Další vývoj kolem vlády? Třeba tento: Ringo Čech na kulturu? Pozapomenuté řešení, které už tu bylo. Nebo Babiš počká, až ČSSD odejde...

POLITOLOGOVÉ „Vyřešit situaci by mohla i sociální demokracie, kdyby jmenovala jako kandidáta třeba Františka Ringo Čecha. Byl sociální demokrat, má blízko ke kultuře, dostal vyznamenání.“ Dohadování kolem jmenování ministra kultury glosuje politolog Petr Sokol. Jisté podle něj je, že dokud se premiér Andrej Babiš prezidentovi nepostaví, jsme v patové situaci. Zároveň připomíná: „Dnes je trochu pozapomenuté řešení, které se zdálo aktuální začátkem července, a to výměna ministerstev.“

Po čtvrt roce stále pokračují tahanice o to, kdo bude ministrem kultury. Prezident tvrdí, že Šmarda není kompetentní a žádá po ČSSD nové jméno. Myslíte si, že kdyby teď ČSSD navrhla někoho, kdo bude odpovídat představám prezidenta, bude klid? O co vlastně jde?

V prvé řadě šlo o to, aby prezident dostal do vlády další své spojence. Kdyby sociální demokracie teď couvla a nominovala někoho, o kom by prezident naznal, že je kompetentní a má zkušenosti s kulturou, tak by do určité míry vypálila prezidentovi rybník v primárním cíli dostat do vlády spřízněného ministra nebo ministry na úkor sociální demokracie. Na druhou stranu by si prezident mohl mnout ruce, že zase vytrestal ČSSD, protože by vypadala jako ještě větší otloukánek než teď.

Rozhodnutí je komentováno ze všech stan. Přidal se i bývalý jihočeský hejtman. „Když slovenský prezident Kiska odmítl jmenovat vládu, kterou mu úřadující vicepremiér Pellegrini navrhl, byl českými novináři oslavován. Když prezident Zeman požádá předsedu Hamáčka o jiného kandidáta, aniž by přitom výslovně řekl, že Šmardu nejmenuje, porušuje Ústavu. Klasický stejný český metr,“ stěžoval si Jiří Zimola na Facebooku. Jak vám sedí tohle přirovnání?

Česká a slovenská ústava se liší a nemůžeme momenty otrocky kopírovat. Kiska se dostal do této situace poprvé a jednal podobně jako prezident Zeman při pádu Nečasovy vlády, kdy mluvil o tom, že v ní nemohou být lidé, kterým by hrozilo trestní stíhání. Na Slovensku to bylo podobné, zdálo se, že by ministr vnitra mohl být spojen s lidmi, kteří by snad hráli nějakou roli při vraždě Jána Kuciaka.

Podle pardubického hejtmana Netolického má řešení situace v rukou Šmarda. Jenže ten říká, že je na Babišovi a Hamáčkovi, jak se dohodnou. Premiér zase čeká na vyjádření vicepremiéra a Hamáček tvrdí, že za vládu odpovídá premiér a prezident se má chovat podle Ústavy. Jeden hází vinu na druhého. Kdo bude podle vás ten, kdo tento spor vůbec nějak vyřeší? A kdo by ho měl vyřešit?

Dal by se vyřešit během pěti minut, kdyby se prezident držel zvyklostí a toho, co je napsáno v Ústavě a nominanta jmenoval. Nejjednodušším způsobem by to mohl vyřešit prezident. Premiér může podat kompetenční žalobu a tlačit více na prezidenta. Pravdu mají všichni. Vyřešit situaci by mohla i sociální demokracie, kdyby jmenovala jako kandidáta třeba Františka Ringo Čecha. Byl sociální demokrat, má blízko ke kultuře, dostal vyznamenání. Je to samozřejmě ironie. Ale kdyby to tak vyzkoušeli třikrát nebo čtyřikrát, mohli bychom mít třeba i v prosinci ministra kultury, kterého nominuje ČSSD. (úsměv)

Jakou strategii podle vás ČSSD zvolí?

Jedno možné řešení je počkat na schvalování rozpočtu a odejít kvůli rozpočtu. Tím by si ještě trochu mohli zachovat tvář. Je samozřejmě možné, že raději upřednostní setrvání ve vládě a nominují někoho jiného z ČSSD, například někoho z náměstků. Dnes je trochu pozapomenuté řešení, které se zdálo aktuální začátkem července, a to výměna ministerstev. Kdyby ČSSD dostala např. školství nebo místní rozvoj...



Je tedy podle vás reálné, že by zablokované jednání mohla vyřešit i výměna resortu kultury s hnutím ANO? ČSSD má dlouhodobě zájem o ministerstvo pro místní rozvoj.

Mohla. Rozhodující slovo může mít v tomto případě premiér. Samozřejmě by to předpokládalo, že se ANO zřekne nějakého resortu a dostane kulturu, která ovšem není považována za silný resort. Byl by to ústupek ze strany Andreje Babiše. Kdyby se pro to rozhodl, vnitrostranicky se nemá koho ptát, takže v tom problém není. Je ale otázkou, zda by Miloš Zeman nevymyslel nějaké nové fígle, aby výměně zabránil a zase někoho nejmenoval... Také by vše záviselo na tom, zda chce Andrej Babiš udržet ČSSD ve vládě. Pokud ne, je pro něj výměna zbytečná, počkal by si, až odejdou z vlády. Ale možná ČSSD nedojde trpělivost a stav zůstane jaký je.

Je předpoklad, že kompetenční žalobu premiér nepodá, ústavní žaloba na prezidenta neprojde Poslaneckou sněmovnou, i kdyby se na pořad jednání dostala. Podle poslankyně Němcové jsme v patové situaci: „Celé to ukazuje, že jsme v bezvýchodné situaci a můžeme se modlit, aby se prezidentovi rozsvítilo. Důležitý je teď postoj stran, které sice krátkodobě prohrávají, aby tlačily na dodržování Ústavy. A aby se veřejnost zapojila do obrany Ústavy a toho, v jakém demokratickém prostředí budeme nadále žít,“ apelovala Němcová na ČT. Máme se modlit? Za co?

Samozřejmě stav, kdy si prezident rozhoduje, jak chce, bez ohledu na Ústavu, není dobrý ani do budoucna. Můžeme čekat více než tři roky než skončí funkční období Miloše Zemana, ale je otázkou, kdo bude další prezident a zda nebude dál tímto způsobem pokračovat. Paní Němcová má pravdu v tom, že pokud se Miloši Zemanovi nepostaví Andrej Babiš, může si dělat v podstatě cokoli. Protože si Andrej Babiš nechce pohněvat prezidenta asi i kvůli osobním záležitostem a udržení své vlády, východisko není. Dokud se Babiš prezidentovi nepostaví, bude pokračovat současný stav.

Možná budeme mít časem ústavu jako v Řecku, kde mají na dny popsáno, co se musí dít. Já bych to považoval za krok špatným směrem, ale pokud bude Zeman takto pokračovat, může to být jediné řešení, aby se do budoucna předešlo podobnému zatěžování politiky osobními spory.

Na podzim je naplánována řada protivládních demonstrací. Mohou ovlivnit i to, jak dlouho bude pověřen řízením Ministerstva kultury ekonomický náměstek René Schreier?

Já si to úplně nemyslím. Ani nepředpokládám, že by hlavním z motivů demonstrujících byl případ Ministerstva kultury. Je to jen díl z mozaiky, kdy část občanů nesouhlasí s konáním premiéra a prezidenta.

Novou dynamiku vývoje kolem premiéra může vnést až to, zda se jeho případ dostane k soudu nebo až dojde na rozhodnutí Evropské komise ohledně případného vrácení peněz vyplacených Agrofertu. To může situaci posunout dál. Ministerstvo kultury je druhotné.

Jistá může být jedna věc – že nám premiér zhubnul. Andrej Babiš mezi tím vším posílá na Facebook nejen svá fota, jak se koupe v moři, ale teď přidal i informace o tom, jak se mu daří hubnout, když vyfotil váhu, která ukazuje 76,8 kilogramů. Dělá premiér dobře, když má hnutí ANO heslo silné Česko?

Je to pokračování stylu komunikace Andreje Babiše, kdy se místo politických problémů řeší premiérova váha. Části voličů je to sympatické. Je to trend i v dalších zemích, kdy se politici chovají jako celebrity a informují příznivce o věcech, které s politikou nesouvisejí. Politice to úplně nepomáhá, ale bulvarizace je pro část společnosti sympatická a proto to politici dělají.

autor: Daniela Černá