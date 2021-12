Brát peníze zlobivým. Ben Kuras četl o nové Evropě nového Německa

reklama

Chystá nová německá vláda na Evropu nějakou novou německou habaďůru? Evropu trápí největší migrační krize od roku 2015. Amerika postupuje mílovými kroky k socialismu. Ve zbrojení ji předhánějí Čína i Rusko. Požárem poškozená katedrála Notre Dame se renovuje na památník „environmentalismu a sociální spravedlnosti“. A Boris Johnson cituje Lenina. Nás se bezprostředně nejvíc týká politika nové německé červeno-žluto-zelené vlády (též Němci přezdívané „semaforová“), která brzy přebírá předsednictví EU. Co na nás Německo chystá?

Omezí se ilegální imigrace – vylepšením metod imigrace legální včetně sjednocování rodin a urychlení azylového procesu a větších pracovních příležitostí a povolení. Na druhé straně se má usnadnit navracení neoprávněných imigrantů pomocí finančních příspěvků na cestu, ale bez násilných deportací, zřejmě na základě dobrovolnosti. Ve výsledku se tedy imigrace pravděpodobně zvýší a reemigrace zdraží. Říkají tomu noblesně „nový začátek v migraci a integraci, jaká se sluší na moderní imigrační zemi“.

Nás – a celé EU – se ale nejvíc týká pokrok k „federálnímu evropskému státu“ – jemuž by zřejmě Německo opět rádo bylo vůdcem?

K tomu má směřovat úsilí nové vlády o zavedení „kvalifikované většiny“ při hlasování o věcech zahraničních a bezpečnostních – které zatím jsou v kompetenci členských států a vyžadují si jednomyslný souhlas všech. Navrhují se větší celounijní investice do omezení klimatických změn. Plánuje se zavést celounijní volební systém celounijních stran, které by kandidovaly do europarlamentu přímo, tedy nadnárodně, na rozdíl od dosavadní kandidatury za národní strany. V programu je i výzva Evropské komisi omezit finance zemím nezajišťujícím nezávislost soudnictví. Narážka na Polsko a Maďarsko, i když nejmenované.

Svou novou azylovou politiku chce Německo předat celé EU v podobě „fundamentální reformy azylového systému“ s „férovou distribucí odpovědnosti“ mezi členskými státy. Na řízení azylové politiky včetně střežení vnějších hranic agenturou Frontex má EU vynaložit 16 miliard eur. Nám stačí připomenout, že jakmile je někdo legálně v Německu, je legálně v celé EU.

Evropa mezitím letos zažívá asi nejhorší migrační krizi od notorického roku 2015. I Ursula von der Leyenová ji nazvala „hybridním útokem na destabilizaci EU“. Probíhá na několika frontách. Kde je to nejakutnější?

Nejpodrobněji se teď informuje o polských hranicích s Běloruskem, kam během nedávných týdnů přiletělo 7 tisíc lidí ze Středního východu a dobývají se do vojensky střeženého Polska. Ti, kdo se tam dostanou, samozřejmě postupují dál, nejmíň do Německa, ale někteří až do Británie. Irácká vláda konečně začala posílat letadla na repatriaci svých občanů, kteří to vzdávají, ale tisíce jiných včetně třeba Afghánců – tam hybridně válčí dál.

Zaostřením na Polsko se zapomnělo na katastrofální stav na Kanárských ostrovech, kam přeplněné gumové čluny stále připlouvají se stovkami migrantů denně, téměř výlučně ze subsaharské Afriky. Během jednoho nedávného víkendu jich připlulo přes tisíc na třicítce člunů, z 80 procent mladí muži. Migrační centra jsou několikanásobně přelidněná.

Po stovkách týdně stále připlouvají do Itálie, v Řecku jich letos přibylo o 40 % víc než loni. Francie teď spočítala, že na svém území má mezi 600 a 700 tisíci ilegálních imigrantů. Není divu, že se jich ráda zbavuje a předává je Británii, aby ji vytrestala za brexit. Ta je pro ně mocným magnetem svou štědrou podporou v podobě bezplatného pobytu ve čtyřhvězdičkových hotelech s plnou penzí, bezplatných mobilních telefonů a právníků vyřizujících za ně azyl, plus kapesného 39 liber týdně. Internetové videozáznamy ukazují hloučky francouzských policistů nečinně a pobaveně sledujících, jak se migranti na jejich plážích naloďují a sychravým počasím nad mrazivou vodou odplouvají k Anglii. Že se jich na cestě pár utopí, jak se už stalo, jim zjevně může být ukradené. Volně tu operují gangy pašeráků, většinou Iráčanů s evropským občanstvím, kteří na migrantech vydělávají statisíce eur.

Instituce Migration Watch právě zveřejnila obsáhlou studii imigrace a etnického složení Británie, s konkretizací regionů a měst. Vychází z ní, že domorodé obyvatelstvo „bílých Britů“ se scvrklo na 79 procent. Nejméně domorodý je Londýn se 43 procenty.

Na „odbritštění“ Británie se čile podílejí univerzity, přijímající mohutné finanční dary od islámských zemí a Číny. Podle rešerše instituce zvané Centre for Social Cohesion právě dojednává Cambridge dotaci 400 milionů liber od Arabských emirátů. Oxford dostal 155 milionů od jakéhosi konglomerátu vietnamského (to není vtip). Imperial College London 14,5 milionu od Huaweie. Ale nejvíc se na britských univerzitách zabydlují země islámské, které jim od roku 1996 darovaly 750 milionů (z toho Saudská Arábie 188 milionů) a zaručily islámu vstřícnou výuku, potažmo indoktrinaci. Výsledek jsme nedávno viděli na London School of Economics, kde byla studentským davem málem zbita izraelská velvyslankyně a musela být ochrankou odvedena do bezpečí.

Americká cesta k socialismu pokračuje plnou parou, jak se do řízení státních financí pouští sovětská komunistka, s jejíž pomocí se Bidenův program „Build Back Better“ podobá socialistickému znárodňování ekonomiky. Co to vlastně v praxi znamená?

Program „Build Back Better“ je obdoba, vlastně jen jiný název, pro „Great Reset“, který vzešel z Davosu od Světového ekonomického fóra. Znamená doslova „přebudovat lépe“. Biden jej prosadil do zákoníku a zahrnuje různé státní dotace provázené zvyšováním daní, a třeba taky likvidaci některých průmyslových projektů shledávaných „neekologickými“, jako severní plynovod, s nímž přicházejí o práci desetitisíce lidí. Že celá ta transformace Ameriky je v jádru marxistická, potvrdila Bidenova administrativa dosazením této bývalé sovětské komunistky do řízení státních financí. Jmenuje se Seule Omarova, pochází z Kazachstánu a je absolventkou moskevské univerzity, kde vystudovala marxistickou ekonomii. Do USA emigrovala v roce 1991 a dostudovala tam politologii a práva. Navrhuje „demokratizaci peněz a financování ekonomiky rozsáhlou reformou struktury systemické funkce bilance rozpočtu jako základ pro přemodelování jádrové architektury moderního financování, čili demokratizaci přístupu k penězům a zároveň kontrolu finančních toků národní ekonomiky“. Jednoduchým a srozumitelným jazykem to znamená státní kontrolu nad vším, co zavání penězi, od finančního sektoru a národní ekonomiky po zdravotnictví, školství, média a kulturu.

Jak se Build Back Better projevuje třeba v médiích?

Bidenův zákon „BBB“ přiděluje granty téměř 2 miliard dolarů na „podporu lokálních médií“, což v praxi znamená těch, která fandí Demokratické straně. Jako je třeba Washington Post a různé lokální noviny a rozhlasové stanice schopné ovlivňovat volby ve prospěch demokratů.

Týká se to i médií internetových, která jsou převážně hlásnou troubou Demokratické strany tak okázale, že cenzurovala Trumpa, když byl prezidentem, a dodnes vymazávají projevy „trumpismu“ a podobných „populismů“?

Tam asi ta podpora nebude přímá finanční, jejich provozovatelé jsou miliardáři, tak to nepotřebují. Ale že „Big Tech“, jak se říká těm hlavním sociálním sítím, si už nelámou hlavu s nějakou svobodou slova, dal najevo nový šéf Twitteru Parag Arawal, jenž se dal slyšet s tímto: „Zaměřujeme se míň na to, co je pravdivé nebo nepravdivé. Mnohem víc nám jde o možné škody způsobené určitým obsahem šířeným na platformě bez patřičného kontextu. Naše úloha se nenachází v prvním dodatku, naší úlohou je podávat zdravou veřejnou konverzaci, a naše jednání obráží věci, v které my věříme, že ke zdravější veřejné konverzaci povedou. Takže se zaměřujeme míň na přemýšlení o svobodě slova, a víc na to, jak se věci změnily.“

Ještě připomeňme, že „první dodatek“ americké ústavy zaručuje svobodu slova. Takže o tu už Twitteru a podobným vůbec nejde?

A už se to ani nestydí přiznat.

Takže cenzura jako řemen?

Ta na Twitteru běží už několik let. Připomeňme si, že Twitter byl jedním z hlavních tahounů antitrumpovské kampaně včetně nařčení Trumpa ze spolupráce s Ruskem, které se prokázalo být vylhané clintonovskou klikou. Twitter se nikdy neomluvil. K cenzuře používá nový algoritmický detektor „dezinformací“ zvaný Fabula, který sídlí v Londýně a funguje na umělé inteligenci identifikující a vymazávající informace podle toho, co si média, která jej používají, nastaví jako pravdivé nebo „fake“.

Jak Demokratická strana hodlá Ameriku odameričtit, potvrzuje městská správa New Yorku návrhem udělit volební právo 800 tisícům imigrantů bez amerického občanství.

Politická korektnost a marxistická ideologie Black Lives Matter prosákla i do katolické církve. Catholic University of America vystavila obraz „piety“, napodobeniny byzantské ikony, na níž Madona drží v náručí místo Ježíše – George Floyda, mučedníka BLM, jinak též několikrát trestaného zloděje, zabitého policií.

Ameriku mezitím zbrojně předhání nejen Čína, ale i Rusko, o němž se už začínalo tradovat, jak technologicky zaostává. Jak zle na tom USA je – a my s ním?

Nové čínské i ruské zbrojní technologie předvedené v nedávných týdnech překvapily i ty nejpozornější americké vojenské odborníky spící na vavřínech doby americké vojenské superiority, dnes tedy už neplatné. Jakákoli budoucí válka se jimi přesouvá do kosmu, přinejmenším do zemské orbity. Rusové v listopadu vystřelili do orbity raketu na likvidaci své zastaralé špionážní družice a ta ji roztříštila na tisícovku střepů. Kam se ale hrabe na Čínu, která už takových raket na rozbíjení družic má celou sérii, dokonce s chapadly, která dokážou družice chňapnout a „uklidit“. Vedle nich má i lazerovou techniku schopnou blokovat satelitní komunikace. Vyděšeným americkým stratégům došlo, že jednoho dne by Čína, a v menší míře i Rusko, mohly umlčet a oslepit veškeré satelitní komunikace NATO, a ochromit celou světovou komunikační síť a ekonomiku na ní závislou. Navíc vyvinuli Číňané i Rusové hypersonické střely letící až dvacetinásobnou rychlostí zvuku, s přesným řízením od odpalu do zásahu, schopností měnit dráhu za letu, nezaznamenatelné žádným sledovacím zařízením a nezasažitelné žádnou střelou. Jednu takovou střelu Čína testovala před několika týdny. Obletěla celou planetu a zrychlila před cílem.

Takže to, že jeden statečný čínský disident nafilmoval a zveřejnil krutosti osmnácti čínských koncentračních táborů v provincii Xinjang, už asi nebude velkým námětem v jednáních s Čínou?

Cynicky řečeno. Ale asi toho napomínání Číny o lidských právech už moc od západních politiků neuslyšíme, nic na něm nezmění a když na ně Čína udělá bububu, tak zmlknou. Spíš bychom měli pozorně sledovat, jak čínská satelitní technologie jako třeba Huawei začíná ovládat život náš.

Požárem poškozená pařížská katedrála Notre Dame bude renovována jako „dedikace environmentalismu a sociální spravedlnosti“ s odkazy na kultury africké a asijské, aby „se z ní mohli těšit i nekatolíci“. Koho to proboha napadlo a jak to bude vypadat?

Zjevně to nikoho nenapadlo „proboha“, ale pro nějaké to dobro všeho lidstva, Bůh ve svém někdejším stánku utře hubu. Každá jednotlivá kaple bude věnována – zasvěcena? – nějakému tématu sociální spravedlnosti. Jedna bude sloužit životnímu prostředí, další budou mít témata africká a asijská. Bude jich celkem 14 a budou prý jakousi „stezkou objevování“. Žádné oltáře, zpovědnice, kazatelny, svěcené vody, církevní sochy a obrázky. Místo toho na stěny promítané různé texty v různých jazycích včetně čínštiny a arabštiny. Tematický park ve stylu Disneyland, povzdechl si nad tím místní farář.

A Boris Johnson vážně citoval Lenina? Ne Lennona?

Lenina, přísahám. To když bysnysmenům představoval svůj zelený plán „Build Back Better“ – možná ne tak úplně marxistický jako Bidenův, ale rozhodně ne konzervativní, a rozhodně zeleně revoluční. Řekl jim, asi dost zkoprnělým, toto: „Lenin kdysi řekl, že komunistická revoluce je moc sovětů a elektrifikace celé země. Naše přicházející průmyslová revoluce je moc zeleně plus elektrifikace celé země.“

To by asi tak mohl být ten dnešní závěrečný vtip?

Nic lepšího se tentokrát nenašlo.

