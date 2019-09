Docent Valeš: Nyní bude pro Babiše klíčový verdikt městského zastupitelství. Ovšem visí nad ním mnohem závažnější problém...

Pane docente, státní zástupce Jaroslav Šaroch dnes zastavil trestní stíhání premiéra Andreje Babiše (ANO) a dalších pěti obviněných v kauze padesátimilionové dotace na farmu Čapí hnízdo. Vyplývá to z vyjádření mluvčího pražského městského státního zastupitelství, že Šaroch změnil svůj původní názor na kauzu. Žalobce vyhověl žádostem, jež podali jejich advokáti, kteří tvrdí, že pro obžalobu jejich klientů nejsou důkazy. Závěr nemusí být konečný, rozhodnutí přezkoumají Šarochovi nadřízení. Pane docente, čekal jste takový průběh?

To, že bylo zastaveno trestní stíhání, je poměrně překvapivé, protože všechny indicie i dosavadní kroky pana státního zástupce Šarocha vedly spíše k dojmu, že dojde k obvinění. Nicméně, je to plné právo státního zástupce, a navíc, jak jste už zmínil, to nemusí být ještě definitivní, protože městské zastupitelství jakožto nadřízený orgán zkoumá ty důvody.

Anketa Vážíte si Andreje Babiše? (Hlasování od 2.9.2019) Ano 89% Ne 11% hlasovalo: 9360 lidí

A jaký závěr toho přezkoumání se dá podle vás očekávat?

To bude, samozřejmě, záležet přesně na těch důvodech, kvůli kterým vůbec k přezkumu došlo. To bude zcela rozhodující. Zatím se můžeme jen domýšlet – jestli tam byl nedostatek důkazů, nebo jiné sporné skutečnosti, které pana státního zástupce k tomu rozhodnutí vedly atd. Zatím jsou to opravdu jen spekulace, ale klíčové pro nás skutečně bude to zdůvodnění, proč se státní zástupce rozhodl stíhání zastavit.

Mluvčí Městského státního zastupitelství v Praze uvedl, že státní zástupce změnil svůj původní právní názor. Stává se to u státních zástupců často?

Tak to nejsem schopen nějak kvantifikovat.

Známá právnička a historička, profesorka Adamová mi potvrdila, že se to opravdu stává poměrně často…

Tak pokud to řekla paní profesorka, tak není co řešit, samozřejmě. Řekněme, že to rozhodnutí skutečně je poněkud nestandardní, což ale každopádně v tomto případě speciálně představuje poměrně velký problém, protože všechny ty kroky evidentně směřovaly k dalšímu pokračování trestního řízení, ale teď ta rychlá změna směru dává, což je velmi nemilé, prostor pro další možné spekulace. Státní zástupce musí vyvrátit především dohady, že byl veden jakýmkoliv politickým tlakem.

Pane docente, takže zatím de jure stíhání pokračuje?

Řekl bych to tak, že zatím nejde o nic konečného, protože tam opravdu může dojít k té změně z popudu nadřízeného orgánu.

Podívejme se na to politickým prizmatem. Pomůže tento vývoj Andreji Babišovi jako premiérovi a předsedovi nejsilnější vládní strany?

Tak určitě, pro Babiše je to velké vítězství v tom smyslu, že jeden z těch kritických neuralgických bodů, kam se opozice strefovala, se uzavřel, nebo, řekněme, by se uzavřel, a jemu by se tedy velmi výrazně politicky ulehčilo.

Fotogalerie: - Babiš, Zeman a klokan

Profitovala by z toho i druhá vládní strana, ČSSD?

Stoprocentně, protože kritici sociálních demokratů by tím vlastně byli zbaveni munice, která ji také zasahuje.

Není pochyb o tom, že Babišovi i ČSSD to jednoznačně vyhovuje, ale tím spíš, jak je to nápadné, tak bude nutné vysvětlit přesně ty důvody, které k tomu rozhodnutí vedly, aby se ta kauza přestala konečně politizovat; nebo naopak, aby pokračovala a dospěla rychle k cíli. Ale česká veřejnost nesmí mít pocit, že zde platí dvojí metr, co si lze a nelze objednat. A podobné spekulace a úvahy se musí ukázat jako liché, pokud má toto rozhodnutí mít svou váhu, tak to musí být výhradně právní důvody – a ty důvody musí být zcela neprůstřelné.

Zástupci opozičních stran v reakci hovoří o narušení důvěry v nezávislost státního zastupitelství. Miroslav Kalousek z TOP 09 například řekl: „Ode dneška se státní zastupitelství bude těšit stejné důvěře jako komunistická prokuratura před rokem 1989. A náprava bude těžká.“ Dokážete si, pane docente, vůbec představit nějaké zdůvodnění, které by českou opozici dostatečně uspokojilo? Není to téma, které přežije všechno, třeba klidně i další volby?

Já vám rozumím, je to evergreen, ale zatím bych opravdu nehovořil o nějaké politické objednávce a policejním státě, prostě bych z toho rozhodnutí zatím nic nevyvozoval. Jasně, že opozice se intenzivně snaží tuhle kartu hrát dál, protože byla velmi populární.

Ale uvědomme si, že to je sice na oko zajímavá karta, ale zjevně neúčinná.

Vždyť Andrej Babiš přece už jednou stíhaný byl – a přesto se mu podařilo vyhrát volby. Takže je vidět, že celkem značnou část voličů to vlastně ani tolik nezajímá, dokonce bych řekl, že ani tolik neprožívají to dnešní zastavení trestního stíhání.

Takže Andrej Babiš zvítězí v každém případě, rozumím vám správně?

No, ne tak docela. Klíčový pro něj nebude verdikt městského zastupitelství, ale spíše definitivní audit Evropské komise o střetu zájmů. Teprve jestliže se tady podaří Babišovi z toho vyjít jako vítěz, tak jím skutečně bude.

Ale také to platí naopak! Protože skutečně reálně hrozí, že v případě, že by Evropská komise usoudila, že ke střetu zájmů dochází, to znamená byly by ohroženy dotace z evropských fondů, konkrétně ty platby Agrofertu, tak potom by to byl mnohem závažnější problém i pro Andreje Babiše i pro hnutí ANO, ale i pro stabilitu České republiky než ten dnešní krok pana zástupce Šarocha.

Autor rozhovoru: Tomáš Procházka

Psali jsme: Kdybych já... Karel Schwarzenberg zásadně k ,,osvobození" Babiše Co jste z toho udělali? Na*raný Babiš vynadal novinářům za Čapí hnízdo: 30 let po revoluci, Lex Babiš, ódéesák A co dál? „Osvobození“ Babiše není konečné. Čtěte více Co měli říct? Co jim zbylo? Piráti a „DemoBlok“ k „osvobození“ Babiše

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: .