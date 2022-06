Konec. STAN? Hůř. Co Fiala odmítl vidět, odpálil Erik Best

„Když podnik dostane oznámení, že zítra nebo pozítří bude bez plynu na základě rozhodnutí vlády, pak bude nějaká korupční kauza maličkost ve srovnání s tím, co se bude dít,“ upozornil politický analytik Erik Best na fakt, že kauza STANu na chvíli překryla mnohem vážnější záležitosti, které nám hrozí. Padne Fialova vláda? Dle Besta přežije předsednictví EU, pak to už bude horší. Co je však jisté? „Vláda bude mít obrovské problémy a premiér to nechce sám sobě přiznat. Není to ostatně ani jeho styl,“ říká Best pro ParlamentníListy.cz.

Jednotlivé detaily kauzy překvapující byly, protože to těžko můžete předvídat. Obecně tu ale byl trend, že ohledně STANu se objevovaly různé kauzy každých několik týdnů. Je jasné, že mainstreamová média se před časem rozhodla, že proti hnutí STAN mají povoleno zakročit a všichni do toho jdou s velkou radostí. Toto je možná ta úplně nejpodivnější věc ohledně celého skandálu. S tím je spojená i další věc, že Rakušan to nemá pod kontrolou, jak říká Babiš. Je tam prostě větší síla než STAN nebo specificky přímo šéf hnutí a vnitra,“ rozebírá pro ParlamentníListy.cz Erik Best.

Anketa Buď, anebo. Komu věříte? Petr Gazdík 27% Vít Rakušan 73% hlasovalo: 2520 lidí

Podle něho je mediální pokrytí aktuální kauzy dost podobné s covidem. „Dejte si to vedle sebe a uvidíte. Přijde covid a všichni se v médiích chovají stejně. Kdokoli jde proti tomu, je odepsaný, ostrakizovaný atd. Samozřejmě STAN nedostává tolik pozornosti jako covid, ale princip stejný je. Hned po volbách bylo vidět, že pokud bude nějaká část vládní koalice čelit ostřelování, bude to STAN. Stačí si sepsat seznam všech těch skandálů a teď přišel ten největší. Důležité je, že bez těch předcházejících by současná kauza nebyla tak silná,“ myslí si.

Best nesouhlasí s úvahami, že Vít Rakušan o závažnosti vývoje na pražském magistrátu věděl, ale chtěl toho využít k odstranění části představitelů vlastního hnutí. „Aby se mu tohle vyplatilo, cena za to by byla příliš velká, proto tomuto zdůvodnění nevěřím. Možná o tom ministr vnitra věděl, ale spíš mu bylo jasné, že do toho nesmí zasahovat,“ odhaduje politický analytik.

„Podíváme-li se na obraz celé vlády, tak v tomto případě bude záležet na tom, zda se ve vztahu ke STANu objeví i něco dalšího. V každém případě tato kauza oslabuje postavení Starostů ve vládě. Tento týden má ministr průmyslu Síkela představit úsporný energetický tarif a do konce měsíce mají být jasné parametry. Ministr Bek chce zobchodovat rozšiřování NATO za kvalifikovanou většinu, což bude také obrovský skandál. Oslabí to vládu, ale přijdou další věci. Může se vrátit covid, do toho rozpočtové problémy a největší průšvih bude plyn, na který média v těchto dnech zapomněla. STAN nebude určitě hlavní problém pro budoucnost vlády, ale nepochybně to dalšímu osudu vlády nepomáhá,“ podotýká Erik Best.

Jisté podle něho je, že to s budoucností Fialova kabinetu nevypadá dobře. „Vláda bude mít obrovské problémy a premiér to nechce sám sobě přiznat. Není to ostatně ani jeho styl. Kauza kolem STANu na pár dnů pomůže v tom, že se tolik nemluví o plynu a o tom, že nám hrozí jeho vypnutí. Když nebude mít plyn Německo, nebudeme ho mít ani my. Všechno záleží na tom, jak se zachová Gazprom. Může to ale způsobit mnohem větší problém z důvodu, že se o možných rizicích nemluví a nikdo se na to nepřipravuje. Když podnik dostane oznámení, že zítra nebo pozítří bude bez plynu na základě rozhodnutí vlády, pak bude nějaká korupční kauza maličkost ve srovnání s tím, co se bude dít,“ varuje Erik Best před scénáři, kdy by vláda musela stanovovat, kdo při nedostatku plyn mít bude, a kdo nikoli.

„Pozoruhodné je, že i provládní média jdou proti STANu až s radostí, bych řekl, a občas i přehánějí nebo nadsazují. To je dost zajímavé. Český rozhlas, ČT, Deník N, Respekt, Hospodářské noviny a další. Jde o média, která jinak naprosto podporují vládu, ale v této věci se chovají zcela opačně. Jestli to celé povede k rozpadu vlády nevím, ale souhlasil bych s tím, co říká Mirek Topolánek. Ten prohlásil, že snad vláda nepadne během předsednictví, ale třeba až na jaře. To řekl, a podle mě jde o správný odhad. Udělají vše pro to, aby koalice vydržela během předsednictví, ale po Novém roce bude úplně jiná situace. Jednak půjde o vliv výsledku podzimních voleb, ale také o vývoj celkové situace ohledně všech těch krizí, kterým čelíme. Spíš myslím, že vláda celé období nevydrží a kombinace všech negativních faktorů vládu nakonec rozbije,“ dodává Erik Best pro ParlamentníListy.cz.

