravice“.

Ale než ten pakt vstoupí v platnost, východní hraniční státy už byly hozeny do hluboké vody a plavou jak můžou. Poláci a Baltové brání Evropu před migrací řízenou Lukašenkem. Maďaři rozjíždějí společnou obranu se Srbskem. Nejnovější „dírou v plotě“ pro migrující ilegály se stalo i Rumunsko. A Dánsko se pokouší zavést pro imigranty pracovní povinnost 37 hodin týdně, chtějí-li dál pobírat státní peníze.

Na pakt bude jistě mít největší vliv Německo, kde se blíží volby ještě před francouzskými. Merkelová konečně odchází a CDU si nedělá velké naděje na vítězství. Nebo ještě nějaké má?

Nemá. A mezi německými vtipálky (ne že by jich bylo hodně) se šíří komentář, že Merkelové se konečně podařilo splnit zadání KGB a Stasi zničit CDU, a tím německou demokracii. Němci se taky teď ze všech Evropanů cítí v každodenním životě nejmíň svobodně. Zjistila to nedávná sondáž 12 zemí (Česko v ní není), podle níž pocit svobody má jen 46 procent Němců. Nejsvobodnější jsou Maďaři s 88 procenty.

A dnešní komedie?

Britský generál Richard Nugee, který na Ministerstvu obrany má na starosti „zelené“ záležitosti, varoval, že s globálním oteplováním by mohla přijít taková vedra, že armáda nebude moct trénovat. Proto bojujme proti oteplování, neboť zelený boj by do armády mohl přilákat víc zeleně orientovaných rekrutů, kteří by pomohli v boji proti oteplování. Monty Python hadr.

Kurasovy nové knihy najdete zde

Psali jsme: Muslimové pukají smíchy. Alláh jim fandí. Ben Kuras: Konkrétní hrozba pro nás Kuras si ťuká na čelo: Stejní lidé podporují LGBT, ale i islám. Ten až bude u moci, zlikviduje je „Ať jde do háje.“ Biden, USA a Afghánistán: To zaznělo. Ben Kuras odhaluje Válka na obzoru. Smrt „zelených plánů“. Ben Kuras opět ví, o čem se mlčí

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.