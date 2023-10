Chcimír Petr Pavel. Zbořil o válce v Izraeli a ČR

reklama

„Kdybych vybral jen to, co považuji nebo jsem považoval za nejdůležitější, pak jsou to ohlasy slovenských voleb do národní rady SR doma i v zahraničí, Lavrovovo memorandum MZV RF, týkající se možného použití nových jaderných zbraní, a s tím související a zdá se, že už zase utajovanou situací na Ukrajině. A konečně i přepadením Státu Izrael staronovými zbraněmi a vedením či řízením tohoto přepadu z hlediska vojensko-politické strategie a taktiky. A to vše na pozadí mlhavé budoucnosti Bílého domu ve Washingtonu,“ uvedl na začátek svého komentáře.

V podstatě výstup hlasování u našich bratrů Slováků je snadný. „Téma slovenských voleb je vlastně nejjednodušší. Po velkém očekávání přišlo velké zklamání a po zklamání se objevuje mylná naděje, že nakonec vyhraje ten, kdo prohrál. Pospolitosti šmoků a audiovizuálních manekýnů doma i v zahraničí to nelze vyčítat. Dělají, i když někdy špatně, jen to, za co dostávají svůj ‚vlčí halíř‘. Horší je to s těmi, kteří radí panu prezidentu Pavlovi, aby jeden den hrozil Slovákům, že jim s námi Čechy nebude dobře, když zvolí Smer-SD, a na druhý den, když už se v sekretariátu slovenské vítězné strany zpívala i česká hymna Kde domov můj… musí vysvětlovat, že to tak vlastně nemyslel,“ popisuje. „Pokud tyto nápady měl ze svého okolí, pak rozumím tomu, že se na Hradě něco musí změnit, a v souvislosti s dalšími událostmi bych si dovolil upozornit, že někde může být bezpečnostní poradce svému prezidentovi i nebezpečný. Když se bude zase vyznamenávat, jistě bude zajímavé vidět na stejném jevišti téměř biblicky propojeného Pavla, Petra a Tomáše. Ale to snad nás nemusí zajímat, to má ve své agendě exorcista Michael Kocáb,“ dodal.

A má i další postřeh: „Strašidelnější je tzv. memorandum MZV RF federace, které se masově šíří na sítích. Těžko se ověřuje, zda je to nepravda, lež nebo vědomá lež, která nám má uškodit. Ale aspoň MNO nebo MZV či MV by mohly jako odpovědní za své úřady ve vládě k tomu říct anebo alespoň jednou větou naznačit, aby nevznikala panika. Hrozby, které jsou v něm obsaženy, by ji mohly velmi rychle vyvolat.“

Tak to není jenom terorismus ani náhoda…

Zásadní vyjádření poskytl politolog také k útoku na Izrael. „Nejde jen o teroristický čin, nebo dokonce jen o náhodný teroristický čin. Tento musel být dlouhodobě a z hlediska vojensko-politického pečlivě připravován a dost dlouhou dobu muselo trvat, než se to všechno ti na rogalech se blížící ke svým cílům naučili. Počet obětí na obou stranách je už dnes ráno hrozivý, množství vystřelených raket také, až se nabízí otázka, jak je možné, že na Ukrajině místní PVO sestřelují většinu ruských raket (často více než 90 %). A druhá, neméně vážná, zda se něco podobného nemůže odehrát i na území ČR, až zde proti tomu budou zasahovat naše nové F-35 nebo údajně ‚zastaralé‘ Gripeny,“ zkonstatoval.

„A konečně, co na to bílý otec ve Washingtonu nebo rudý ďábel v Moskvě? Ti mají všude své agenty, odposlouchávače a pozorovatele. Ti se asi, jak často bývá jejich zvykem, zabývají něčím, čím neměli, anebo svým nadřízeným lhali a podle terminologie české BIS je ‚dezinformovali‘,“ doplnil.

Jak je důležité kontrolovat Schengen?

Poté, co jsme v Česku zavedli namátkové kontroly, jedním dechem se dodalo, jak rychle skončí. Mimochodem, samozřejmě od kabinetu už vysvětlení známe. Takže se budeme dál zabývat municí anebo nějakým podobným majstrštykem, nebo ilegální migrací?

„Válka ve Státu Izrael a předpokládejme, že se rozšíří do jeho snad jen blízkého zahraničí, a její ohlas, mezi které patří ti, které už Angela Merkelová pozvala do SRN a její nástupci se je snaží distribuovat do druhých zemí, nás vede k přesvědčení, že problémy spojené s ilegální, ale asi i legální migrací budou stále aktuální,“ říká Zbořil. „Po zkušenostech se současnou koaliční vládou plánovanou na léta a za tak velké peníze můžeme s jistotou říct, že to bude ovlivňovat její další nekompetentní rozhodnutí. Přepokládám však, že v nejbližší době se začne uvažovat zase od hlavy. Ve vládě a PČR se bude projednávat přestavba letectva ČR, které bude stát nejenom nekřesťanské peníze, ale bude ‚postupně‘ zakončeno až v době, kdy se ukáže, že armáda bude muset shánět jiné zbraně, které budou však ve válkách raket a dronů použitelné. Doufejme, že se něco konkrétnějšího dozvíme, až se pan premiér vrátí ze svého výletu po Africe anebo pokud se mezi tím vším nevrátil do Prahy a ‚nezasignalizuje‘ nám jinou občanskou povinnost,“ dodal.

Psali jsme: Ceny nafty a benzínu v ohrožení. Zítra prý začne tanec Proč selhala obrana Izraele? Začíná být jasněji. Padla i jména Vladimír Franta a Petr Žantovský v novém cyklu na YouTube Padlo jasně: Jak válka v Izraeli pomůže Rusku

Připomíná neměnné proměnné. „Slov se dočkáme mnoho, skutků ale pomálu. A ty, kterých se s rukou společnou a nerozdílnou dopustíme, budou hodné jen činů ‚škůdců zemských‘. Objem administrativního personálu se stále víc nadýmá a planých řečí okolo toho bude, jak by řekli snad i slovenští progresivisté, ‚neúrekom‘,“ podotkl.

Zázrak v okamžiku sjednocení české politické scény?

V momentě, kdy je cílem Izrael, jako by se náhle spojila česká politická scéna. Ovšem opozice upozornila na to, kdo za útok de facto vlastně může. Samozřejmě vycházím čistě z aktuálního stavu věcí.

„Máte pravdu, že čeští politici a političky se verbálně identifikovali ve svém nedostatku konkrétních činů. Pokud pan Fiala neodletěl do Afriky proto, aby tam se svými ‚podnikateli‘ opatřil nějakou materiální pomoc pro oběti terorismu v Izraeli, pak je snadné mluvit (lidově se tomu říká mlátit pantem) o soucítění, které se nám ale zdá neviditelné,“ uvedl politolog.

A přidává i tato slova: „Nevím, zda jsme slavný americko-izraelský Iron Dome (Železný dóm) už koupili nebo se k tomu jen chystáme anebo ještě uvažujeme o Železném paprsku (Iron beam) pravděpodobně od stejného výrobce, ale až na nás přiletí ‚islamistická rogala‘ odněkud z Německa, jejichž hrdá kancléřka slibovala, že nově příchozí zvládne, bude pozdě na strategická rozhodnutí vojensko-politické povahy. Zatím u nás nevidím nikoho v Parlamentu, ve vládě, a dokonce i na Hradě, kdo by jej byl schopný učinit. Snad jen pan prezident Pavel, který resuscitoval myšlenku, že i ten nejdramatičtější válečný konflikt je třeba řešit u a okolo jednacích stolů, se mírně od toho vámi vzpomínaného ‚názorového sjednocení‘ liší. Nevím, zda si uvědomuje, že ovšem bude zařazen mezi ‚chcimíry‘, ale v každém případě mu můžeme blahopřát k vystoupení z řady těch, které zajímá jen to, jak pomoci Magdě Vášáryové a Milanu Kňažkovi nepustit k vládě Roberta Fica. Případně novou vládu svrhnout, kdyby se mu ji podařilo sestavit.“

Další stávky? To nikoho nevzrušuje

A do jaké míry se dá očekávat, že prostě přijme Česká republika to, že se stávkuje, jako konstantu? Samozřejmě někteří si přečtou i doporučení odborářů, pokud nějaké odbory v jejich organizaci existují.

„Ve své otázce nepřímo varujete před nebezpečím nelegálních projevů a činů ‚lidu‘, kterému sice stále ještě podle Ústavy ČR ‚náleží veškerá moc‘. Ale českou plutokracii, politickou třídu zbohatlíků to nijak nevzrušuje. Odbory, pokud ještě jejich ostrůvky někde existují, se samy degradovaly na s. r. o., přičemž to poslední písmeno v této zkratce musíme chápat jako ‚omezení‘, které si samy sobě uložily jako hlavní předmět své činnosti. A pokud se někdy dokážou zvednout ze svých fotelů v kancelářích, dovolených jim je používat jako odměnu za nicnedělání, nebudou dělat nic jiného než se rozhlížet po tom, kde by se dal objevit ještě nějaký nový zdroj zastírání jejich odborářské nečinnosti. Na druhé straně nás to ale lekat nemusí, nejsem si jistý, že s jejich pracovitostí ještě někdo počítá,“ uzavřel dnešní komentář.

Psali jsme: Varování pro Ukrajinu. Pravda o Íránu. Jiří Weigl o válce v Izraeli F-35? Budou ležet v kopřivách! A střední třída žít z ruky do hu*y! Zaorálek běsnil ve studiu Nový průzkum: Od SPOLU odcházejí voliči, lidovci by neměli ani pět procent ČSPI: Pozvánka na Shromáždění na podporu Izraele



