Kalousek? O toto přijde Babiš, překvapuje politolog

Poslanec Miroslav Kalousek se rozhodl v roce 2021 neobhajovat mandát. Kalousek v dolní komoře působí nepřetržitě od roku 1998. Bude ve sněmovně chybět? Ať už pro hodnoty, které hájí, nebo pro to, jak výrazná a netypická osobnost to je?

Nicméně si myslím, že pokud by dál hodlal pokračovat v pozici, ve které je, TOP 09 by se dostala do izolace a nikdo by s ní nechtěl jít plnohodnotně do volební koalice nebo nějaké předvolební aliance. Díky příslibu odchodu Miroslava Kalouska z aktivní politické pozice v parlamentu pro TOP 09 svítá šance, že se bude moct zapojit do nějaké předvolební spolupráce a razantně jí naroste koaliční potenciál.

Kalousek byl podle vás ten, kdo blokoval koaliční potenciál?

Byl. Ukazovalo se to z mnoha různých šetření a analýz. Byl problémem i pro samotné voliče. Část z nich opustila TOP 09 právě kvůli němu. Vnímali ho jako jistý problém, jako politiku minulosti, jako člověka, který vede vysloveně personální a ne hodnotové souboje. Myslím si, že aktuálně pro další vyjednávání se TOP 09 uleví. Že si zatím nedokázala vyrýsovat jiného výrazného řečníka, je samozřejmě problém. Ale s ostatními dokáže koaliční jednání dotáhnout. S Miroslavem Kalouskem by se to nepodařilo. Do toho by nikdo nechtěl jít. Stal se symbolem politiky minulosti.

Je možné, že si Kalousek jednoduše uvědomuje, že je pro svou stranu ve volbách přítěží?

Vyzkoušel všechny možné alternativy, aby mohl pokračovat. Nemyslím si, že ten krok sám vítal a udělal s nadšením. Je to jeho reakce, protože jiné varianty nešly, nerýsuje se jiný politický projekt, kterého by se mohl účastnit. Krok je do značné míry vynucený. Uvědomuje si, že aby mohl mít v budoucnu nějakou politickou perspektivu, je potřeba udělat úkrok stranou a stáhnout se z pozice. Mohlo by se stát, že neúspěchem v parlamentních volbách by ukončil svou politickou kariéru. Takto má šanci dát si čas na odpočinek, vyčkat, jak se vše bude vyvíjet s Andrejem Babišem a v určitý moment se vrátit. Ostatně sám připouštěl, že si dokáže představit být později poslancem. Myslím si, že to zkoušet bude, je to člověk bytostně politický, politika by mu chyběla. Myslím si, že jí bude hodně blízko.

Prý se do té doby hodlá věnovat neformálnímu jednání o vytvoření silného opozičního volebního bloku, který by následně připravil Andreje Babiše o moc. Bude úspěšný? Co říkáte tomu zdůvodnění?

Hlavně říká: Počítejte se mnou, nekončím, neodcházím, nevytratím se. Myslím si, že chce být u toho, aby se pro něj ve správný čas mohl vrátit. Hlavní vzkaz je: Zůstanu aktivní, budu velmi blízko, budu se pokoušet co nejvíce do všeho promluvit. Aby měl v uvozovkách jistou vlivovou osobnostní kliku, která by byla schopná pak zagarantovat jeho případný návrat do politiky.

Pokud začne s vyjednáváním, může být úspěšný? K jaké dohodě mezi politickými stranami by mohlo podle vás dojít? A může k němu dojít právě díky Kalouskovi?

A co odchod Karla Schwarzenberga? Také oznámil, že už nebude kandidovat. Co to znamená pro českou politickou scénu?

U něj je to dáno logikou životního cyklu a zdraví. Pro TOP 09 je to ztráta symbolu, jisté charakteristické ikony, ale logicky to přijít muselo. Nakonec si někteří oddechli, že to přišlo později a Karel Schwarzenberg ještě toto volební období pokračoval. Je to logická, přirozená situace. V TOP 09 bude chybět jako jisté razítko, symbolická ikona jejich značky. Nepodařilo se jim najít jinou osobnost. Není to jen o fenoménu Karla Schwarzenberga. Obecně by TOP 09 potřebovala osobnost, která dokáže oslovit i váhavé voliče, voliče, kteří vnímají politiku spíš skrz charisma, zkušenost, nadhled. Chybí takového trošku „kuberismu…“ Prostě se z té politiky nepoložit. TOP 09 chybí osobnost, která by svým příběhem i svým způsobem podání dokázala politiku odlehčit a zároveň stále propagovat, získávat pro značku. To co měl v ODS Jaroslav Kubera.

Po odchodu výrazných tváří jako Schwarzenberg a Kalousek, jak situaci TOP 09 ustojí? Jaké má teď vlastně možnosti?

Bude to pro ni hodně těžké. Bude spíš svorníkem, silou, která se zapojí do širší aliance. Zatím se jí nedaří se vyprofilovat, být výraznou energií nového subjektu nebo spolupráce. Potřebuje se vyprofilovat nebo se jí může stát, že DNA ztratí. Zatím v této situaci je. Chybí jednoznačná, charakteristická vyprofilovanost.

Jak by podle vás měla vypadat koalice, která by Babiše porazila?

Těžko odhadovat. Aby byla skutečně úspěšná, musí přijít s novými tvářemi, které stály trochu mimo klasické politické strany, co ji chtějí skládat. Pokud má stát jen na tom, že de facto staré tváře vytvoří cíl pro Českou republiku, je to málo. Lidé čekají nejen nová témata a způsoby prezentace, ale i to, že stáhnou nové tváře. Přirovnal bych dobu k situaci, kdy se za J. Luxe lidovci rozkročili a stáhli témata, která by do té doby s lidovci nikdo nespojoval. Mám na mysli Petra Pitharta, Zuzanu Roithovou a mohl bych dál pokračovat. V podobné situaci je případná aliance, o které mluvíme. Potřebují lidi, kteří mají zkušenost, ale nejsou pevně svázáni s TOP 09, ODS, lidovci nebo starosty.

To, že nebude Kalousek už kandidovat, jaká je to zpráva pro premiéra Andreje Babiše?

Pro Andreje Babiše je to trochu špatně. Byl šťastný, měl Kalouska jako symbol. Vždycky, když byl problém, hodil ho na Kalouska nebo se vymezil vůči Kalouskovi. Potřebovali se a vyhovovalo jim to. Kuriózně si myslím, že pokud někdo může želet odchodu Miroslava Kalouska ze sněmovny, tak Andrej Babiš. Nebude mít protipól a jednoduché odvolání na pekelnou sílu v podobě Miroslava Kalouska.

Jsou další konkrétní osoby, pro které to bude ztráta?

Částečně pro Miloše Zemana. Ale do určité míry to může prezentovat tak, že Miroslava Kalouska svým způsobem pomohl vyprovodit ze sněmovní politiky, že jeho kariéru politicky přežil. Přemýšlím... Jak už jsem říkal, nejvíc bude želet jeho politického odchodu Andrej Babiš.

Částečně pro Miloše Zemana. Ale do určité míry to může prezentovat tak, že Miroslava Kalouska svým způsobem pomohl vyprovodit ze sněmovní politiky, že jeho kariéru politicky přežil. Přemýšlím... Jak už jsem říkal, nejvíc bude želet jeho politického odchodu Andrej Babiš.



