Fackovačka: Vítr byl zaset... Zbořil má zlé tušení, co bude dál. A mládežníci TOP 09? Pozor

ROZJEZD ZDEŇKA ZBOŘILA „Stačí jeden Řeporyjec, dva tři příliš sebevědomí novináři a trochu moudrosti z ČT a Václav Klaus a Trikolóra se stanou nedotknutelnými,“ podotýká k reakcím na incident na Národní třídě politolog Zdeněk Zbořil, který také upozorňuje na píseň Oj, moja paranoja. „Napsal ji sice Čech Jan Vodňanský, ale je dost ‚federální‘.“ Komentuje i slova nové předsedkyně TOP 09. „Do Evropy tedy konečně vstoupíme tím, že vstoupíme do eurozóny; a někteří z nás to nikdy nevzdají, i kdyby to stálo další biliony. Jen aby nám ale ta EU do té doby ještě vydržela.“ Zbořil se vyjadřuje také k videu z mezinárodního novinářského fóra, které vzbudilo rozruch. „Nejde o národní tragédii, i když si myslím, že podobných incidentů bude přibývat. Vítr již byl zaset…“

V uplynulých dnech ještě doznívaly na sociálních sítích reakce v souvislosti s pískáním a urážkami směrem k Václavu Klausovi mladšímu na Národní třídě. Pustil se do něj i senátor Václav Láska. „Precizně buduje atmosféru nenávisti. A do ní pak vyrazí s vlastním malým dítětem jako štítem. Dostane pár peprných urážek od několika jedinců v davu. Pečlivě vše dokumentuje. A hned zužitkuje na sociálních sítích. Jeho příznivci na verbální urážky několika jedinců reagují výhrůžkami smrtí všem ‚chvilkařům‘. Kolo nenávisti se roztáčí dál,“ uvedl také senátor Láska na Facebooku.

Anketa Pozvedne Pekarová-Adamová TOP 09? Ano 3% Ne 97% hlasovalo: 2011 lidí

„Škoda, že si pan senátor nepamatuje, jak se roztáčela kola nenávisti u pomníku Františka Palackého, kde byly také děti ‚ohrožovány‘ na jedné z demonstrací tehdejších Zelených. Tehdy tam děti nebyly jako ‚štít‘, ale v souladu se zásadami výchovy k občanství. A také to bylo mediálně ‚zužitkováno‘. Nevím, zda byl tehdy ještě u Policie ČR, ale blízko k vyšetřování, které se pak táhlo nejméně dva roky, měl jistě velmi blízko,“ reagoval politolog Zdeněk Zbořil.

„Pan senátor má pravdu, že kola se roztáčejí dále, nebo spíše už byla dávno roztočena a někdo má zájem na tom, aby se dál točila. Třeba i proto, aby byl prezident republiky zbaven úřadu, byla ukradena a zničena prezidentská vlajka, roztrhána ústava, kterou by se naopak měli děti i dospělí, včetně poslanců a senátorů, naučit nazpaměť. Některým lidem se vyhrožuje skoro třicet let a nejsou to jen ‚chvilkaři‘ a nemůže za to pan Klaus jr.,“ dodal.

Senátor také zmínil: „Václav Klaus ml. si spokojeně mne ruce, jak se mu ten politický plán hezky daří. Po pomatencích typu Sládka, Konvičky či Okamury přichází inteligentní člověk, který umí s nenávistí pracovat. Neštítí se ničeho. Ví, co chce, a precizně si za tím jde. Obávám se, že i Česko už našlo svého Kotlebu,“ tuší senátor u Klause mladšího.

„Když pan senátor považuje svého kolegu z Parlamentu za pomatence (Senát a Sněmovna jedno jsou), jistě ten ‚pomatenec‘ jím nepřestane být. Bude si jen myslet, že pomatencem je pan senátor, a kola se budou točit dál, až těch pomatenců bude 281. Potom si budou mnout ruce jiní pomatenci a „jedním Kotlebou“ to neskončí. Škoda také, že si pan senátor nevšiml schopnosti pana Klause, jak ‚umí pracovat s nenávistí‘, když byl ještě ředitelem školy. Tam mohl dnešní poslanec zasít nenávist do mladých duší snadněji než do okoralých hlav a srdcí současných kolegů,“ uvedl politolog. „Když už chce čerpat podněty ze slovenského politického folklóru, mohl by si někdy zazpívat píseň Oj, moja paranoja. Napsal ji sice Čech Jan Vodňanský, ale je dost ‚federální‘,“ dodal.

Začínáme se pomalu blížit k další „vládní krizi“?

Ozval se jeden z těch, které Láska označil za pomatence, tedy entomolog a politický aktivista Martin Konvička. Láskova slova prý ilustrují myšlení celé „kavárny“. „Václav Klaus ml. dělá, co může, aby se distancoval od čehokoli reálně, nebo jen domněle a nálepkovitě fašistického,“ tvrdí entomolog. Dále říká, že předseda Trikolóry je v této oblasti tak usilovný, že dokonce vypustil ze slovníku slova jako islám, hranice nebo czexit. „Což je dle mého soudu obrovský krok zpět. Na slovech totiž záleží, a pokud nebudeme k příčinám problémů přistupovat čelem, prohrajeme,“ míní Konvička. „Přesto jim Václav Klaus ml., podle mě nejopatrnější a nejvíce soft z možných patriotických politiků, vadí. Poučení: Lásku, ba ani neutralitu dobroserných médií si opatrnou rétorikou získat nelze. Zda si tak lze získat hlasy ‚slušné a opatrné‘ střední třídy, to ukáží nejbližší volby,“ říká Konvička závěrem a směrem k Láskovi posílá vzkaz: „Láskovi někdo dejte padesátikorunu, ať si koupí krabicák a neotravuje slušné lidi.“

„Mohl bych odpovědět jen trochu pozměněnými slovy jako na předchozí otázku. Tlak budí protitlak, ale tyto zákony ve škole PČR asi nebrali. Na pana Konvičku bude reagovat asi ještě jiný senátor, který má také dost času na podobné záležitosti a za týden nebo dva už to nějaký poslanec PS bude chtít dát na pořad jednání,“ uvedl Zbořil. „Když se k tomu ještě přidají ‚zločiny komunismu‘, Čapí hnízdo a prezidentovy interpretace Ústavy ČR, která se na této úrovni politické debaty moc nečte, začínáme se pomalu blížit k další ‚vládní krizi‘. Nezbude ani čas na kritiku politiky Trikolóry a pana Klause ml. osobně, až to trochu vypadá, jako že někteří politici pracují pro Trikolóru ve mzdě. Zdánlivě nemoudře, ale užitečně,“ dodal.

Stačí jeden Řeporyjec, dva tři příliš sebevědomí novináři…

Akce na Národní třídě, kde demonstranti pískali a uráželi Václava Klause mladšího, měla zřejmě opačný efekt, než dotyční zamýšleli. Alespoň tak to bere hnutí Trikolóra, kterému Václav Klaus mladší šéfuje. Prý zaznamenali mnohem větší zájem o turné Trikolóra jede než před oslavami 17. listopadu. „Děkujeme všem organizovaným bojůvkám z Národní třídy,“ děkuje Trikolóra těm, kdo Klausovi mladšímu nadávali do Putinových děvek a srabů. S dovětkem, že o normální občany se nejednalo. „Dnes chodí na setkání třikrát víc lidí než minulý týden,“ informovalo hnutí.

„Už jsem to trochu řekl v odpovědi na předcházející otázku. Stačí jeden Řeporyjec, dva tři příliš sebevědomí novináři a trochu moudrosti z ČT a Václav Klaus a Trikolóra se stanou nedotknutelnými,“ podotýká Zbořil. „Vznik a zánik tzv. malých politických stran a problém jejich ‚tunelování‘ je zajímavým problémem české politiky a politologie, který se studuje jen okrajově. Stejně jako problém opozice z hlediska politické teorie, nikoli jen politické propagandy a agitace. Na to není čas, protože se jen nadává, uráží a ostouzí kdeco a kdekdo, jen aby se odváděla pozornost od podstatného k nepodstatnému. Podle mého názoru si Trikolóra takové pozornosti nezaslouží, ale říkejme to někomu, kdo si myslí, že všechno ví a zná? A jsou to i lidé na akademické úrovni, kteří si vyřizují účty na kdejakém politickém tržišti,“ dodal.

Mgr. Václav Klaus Trikolóra



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky



Zastupitel na Praze 3 za TOP 09 a předseda mládežnické organizace TOP 09 Robert Pecka zaútočil na Václava Klause mladšího takto: „To, že pokřikuji 17. listopadu na Národní třídě na proruského švába, beru jako uctění tohoto památného dne a také hodnot, za které bojovali studenti na tomto místě před 30 lety,“ napsal.

„Pan Pecka má hezký slovník podobně jako různí borci na nižší úrovni z řad ODS a v minulosti i KDU-ČSL. To, že to řekl před volebním sjezdem TOP 09, nám jen napovídá, jak to bude v této straně chodit po odchodu Jiřího Pospíšila. Oba jeho nástupci se snažili prezentovat novou, přívětivější tvář své strany, i když to zejména panu Czerninovi moc nešlo. V listopadu 1989 už kdekdo bojoval na Národní třídě za různé hodnoty, ale dovoluji si tvrdit, že ani tam, ani na Václaváku nebo na Letné nikdo nikoho neoznačoval za ruského švába. To mládežník pan Pecka asi neví, ale jistě ho brzy na to někdo upozorní. A protože na hrubý pytel patří hrubá záplata, nepřeji mu, aby to byl někdo stejně temperamentní, jako je on,“ reagoval Zbořil.

Jaromír Štětina, který nyní vystupuje za hnutí Evropa společně, ale v minulosti byly jeho kroky spojeny s TOP 09, vyzval na svém twitterovém účtu před víkendovou volbou vedení TOP 09 kandidátku na předsedkyni Markétu Pekarovou Adamovou, aby navrhla na post předsedy Miroslava Kalouska.

„Pan Kalousek je sice starý politický rutinér a z české politiky, když se mu nestane nic podobného, jako občas přeje svým konkurentům, nezmizí. Za léta v politice, říká se, také nezchudnul a jistě si svou pozici najde. Nevím, za jakých okolnosti a v jaké souvislosti pan Štětina podobná slova řekl, ale stavu věcí odpovídající nejsou,“ uvedl Zbořil. „Za jeho politickými úspěchy a neúspěchy jsou jeho činy doby minulé, a ty už byly tolikrát souzeny a odsouzeny. Proto to na předsedu strany, která chce restartovat, nevypadá a nakonec nedopadlo. Konečně zvolení paní Pekarové jen ukazuje, že i v TOP 09 se jedná o výměnu generací a dlouholetý pobyt páně Štětiny v zahraničí mu nepřinesl hlubší znalosti české politiky,“ dodal.

Psali jsme: Už se jí smějí: Šéfka TOP napsala, proč je v politice. A... Národ není prázdné slovo, říká Vadim Petrov st., oceněný Zemanem i Putinem. A mluví o éře od revoluce ,,Schváleno: Neziskovky, odejděte!” Radnice v Brně se naštvala. Šlo o školní děti K Německu! Přijmout sirotky. A generál Pavel... Pekarová-Adamová už úřaduje

„U pana Pospíšila je obtížné rozhodnout se co hodnotit.“

S vedením TOP 09 se v neděli po dvou letech rozloučil europoslanec Jiří Pospíšil. Post už neobhajoval. „U pana Pospíšila je obtížné rozhodnout se co hodnotit. Jeho akademické funkce, politicko-stranickou transformaci názorů, pravidelnou přítomnost v ‚nadstranické‘ ČT, práci v neprospěch i prospěch EU, neúspěšné vedení TOP 09 ve volbách do EU, práci ve prospěch mecenášky a galeristky Medy Mládkové atd. Zřejmě vším tím byl rád, a ne vždy se mu dařilo. Ale rozhodně o žebrácké holi nepůjde, i když mnozí na něho nebudou vzpomínat v dobrém,“ říká politolog.

Končící předseda TOP 09 Jiří Pospíšil se vyslovil pro spolupráci pravicových opozičních stran, jeho nástupce by měl v těchto snahách pokračovat, napsala ČTK. „Jsme povinni udělat maximum pro to, aby se demokratické politické síly spojovaly a byly schopné porazit oligarchu,“ řekl. Hlavním cílem pro TOP 09 musí být podle europoslance Pospíšila to, aby premiér a předseda ANO Andrej Babiš skončil po příštích sněmovních volbách v opozici. Poslední dva roky byly podle Pospíšila pro TOP 09 úspěšné. „Volby v posledních dvou letech ukázaly, že TOP 09 je dál výrazná politická síla na naší scéně,“ uvedl.

„Koho chce bůh ztrestat, toho ranní slepotou. Už ta spolupráce pravicových stran je neustále opakovaný nesmysl od posledních voleb do PS PČR. Těch 200 tisíc lidí na Letné si všichni počítali a uvěřili, že se ‚převrátí‘ do přízně právě jejich politických stran, jak tvrdili jejich agitátoři v ČT. Takže vše vlastně zůstává při starém, nic jiného než ‚antibabiš program‘ nemají,“ uvedl Zbořil. „Ti chytřejší pochopili, že sázka na předčasný odchod prezidenta Zemana z Hradu nevyhrává, a nic nového než nápad se ‚znárodněním‘ Agrofertu nemají.

Možná že nejen Piráti, ODS a nakonec i Milion chvilek, pokud budou chtít ‚dělat politiku‘, si uvědomí, kde je jejich volební potenciál a z těch listopadových a adventních námluv nezůstane nic jiného než pěna dní,“ dodal.

Opoziční TOP 09 povede další dva roky poslankyně Markéta Pekarová Adamová. Delegáti sněmu jí ve volbě dali přednost před senátorem Tomášem Czerninem. Nová šéfka TOP 09 dostala ve volbě 96 hlasů, Czernin o pět méně.

„Oba dva kandidáti dosáhli tohoto výsledku hned v prvním kole, což lze považovat za jejich osobní úspěch. U paní Markéty snad hrálo roli přesvědčení, že jejím prostřednictvím ukáže TOP 09 přívětivější ‚nekalouskovskou‘ tvář, u pana senátora snad víra v to, že to bude nový, i když jen malý, Schwarzenberg. Nechci příliš spekulovat, ale snad u paní Pekarové by mohlo hrát roli, že reprezentuje novou generaci, a u pana Czernina, že v případě námi předpokládaných dalších restitucí pozemkového vlastnictví, které by mohly jít před 25. únor 1948, by mohlo dojít k nepředpokládanému střetu zájmů jeho rodiny a jeho samotného,“ komentuje Zbořil.

Ing. Markéta Pekarová Adamová TOP 09



poslankyně Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

„Jen aby nám ale ta EU do té doby ještě vydržela.“

Před volbou vedení Pekarová Adamová řekla, že přijetí eura bude dovršením hesla z listopadu 1989 Zpátky do Evropy. „Nevzdali jsme to, nevzdáme to.“ Její slova citoval idnes.cz.

„Je to sice odvážné prohlášení, ale předpokládám, že bude mít u jisté části občanů ČR a zejména těch, kteří žijí v zahraničí, velký ohlas. Protože víme, kdo neměl v předvolebním programu tzv. církevní restituce, a jak to dopadlo, stejně jako další rozhodnutí počínaje již rozdělením Československa, restitucemi a zacházením s národním majetkem vč. zlatého pokladu, o kterých se dodnes mluví jen polohlasem, je třeba paní předsedkyni TOP 09 obdivovat, že to řekla nahlas. Do Evropy tedy konečně vstoupíme tím, že vstoupíme do eurozóny; a někteří z nás to nikdy nevzdají, i kdyby to stálo další biliony. Jen aby nám ale ta EU do té doby ještě vydržela,“ podotýká politolog.

„Eurozóna je totiž posledním krokem, abychom se stali plnohodnotným členem elitního klubu Evropské unie,“ citoval Adamovou server E15.cz. „Pro nás euro přece není jenom měnou. Euro je dalším stupněm bezpečnosti a integrace při různých snahách zavléct Českou republiku opět někam na východ,“ dodala Pekarová Adamová.

„Nechal bych úvahy o tom, kdy vstoupit nebo nevstoupit, na odbornících, kteří se umějí pohybovat na nejisté palubě bankovního světa. Ani oni ale nejsou neomylní a ideologických řečí se nenajíme. ‚Tažení na Východ‘ bych se dnes snad ani tolik nebál jako tažení Východu na Západ. A to by nám nepomohlo ani plnohodnotné, ani poloslužebné členství v ‚elitním klubu‘. Kdo dnes může s jistotou říct, jak dlouho ještě bude elitní?“ komentuje Zbořil.

„Podle paní Procházkové se pan Franta smál a lhal do očí. Nevím, zda ve veřejném zájmu.“

Řadu komentářů jsme si mohli přečíst na sociální síti v souvislosti s incidentem mezi novináři z Deníku N a serveru Sputnik na mezinárodním novinářském fóru Media 2019. Kolovalo především video, na kterém je zachyceno to, jak redaktorka Procházková dává redaktorovi Sputniku facku s tím, že je „prase novinářský“ a vypouští lži. Podle Petry Procházkové totiž zveřejnil Sputnik lži, které se jí týkaly. Proto se opakovaně dotazovala autora článku Vladimíra Franty, který podle ní falešně interpretoval její slova. „Smál se a lhal mi do očí. Prý si bude psát, co se mu zlíbí. Od toho je svoboda, řekl mi,“ vysvětlila Procházková na Deníku N. „Raptor TV následně pustila do oběhu video, kterým se mě pokouší kompromitovat,“ uvedla novinářka. Procházková připouští, že na to, co udělala, není hrdá.

„Když se vyhladovělí novináři vrhali na obložené chlebíčky po tiskovce po zvolení Miloše Zemana prezidentem a po jeho odjezdu, došlo také na facky. Pan Slezák, který se zde angažoval, to odnesl štvanicí a nakonec, pokud se nemýlím, infarktem. Nezastal se ho ani Syndikát. Pan Šolta, který se snažil zabránit hyenismu a snažil se pomoci poškozenému, byl vláčen tiskem, a pokud vím, policie jej začala vyšetřovat. Nakonec vše bylo kvalifikováno jako přestupek, který je stále ještě, po téměř dvou letech, nevyřízen v přestupkovém řízení. V tomto případě a podle paní Procházkové se pan Franta smál a lhal do očí. Nevím, zda ve ‚veřejném zájmu‘. Proto padla facka a ‚zlovolné sítě‘ to šíří, zatím prý jen jako provokaci. Předpokládám, že dojde i na ‚desinformaci‘,“ reagoval politolog.

„Nemám k tomu co říct. Obrazový záznam běží, zastavit se zatím nedá a vlna kritiky také ne. Jen si dovoluji poradit novinářům, kteří nestojí na té správné straně, aby si dávali pozor. Ale neumím říct, která je dnes ta správná strana,“ dodal.

K reakcím se přidal i bývalý ministerský předseda Mirek Topolánek. „Teorie facky. Ta, co pošle k zemi, vyžaduje zpevněné zápěstí (Bud Spencer, Miroslav Kalousek) a vychází z ramene. Uvolněné zápěstí (Procházková) je klasickým plesknutím a spolu se záhlavcem (Macek) má spíše výchovný charakter,“ napsal ve svém komentáři, kde rozebírá údery proběhlé na české politické scéně. Facka od Procházkové má dle bývalého premiéra spíše „výchovný charakter“. A doplňuje: „Jemné plácnutí, jak krajkovou rukavičkou (kdyby se stále nosily). Neprotivit se zlu násilím nelze věčně, Lve Nikolajeviči...“

„Ten ‚záhlavec‘ od Macka byl do nebezpečného místa a podle názoru některých lékařů (a dokonce i policistů mimo záznam) mohlo dojít až k smrtelnému poškození míchy. Konečně při fackování Wágner–Grulich poškozený promenoval v kuloárech s nákrčníkem. Pan Topolánek jako studovaný voják asi ví lépe než já, jak kterou facku někomu dát. Ale hlavně s ním lze souhlasit, že ani Petr Chelčický ani L. N. Tolstoj se nemají brát doslova. Možná to ale vědí i někteří, kteří nemají rádi pana Topolánka,“ komentuje politolog.

Diskutovat za Procházkovou se rozhodl i novinář a redaktor Jindřich Šídlo. „Já myslím, že má Petra Procházková pravdu,“ napsal na svůj twitter a strhl tak pozornost mnoha dalších uživatelů.

„Já si zase myslím, že nemá pravdu. Ale co s tím nadělám? Každý máme trochu jiné názory na to, zda být či nebýt nebo zda bít či nebít, jak zpívá v písni Petra Kršáka Richard Tesařík,“ podotýká Zbořil.

Připojuje se i poslanec za ČSSD Jaroslav Foldyna. Ten incident na sociální síti okomentoval: „V Deníku N prý psali, že se u nás už smí fackovat novináři. Radši si to ale ještě ověřím.“

„Komentářů jen na PL je už tolik, že nechci přispívat k popularizace celé události. Nejde o národní tragédii, i když si myslím, že podobných incidentů bude přibývat. Vítr již byl zaset,“ uzavírá dnešní Rozjezd Zdeněk Zbořil.

Psali jsme: Babiš tahá „Slunce, seno“... A zase naštve svými informacemi Starosta Novotný píše Procházkové: Máte mou podporu, já bych tomu hovadu rozkopal na místě držku! Toto je oficiální stanovisko Prahy-Řeporyjí Mladé dokáže být každé tele. Zbořil má vzkazy pro Svěráka i ty, co mluví o „vychcípání“. A svou verzi 17. listopadu „Mizerný Jágr. Hrůzovláda v ČR!“ Zbořil se zase rozjel. Info o Havlovi. Ale tohle, to nám odmítl...

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.