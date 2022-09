Jak si vás ODS usmíří. Pád Fialy? Zkušený muž vyhlíží tento termín

reklama

Anketa Zaslouží si Michail Sergejevič Gorbačov naši úctu? Ano 57% Ne 38% Nevím / Je mi to jedno 5% hlasovalo: 6850 lidí

„Pud sebezáchovy u obou. Situaci čtou více než detailněji. Uvědomují si, že společnost je velmi napjatá, frustrovaná a bojí se budoucnosti,“ analyzuje vystupování některých čelných představitelů ODS politolog Jan Kubáček. V uplynulých dnech totiž rozbouřil veřejné mínění ministr spravedlnosti Pavel Blažek, který v Poslanecké sněmovně prohlásil, že pokud nedojde k řešení energetické krize, je ohrožen i politický systém země. S podobnou rétorikou vystupuje i předseda Asociace krajů ČR a další velmi viditelná osobnost ODS, jihočeský hejtman Martin Kuba, který jasně v médiích několikrát varoval před krachem firem.

„Uvědomují si, že došlo k unikátní situaci, kdy je stejně naštvaný vrátný jako šéf směny i jako majitel firmy, protože firmy mohou zkolabovat a česká ekonomika může mít problémy. Oba se snaží udržet rating svého jména a budoucnost ODS,“ říká Kubáček.

Kubovi jde o pozici hejtmana. Blažek vystihl atmosféru

Jihočeský hejtman si už v této chvíli podle politologa připravuje zázemí pro příští volby. „Myslím si, že Martin Kuba bojuje i za to, aby za dva roky mohl v klidu zvednout své jméno a kandidovat v krajských volbách. Vnímá, že je dost dobře možné, že bude velkou zátěží kandidovat za vládní politickou stranu,“ uvedl Kubáček. „Uvědomuje si, jaké jsou nálady, že veřejnost očekává, že vláda bude akceschopná, že bude mít tendenci dopady krize alespoň zmírňovat a řešit je. To se zatím neděje. Vláda zatím zvláštně spí a prožívá nějaký ideologický rauš,“ dodal.

Ministr Blažek podle politologa jednoduše popsal situaci. „Vystihl to jednoduše. Pokud se nevyřeší energetika, nikdo nepomůže se snižováním cen energií, můžeme se bavit o tom, že příští rok nejen že nemusí být současná vláda, ale můžeme mít problém vůbec nějakou konstruktivní vládu sestavit,“ analyzuje politolog. „Společnost může být v takovém víru vášní, že tady mohou vznikat scénáře např. úřednické vlády nebo předčasných voleb či volání po mimořádných politických řešeních,“ dodává.

Pokud je politický establishment hluchý, společnost má tendenci trestat

Atmosféru popisuje politolog jako velmi napjatou. „V momentě, kdy společnost vidí, že politický establishment je hluchý, má tendenci trestat,“ uvedl Kubáček s tím, že pak se vše obrátí proti stranám, které veřejné názory ignorovaly. „Za oba je to pud sebezáchovy, čtení politické krajiny, kde se nálady dramaticky posunuly a společnost začíná být velmi kritická vůči Strakově akademii a současným vládním politickým subjektům,“ dodal.

Kuba a Blažek kritizují, že svůj díl viny na energetické krizi má i Green Deal, který ale např. STAN a Piráti prosazují. Otázkou je, jak právě toto téma může lámat koalici. „Lámat bude. Zatím není vůle. Nám se nedaří v rámci předsednictví jakkoli Green Deal usměrňovat nebo umírňovat. Mluvilo se o tom, když začala rusko-ukrajinská válka, mluvilo se o tom, že za chvíli bude evropský průmysl nahrazen čínským a indickým průmyslem, což se teď přesně děje,“ uvedl politolog. „Obávám se, že bude muset dojít nejdřív k nějakému obrovskému otřesu, aby se v Green Dealu doznalo jakýchkoli změn. Jsem v tom skeptikem, že by teď jakákoli politická síla dokázala umírnit lobby. Ideologická zatvrzelost v evropských institucích je naprosto nezměrná, zůstává na pozicích Green Dealu a odmítá jakkoli ustoupit. Žádný posun nečekám. Posun bude muset přinést až nějaký sociálně-ekonomický otřes,“ dodal.

Psali jsme: Babiš prozradil, kolik mu vyměřili důchod. To nesedí, ozvali se hned kritici Liberecký kraj: Program Interreg Česko-Polsko 2021-2027 pro třetí období spolupráce Rozvoral (SPD): Hnutí SPD dlouhodobě volá po znovuzavedení ochrany státních hranic Prazdroj ohlásil zdražování. Veškeré pivo jde nahoru

Argumenty hejtmana Kuby nebo ministra Blažka pocházejí podle Kubáčka ještě z konzervativního jádra ODS. „To si uvědomuje, kdo je její sponzor a volič. Právě ti na situaci intenzivně doplácejí,“ uvedl politolog. „Když se ale sečte ideologická rozvrstvenost pětikoalice, jsou v menšině, protože na opačných pozicích stojí KDU-ČSL, část ODS, Piráti, TOP 09 a Starostové. Čísla jdou proti nim,“ dodal.

Síkela má jistotu, že přežije, než skončí předsednictví

Stále silněji se ozývají i obvinění směrem k ministrovi průmyslu a obchodu, který havarijní situaci na trhu s energiemi neřešil. „Ve vrcholné politice není vyloučeno naprosto nic. Přinejmenším má ministr Síkela jednu jistotu, že přežije předsednictví. V době předsednictví EU určitě nedojde k přepřahání. Nedojde k obměně ministra a uvidí se, jaký bude vývoj na začátku příštího roku,“ uvedl Kubáček. „Praxe bývá taková, že se to nejhorší nechá lidově řečeno vyžrat tomu danému ministrovi a nováček pak přichází do klidnějších nebo vytříbenějších poměrů. Pokud by došlo k přepřahání na Ministerstvu průmyslu, tak si myslím, že nejdříve na začátku příštího roku,“ dodal.

Scénáře přeformátování vlády nejsou teď podle Kubáčka aktuální. „Nejdřív na jaře. Podle toho, jak dopadne zima, jaké budou nálady, jak dopadne prezidentská volba a jak bude nastavená společnost. Myslím si, že by případné obměny, personální rošády na pozicích ministrů byly nejdříve možné na jaře příštího roku. Může jít o nějaký pokus o usmíření se s naštvanou veřejností. Je otázka, jestli to bude stačit,“ uvedl. „Samozřejmě pokud se neobjeví nějaký problém vybraného ministra, jako byla např. kauza Dozimetr,“ podotkl.

Hlava státu může konat velmi rychle, nebo proces zpomalovat

Prezidentské volby budou velmi důležité. Hlava státu pověřuje premiéra. „Může konat velmi rychle, nebo proces zpomalovat a klást si podmínky. Ostatně za prezidentování Miloše Zemana jsme to zažili několikrát. Ano, kdo bude hlavou státu, bude důležité v komfortu vládnutí. Jak se bude vládnout kabinetu Petra Fialy, popřípadě pokud by se zvažovaly ministerské obměny nebo širší. Bezesporu do dění prezidentské volby promluví,“ říká politolog.

V případě vítězství expremiéra Andreje Babiše nebo jakéhokoli zástupce hnutí ANO či předsedy ČMKOS Josefa Středuly v prezidentské volbě by se trend změnil. „Přinejmenším by to byla politická síla, která by tomu nebránila. Byla by náročnější na vládu jako celek a nepředstavovala bezmeznou toleranční sílu, která by za každou cenu vládu přikrývala a dívala se jiným směrem. Nutně by nešlo o politickou sílu automaticky nepřátelskou vládě, ale byl by to představitel náročnější na vládu,“ uvedl Kubáček.

Koalice za účasti ODS, ANO a lidovců? „Není vyloučená.“

A do jaké míry si lze do budoucna představit koalici za účasti ODS, ANO a lidovců? „V české politice, a zvlášť v mezních dobách, platí, že nikdy neříkej nikdy. Kdyby byla situace abnormální, dovedu si představit, že může vzniknout kabinet bez účasti Andreje Babiše, bez účasti některých čelných protagonistů, např. na půdorysu ODS, hnutí ANO a lidovců. Tuto variantu bych nevylučoval. Zatím si myslím, že není reálná, ale není ani nutně vyloučená,“ uzavřel Kubáček.

Ministr Pavel Blažek rozbouřil veřejné mínění, když v pátek v Poslanecké sněmovně uvedl, že situaci pokládá za ještě horší, než jak ji popisuje opozice. „Pokud se nevyřeší krize v energetice, je ohrožen politický systém této země,“ řekl. Společenská situace a atmosféra je podle něj nejdramatičtější od roku 1989. „Pokud se nenajde celoevropské řešení, je dokonce ohrožena Evropská unie jako taková,“ prohlásil ministr a znovu varoval před možnou revolucí.



Šéf Asociace krajů a jihočeský hejtman Martin Kuba například v pondělních Událostech, komentářích na ČT24 varoval vládu: „Někteří politici vedou debatu ohledně energií, jestli budeme ‚nosit jeden svetr, anebo dva‘ a zda budeme ‚mít 18, nebo 19 stupňů‘. Jestli si lidé nebudou mít kam dojít do práce a budou krachovat firmy, bude jedno, jestli budeme mít doma 18 nebo 19 stupňů.“

Psali jsme: Chvilkař zjistil, co se bude na Václaváku dít. Lituje účastníky, ale co řekl o řečnících... Vymění vláda naše právo veta za 15 starých tanků, ptá se senátní kandidát Čekáme na velkou kolizi. Vláda na ideologickém autopilotu a občané s mizející trpělivostí, varuje Kubáček „Pohrdání voliči. TOP 09 číslo 2.” Slova o STAN zevnitř

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.