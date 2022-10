Fialova koalice Nerudovou, Pavla a Fischera oslabila. Proč to udělala? Expert kroutí hlavou

reklama

Za zásadní v blížících se prezidentských volbách Jelínek považuje, zda bude, či nebude kandidovat předseda hnutí ANO Andrej Babiš. Záleží jejich vývoj právě na tom? „Bohužel ano. Říkám bohužel, protože kdyby se vyhlídky nevázaly čistě k Andreji Babišovi, tak by bylo mnohem více prostoru, aby kandidáti přišli se svým vlastním politickým programem a vlastní představou o pojetí prezidentského úřadu. Ale takto, pokud je ve hře kandidatura předsedy nejsilnější opoziční strany, hrozí, že se kampaň bude stáčet k osobě Andreje Babiše a budou se hledat antibabišové, což samotnou debatu o prezidentském úřadu do značné míry shazuje. Proto si myslím, že vlastně to, jestli Andrej Babiš kandidovat bude, či nikoliv, je paradoxně zásadní věc,“ vysvětlil.

O kandidatuře šéfa ANO se diskutuje dlouhodobě, objevují se také další jména z hnutí ANO – například bývalá ministryně Alena Schillerová nebo velvyslanec Martin Stropnický. Které křeslo je tedy pro Babiše lákavější? Premiérské nebo to prezidentské? „Andrej Babiš se považuje za úspěšného manažera a exekutivního politika někdejšího premiéra, a proto je pro něj prvořadá šance a možnost držet prst na tepu dějin prostřednictvím premiérské funkce. A když se ukazuje, že Fialova vláda není oblíbená – a je otázka, zda vydrží v této podobě celé čtyři roky – láká Andreje Babiše představa, že by se znovu vrátil do Strakovy akademie. Sice v minulosti říkal, že v příštích sněmovních volbách ANO nepovede, ale v posledních týdnech připustil, že to může být jinak. To svědčí o tom, že ho mnohem více láká premiérská funkce, než ta prezidentská,“ uvedl Lukáš Jelínek.

Babiš chce být pravděpodobně spíše premiérem, než prezidentem

Politolog chování Babiše rozumí tak, že úřad prezidenta považoval a i dnes považuje za takovou druhou nejlepší možnou cestu, kdyby nebyl premiérem. „Ovlivňoval by politiku z Pražského hradu a házel by klacky pod nohy Fialově koalici. Mnohem více je pro něj premiérská funkce, a kdyby měl pravděpodobnost a vyhlídku, že se stane snáze premiérem než prezidentem, tak by prezidentskou volbu vynechal,“ podotkl.

Na dotaz redakce, jaký je jeho tip – tedy zda Babiš nakonec bude, či nebude kandidovat na prezidenta, odvětil: „Nerad v tomto případě tipuji, protože si s námi Andrej Babiš hraje jako kočka s myší a těžko se řídit podle jeho stanovisek, která se průběžně mění. Já mám v současnosti blíže k názoru, že kandidovat nebude. ANO buď navrhne jiného kandidáta a zachová se podobně jako SPOLU, že vyjádří podporu některému ze stávajících kandidátů. Jisté to samozřejmě není, ale přeci jen jsou určitým vodítkem hlasy z hnutí ANO, které zmiňují kandidaturu Schillerové a Stropnického,“ shrnul Jelínek.

Pro ParlamentníListy.cz dále zhodnotil, jak by mohly české volby hlavy státu vypadat v případě, že by Andrej Babiš o tento post usiloval. „Měl by velmi slušnou šanci dostat se do druhého kola, protože tomu napovídají výsledky ANO ve sněmovních volbách i výsledky ve volbách komunálních a senátních. I v těch senátních a přímé dvoukolové volbě se hnutí ANO naučilo být v prvním kole úspěšné. To by znamenalo dost velkou nervozitu vyzyvatelů nebo kandidátů, kteří by postoupili do druhého kola. A nedokážu ukázat na konkrétní jedno jméno, protože dosavadní úspěchy Petra Pavla relativizuje vzpomínka na Fischera před deseti lety, který vypadal, že bude v druhém kole soupeřem Miloše Zemana a nakonec nebyl. Byl to Schwarzenberg, který dobře zafinišoval.“

Jelínek: Kandidáty oslabuje prohlášení SPOLU

A právě na finiši kandidátů v televizních a rozhlasových debatách bude prý velmi záležet. „Navíc přinejmenším tři konkurenti Babiše – Pavel, Nerudová a Fischer – podle mne oslabuje vyjádření koalice SPOLU, že podporuje všechna tři jména. Znamená to, že si mohou hlasy vybít takříkajíc v prvním kole a do druhého kola se dostane někdo jiný, třeba Středula. V tom se těžko tipuje, kdo by mohl být Babišovi soupeřem. Ať by to byl kdokoliv, pravděpodobně by se za ním semknul celý tábor Babišových kritiků a oponentů,“ prohlásil Lukáš Jelínek.

Kdyby bývalý premiér nekandidoval, jsou odhady ještě obtížnější. Jelínek naznačil, že bude důležitý právě program a představa, jak pojmout prezidentství, ale také minulost kandidáta, obratnost v politice a další. „Tou klíčovou trojkou by byli Pavel, Nerudová a Středula, ale k nim by přibyl kandidát, kterého si vybere hnutí ANO na místo Babiše,“ upozornil politolog. Kromě toho jsou tu již uvedená jména jako Schillerová a Stropnický. „Ať jde o Schillerovou, o jejíž kandidatuře na Hrad jsem uvažoval už loni, nebo Stropnický, což je jedna z tváří, která pomohla hnutí ANO k vzestupu a patří mezi celkem vstřícně přijímané osobnosti ze zásobárny hnutí ANO. Oba dva by mohli mít šanci na druhé kolo, pokud by svoji kampaň nezanedbali,“ řekl.

V případě Stropnického však má pochyby, zda příliš nesešel z očí veřejnosti a zda by nedoplatil na skutečnost, že chce do rychlíku naskočit na poslední chvíli. „Je to dost ožehavé a nejisté, zatímco Alenu Schillerovou a Babiše mohou sledovat dnes a denně, Martin Stropnický by se jim musel připomenout. Ale věřím, že marketing hnutí ANO by se o to dokázal postarat,“ poznamenal politolog.

Prezident ochránce

Poslední dobou se Stropnický v titulcích médií objevil kvůli soukromým problémům s manželkou Veronikou Žilkovou, s níž ukončil vztah. „Nevím, zda soukromé peripetie Stropnických Žilkových by Stropnickému pomohly, nebo uškodily, protože těžko říci, na čí straně je v rodinném sporu větší část viny. Česká společnost je tolerantní k věcem jako nevěra nebo rozpad manželství, ale přeci jen Žilková má tendenci hrát občanům na city a mohla by se také veškerou svojí silou zasadit, aby prezidentské ambice Stropnického zhatila. To vše je jeden velký otazník,“ poznamenal.

Na co tedy čeští voliči v nadcházejících prezidentských volbách uslyší? „Voliče nezajímá prezident, který je součástí ostrého politického sporu. Zajímá je prezident, který je součástí hledání řešení a především v krizích, kterými procházíme. V klidných časech zajímá občany životní příběh kandidátů, nakolik je zajímavý a atraktivní, ale když přijdou krize, vyžadují od prezidenta, aby byl jejich ochráncem. Člověkem, kterého budou oproti ostatním politikům ctít. Do jisté míry hraje do karet kandidátům opozice. Všimněme si, že kandidáti, které podpořilo SPOLU, jsou k vládě někdy dost kritičtí - Nerudová, Pavel… Chápu, že se musí posunout blíže voličům opozice, aby získali i jejich hlasy, ale jde o nejistou naději do budoucna, že se dočkáme prezidenta, který nebude naslouchat jen jedné části společnosti, ale – jakkoli to bude těžké - se pokusí být jistým svorníkem,“ dodal Lukáš Jelínek.

