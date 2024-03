Hnůj a vzteklý Fiala: „Ovládlo ho to. A bude hůř.“

Hnůj před Úřadem vlády? Protesty českých zemědělců od malých, přes střední až po ty větší, které proběhly koncem týdne v Praze, byly ještě velmi mírné. Vláda je však svými výhrůžkami může naučit, jak se správně „bít za svoje zájmy“ ve stylu zemědělců z Francie či Německa. PL to řekl renomovaný politolog Lukáš Valeš, podle něhož se premiér chová jako autista. Výhrůžky zemědělcům, že nedopadnou dobře, připomněly komentátorovi Petru Holcovi komunistickou rétoriku z 50. let.

Demonstrace, kterou v české metropoli organizovala Agrární komora, Zemědělský svaz a několik dalších stavovských organizací včetně těch, které zastupují zájmy nejmenších sedláků, zvedla ze židle premiéra Petra Fialu, od kterého byla slyšet nezvykle ostrá slova. „Já pod tlakem nejednám a kdo to se mnou takto zkusí, tak nedopadne dobře,“ řekl na CNN Prima News Fiala. Druhý den už hovořil o tom, že do zemědělství nedá slíbené dvě miliardy a raději bude vláda hledat jiné obory, kde by peníze mohly pomoci.

Fialova slova o tom, že pokud se s ním zemědělci pokusí jednat pod tlakem, tak nedopadnou dobře, byla podle docenta Valeše dost překvapivá. „Vzhledem k jeho konsenzuální a smírné povaze je vidět, že pan premiér je rozrušen na nejvyšší míru. Kromě toho to ale zní jako výhrůžka. Premiér je politolog a měl by chápat, že jisté skupiny obyvatel hájí svoje zájmy a jestliže mají pocit, že jich nedosáhnou standardní formou zastupitelské demokracie, volí jiné způsoby, které jsou ovšem v demokracii běžně tolerované. Viděli jsme to v Paříži, kde se z toho takový humbuk nedělá,“ srovnává politolog.

„Pan premiér, na kterém to vidíme dlouhodobě, má představu, že jeho vláda je ta nejlepší na světě, dělá věci jedině správně a najednou se objeví lidé, kteří mu dokonce symbolicky nasypou hnůj před Úřad vlády a dají viditelně najevo, že se jim politika vlády nelíbí. V tu chvíli se premiér chová, stejně jako v řadě předchozích případů, jako autista, kterému jeho dokonalý svět nabourá několik „nezodpovědných jedinců“ a reaguje emocionálně, reaguje přehnaně a podle mě i mimo to, jaký ve skutečnosti je, protože on není žádný rozhodný lídr, který by určoval běh dějin a dává najevo svou nervozitu. Zkrátka emoce ovládaly mysl premiéra Fialy daleko víc než schopnost se racionálně domluvit,“ hodnotí Lukáš Valeš.

„Neexistuje zde schopnost vlády, premiéra ani ministra zemědělství dosáhnout dohody, která je nezbytná, protože ten čtvrteční protest nebyl první ani poslední. Pokud bude vláda vyhrožovat a své výhrůžky dokonce naplňovat, situace bude eskalovat. Vládní kabinet není schopen udržet nervy na uzdě, což je špatná zpráva nejen pro zemědělce. Příště už to nemusí být jeden valník hnoje před Úřadem vlády, ale může ho být plná Praha. Jako v západní Evropě. Čtvrteční protest byl velmi krotký a téměř český. Pokud chce vláda dopadnout jako jejich kolegové na Západ od nás, kde se pod palbou hnojometů ocitla většina státních úřadů, tak ať české zemědělce naučí se za svoje zájmy bít ještě víc,“ konstatuje politolog Lukáš Valeš pro ParlamentníListy.cz.

Komentátor Petr Holec srovnává premiéra Fialu s komunisty v 50. letech, kteří své politické konkurenci vyhrožovali, že nedopadne dobře. „Premiér Petr Fiala říká, že nás prý vede na Západ. Jako správný lhář nás ale ve skutečnosti vede na Východ, a to politickým stylem i obsahem. Jeho vláda cestuje zpětně časem a teď právě vstoupila do padesátých let minulého století. I tehdy komunisti vyhrožovali politické konkurenci, že nedopadne dobře - a taky nedopadla. Jinak Fiala politicky na zemědělce kašle, momentálně shání munici pro Ukrajinu. A pokud jde o nulovou toleranci policie, tak ta jen následuje Fialův režim podobně jako někteří žalobci a soudci, kteří začali aktivně trestat jeho odpůrce,“ sděluje.

„Znovu jen vidíme, jak stačí změnit atmosféru v zemi - a znovu to jde najednou samo. A jen mimochodem: Fiala ani policie očividně neviděli, jak to vypadá ve městě, když zemědělci protestují na Západě. Doporučil bych jim proto studijní výlet do Bruselu, epicentra evropského Západu. Našemu premiérovi by nestačily igeliťáky přes boty!“ uzavírá Holec pro PL.

