Kauza Němcová: Fiala potěšil Putina. „Měli mlčet.”

Prakticky všichni čelní vládní činitelé a část mediální scény se hlasitě zastává senátorky ODS Miroslavy Němcové kvůli podle jejího tvrzení vymyšlenému příspěvku na sociální síti X. Screen tohoto příspěvku se začal před několika dny masivně šířit tak, že na něj reagoval i ruský exprezident Dmitrij Medveděv. Sama Němcová tvrdí, že nic takového nikdy nenapsala a všechno je vymyšlené.

Anketa Zaslouží si Miroslava Němcová solidaritu kvůli útokům Dmitrije Medveděva na její osobu? Ano 1% Ne 98% Nevím / Je mi to jedno 1% hlasovalo: 1463 lidí

V údajně falešném příspěvku má Němcová vyjadřovat radost nad tím, že EU rozšířila sankce proti Rusku. Text následně dává dohromady připomínku Dne obětí holokaustu a obléhání Leningradu za druhé světové války, kvůli kterému v tomto městě bez zásobování zahynulo přes půl milionu civilistů.

„Zatímco si připomínáme oběti holokaustu a jsme svědky genocidy ukrajinského lidu, Rusko dnes slaví výročí osvobození Leningradu z obležení během druhé světové války. I když nepotřebují slavit, ale zažít to znovu. Sankce by měly být ještě přísnější,“ stojí v textu, který však podle svých slov Miroslava Němcová nenapsala.

Nejspíš právě kvůli přání opětovného obléhání Leningradu, dnes Petrohradu, se do věci vložil bývalý ruský prezident Dmitrij Medveděv, který je v posledních letech známý svými vyostřenými výroky na adresu západních zemí a činitelů.

„Na takové výroky by se nemělo zapomínat. Stejně jako na zlomyslná zvířata, jako je ta Němcová, která je pronášejí. Přeji jim z celého srdce, aby zahynula v krvavých vichrech nového pražského jara jako v roce 1968,“ napsal Medveděv na síti Telegram.

Původ screenu onoho příspěvku na X, který byl připsán Miroslavě Němcové, nelze ověřit. Sama senátorka hned zpočátku řekla, že nic takového nenapsala. „Nic takového jsem nenapsala, nic takového se nestalo. Je to úplný podvrh,“ řekla Miroslava Němcová serveru irozhlas.cz.

Během několika desítek hodin se začali Němcové politici, zvláště z vládní parlamentní většiny, hlasitě zastávat. A to včetně šéfa Senátu Miloše Vystrčila nebo premiéra Petra Fialy.

„Vyhrožování senátorce Miroslavě Němcové vyšetřováním kvůli neexistujícímu příspěvku na sociálních sítích jen znovu potvrzuje, že lež a zastrašování jsou obvyklé metody propagandy současného ruského režimu,“ napsal nejprve Fiala na X.

Později přidal ještě další prohlášení, ve kterém posunul celou věc do další roviny. „Už někdo z hnutí ANO odsoudil přání smrti české senátorce z úst vrcholného ruského politika? To, že ani v takto extrémních případech není opozice ochotna postavit se na českou stranu, považuji za hodně smutné,“ stojí na profilu premiéra a předsedy ODS na síti X.

Něco podobného nešíří jen Petr Fiala, ale i někteří komentátoři a uživatelé na sociálních sítích z řad příznivců vládní koalice. Jde o tlak na mimovládní politiky a kohokoli dalšího, aby se k věci vyjádřil a zastal se Němcové.

Objevily se i takové pohledy na věc, že ti, kteří se k věci veřejně nevysloví a neodsoudí Rusko a Medveděva, tak s nimi souhlasí a klaní se Moskvě.

Komentátor Petr Holec v souvislosti s „vymáháním“ určitých vyjádření nebo monitorování toho, zda někdo věc dostatečně odsoudil, pro ParlamentníListy.cz hovoří o návratu totality.

„Ukazuje to na posun v návratu totality do Česka, pokud někdo myslí vážně, že budeme monitorovat lidi, co říkají a komu dávají nebo nedávají podporu, a podle toho je zařazovat. Možná že jim podle toho také začneme brzy přidělovat zaměstnání. Tito lidé už to asi myslí vážně,“ uvádí.

Vzpomněl i nedávná slova premiéra Petra Fialy v České televizi. „Ukazuje na to prohlášení premiéra Fialy v Otázkách Václava Moravce, kdy zcela vážně konstatoval, že kdo dneska víc kritizuje Brusel a EU než Moskvu a Rusko, je nepřítel našich národních zájmů. Takže asi i podle premiéra bychom měli sledovat, kdo víc kritizuje EU než Rusko. Je to návrat do totality. Dříve se také sledovalo, kdo co kde říká a komu vyjadřuje nebo nevyjadřuje podporu. Dobře to známe,“ dodal pro ParlamentníListy.cz Petr Holec.

Podle politologa Lukáše Valeše mohou být výroky a odsudky politických činitelů vůči Rusku kontraproduktivní. Atmosféra tlaku na to, aby každý vyjádřil Němcové podporu, a pokud tak neučiní, je proruský, se mu vůbec nelíbí. „Připomíná to 50. léta a heslo buď jste s námi, nebo proti nám. Je to na hony vzdálené od pluralitní demokracie, kde každý názor je vítán a musí být v rámci veřejné diskuse tolerován. Je to ukázka myšlení některých lidí a nezdá se, že by toto myšlení bylo demokratické,“ míní politolog.

„Chápu, že jde ze strany pana Medveděva o silácké výroky, ale v jeho případě jsme si všichni zvykli, že se dopouští hypertrofovaných výroků. Medveděv slouží ruskému režimu jako úmyslný přeháněč a skutečné pozice ruské vlády jsou někde jinde. Pokud vím, probíhá tam vyšetřování a oficiální místa se k tomu stavějí neutrálně. Ty komentáře jsou mimořádně kontraproduktivní a bylo by spíš namístě to ignorovat nebo se nad to zkusit povznést, protože nejde o oficiální stanovisko ruské strany. Hloupá propaganda, která za tím asi stojí, potřebuje reakce stejného druhu. Čeští politici promeškali příležitost mlčet, protože svými výroky posilují ruský narativ,“ konstatoval docent Valeš pro ParlamentníListy.cz.

