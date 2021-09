Konec. Zfalšování voleb. Zbořil čeká to nejhorší

ROZJEZD ZDEŇKA ZBOŘILA „Je to jeden z nejodpornějších konců politiky pravdy a lásky, o které mluvili mnozí po listopadových událostech 1989.“ I takto hovoří v souvislosti s rozruchem, o který se postaral syn premiéra na zahájení kampaně ANO politolog Zdeněk Zbořil. I opoziční politici si podle něj uvědomili, že by se takové věci neměly stávat. Politologa zaujalo, že v mnohoslovné předvolební kampani se jako čert kříži vyhýbáme možnosti falšování výsledků nadcházejících voleb.

„Bohužel, vím o tom jenom to, čemu věnují opatrnou jednohlasnou pozornost hlavní média na českém trhu informací, a také to, co si lidé vzájemně sdělují na sítích a v osobních (třebaže někým kontrolovaných) mailech,“ říká k rozruchu, o který se ve čtvrtek postaral na zahájení kampaně ANO v Ústí nad Labem premiérův syn Andrej Babiš, politolog Zdeněk Zbořil. „Podobně jako většina těchto sdělení, tentokrát dokonce i ve vyjádřeních těch nejpokrytečtějších veřejně vystupujících politiků a političek, se domnívám, pokud je to pravda, že je to jeden z nejodpornějších konců politiky pravdy a lásky, o které mluvili mnozí po listopadových událostech 1989, které si dodnes s takovým nadšením připomínáme,“ dodává.

Vytvoření obrazu mučedníka „Andyho“?

Babiš mladší došel ke svému otci a před kamerami se ho ptal: „Proč jsi mi ublížil?“ Konfrontoval svého otce, kterého dlouhodobě obviňuje, že ho nechal zavléct na Krym kvůli takzvané kauze Čapí hnízdo.

„Myslím, že pan Babiš ml. přijel kvůli této věci dokonce až ze Švýcarska a volil slova, která asi budou znamenat další prodloužení šetření, o kterém před několika dny mluvil pan dozorující státní zástupce Šaroch,“ komentuje Zbořil. „Těm, kteří pokračují ve své předvolební agitaci na téma Antibabiš, to asi moc nových příznivců nepřidá. Přece jenom je to už trochu obehraná odrhovačka,“ dodal. Podle Zbořila situace může spíš něco přidat k vytvoření obrazu mučedníka „Andyho“ a velká část dosud nerozhodnutých voličů také začne přemýšlet, zda to opět není něco špinavého, co se pravidelně odehrává před každými volbami v ČR. „Také samozřejmě i jinde, je to takový zlozvyk a folklor ‚demokratických‘ voleb a příprava na znevažování jejich výsledků,“ připomíná politolog.

Na mítink v Ústí nad Labem přišel Babiš junior s dokumentárním režisérem Vítem Klusákem. Ten ale, jak vysvětlil, Babišova syna na místo v danou chvíli jen dovezl. Šlo o náhodu.

„Pan Klusák je hrdý na to, že je považován za velkého mystifikátora a několikrát v minulosti to dokázal například i jím zřejmě nenáviděným důchodcům, viz mystifikace Český sen, stejně tak jako údajně dokumentárním filmem Svět podle Daliborka,“ uvedl politolog. „Ať už dnes říká cokoliv, jistě se nebude divit, když mu málokdo uvěří. Navíc ho možná někdo bude považovat za lháře, který říká vědomou nepravdu s úmyslem dosáhnout osobního prospěchu. Anebo dokonce, že je darebáčkem,“ dodal.

Klusák vysvětloval vše také pro irozhlas.cz. Před čtrnácti dny ho Andrej Babiš mladší požádal, jestli by ho nedoprovodil do Ústí, kde měl setkání s jedním klinickým psychologem. Pak mu Klusák navrhl, že si dají polévku, protože právě ve Větruši točil Ano, šéfe! Tam se dozvěděli, že startuje kampaň ANO. Klusák říká, že šlo o „absurdní náhodu“, které nechce nikdo věřit, ale opravdu se to tak stalo.

„Nevím, jak jeho vystoupení rozuměli posluchači irozhlasu.cz, ale na mne to dělá dojem, že si pan Klusák myslí, že jsou to negramotní hlupáci, kteří, jak se v jeho sociálním prostředí říká, ‚sežerou každého jógra‘. Jak ukázal už dříve, sebevědomí mu k tomu nechybí. Že ano, šéfe!“ komentuje Zbořil.

I někteří politici si uvědomili, že by se takové věci neměly stávat

Premiér Andrej Babiš k tomu podotkl, že média a politici zneužívají jeho syna v boji proti němu. Sám komentoval incident až poté, co jeho syn odešel s tím, že se o něj vždy staral.

„Andrej Babiš, pokud vím, dává opakovaně najevo, že je až starozákonně oddán soudržnosti a dobrým vztahům ve své rodině. Pokud někdo vymyslel tak, jak se zdálo od samého začátku Akci Čapí hnízdo, pak je to mimořádně podlé rozhodnutí. Ale zdálo se mi, že někteří, dokonce i opoziční politici, si uvědomili, že by se takové věci neměly stávat,“ uvedl Zbořil. „Ne snad, že by to předsedovi vlády nepřáli, ale hlavně proto, že by se něco podobného mohlo stát i jim. Konečně, nečiň druhému, co nechceš, aby činil tobě! je dost prastará pravda, která by také měla patřit k těm našim k uzoufání omílaným hodnotám,“ dodal.

„Prezident republiky Miloš Zeman odsoudil aktivity režiséra Víta Klusáka, který organizuje vystoupení psychicky nemocného syna českého premiéra,“ napsal mluvčí Hradu. Hlava státu při této příležitosti vyjadřuje předsedovi vlády plnou solidaritu. Klusák se pro server Seznam Zprávy ohradil a zmínil i to, že psychiatrické diagnózy se zneužívaly v Sovětském svazu k odstranění protivníka.

„Mám tomu rozumět tak, že když se to dělalo v Sovětském svazu, může se to dělat i v České republice po velké sametové? Snad by pan Klusák neměl tolik přemýšlet o jiných, ale také někdy trochu o sobě. Kromě toho si myslím, že tato jeho ‚náhodná‘ akce může mít soudní epilog. Mimo jiné na prvnichzprávách.cz publikoval pan Baťa, nejen on, dva další výroky (v nepřímé souvislosti) týkající se prezidenta republiky, které by měly stát za pozornost,“ uvedl politolog.

„Nechci tvrdit, že sliby se slibují a blázni…“

Hnutí ANO představilo program, kde slibuje v roce 2025 důchod dvacet tisíc korun, nepřijmou žádného migranta a nebudou zvyšovat daně.

„Nechci tvrdit, že sliby se slibují a blázni se radují, protože i ta zákonodárně omezená menšinová vláda se snažila v dost obtížné době hodně věcí ze svého vládního programu plnit,“ komentuje Zbořil. „Navíc, kdyby se měla naplnit některá negativní očekávání, která vyvolá třeba dnes tolik a nadšeně propagovaný Zelený úděl a došlo na důsledky čínské odpovědi našim Tchajwancům, nemuselo by být globální finanční prostředí naší zemi tak příznivě nakloněno, jak si to myslíme dnes. A podobného neočekávaného by se mohlo objevit mnohem více,“ dodal.

Premiér Andrej Babiš slibuje, že se bude rvát „až do roztrhání těla“. Není však jediný. Pár minut po zveřejnění sloganu přišel s bojem „až do roztrhání těla“ i lídr kolice SPOLU Petr Fiala. Zatímco však SPOLU zveřejnilo pouze totožný slogan kampaně ANO, Hamáček si postěžoval, že Babišovo hnutí zašlo mnohem dál. Okopírovalo prý celý program.

„Toto jsem nevěděl, ale v každém případě je to zajímavé. Pan předseda ODS to, pokud vím, říká dost často. Není to v české politice zase nic tak nového. Jde vlastně jen o tvrzení, které obvykle nelze dokázat. Musí se jen tvrdit, že my jsme vymysleli něco, co se povedlo, a za to špatné učinit odpovědným svou konkurenci. V takových případech se nehledí ani napravo, ani nalevo, hlavně, že je to naše, a to druhé jejich,“ komentuje Zbořil.

Začátek školního roku. „Politikum“

Začal nový školní rok. Některé učitele a děti nepustili bez testu a roušek do školy. V uvítacím proslovu měli děti strašit, že covid je velmi vážná nemoc a když se neotestují, může umřít jejich babička nebo dědeček. Popsala pro PL Ludmila Svobodová, bývalá ředitelka Základní školy v obci Vraný u Slaného v okrese Kladno.

„Netroufám si radit v tak pro učitele a ředitele škol složité situaci, dotýkající se jejich odpovědnosti vůči žákům, rodičům i veřejnosti. Zejména proto, že se z celé záležitosti stalo politikum, odborníci i laici vedou souboje, v nichž se šermuje statistikami, média podle své okamžité nálady matou veřejnost, politici se hádají jeden přes druhého, a dokonce i soudci Nejvyššího správního soudu vydávají svá nesrozumitelná rozhodnutí, která vypadají, jako by byla překládána z cizích jazyků,“ uvedl Zbořil.



„Zmatení rodičové se snaží najít pevný bod, a tak se nedivme, když je to jednou Daniel Landa, podruhé předseda Kubek, ministr zdravotnictví atd. Není to nic jiného, než hledání viníka toho, že projektu covid-19 nerozumíme, a proto se ho bojíme. Moje vzpomínky na to, jak jsem byl očkován proti dětské obrně, neštovicím, zkoušen, zda nemám TBC atd. už jsou staré, ale pokud vím, i tehdy, pradávno, si s tím školy musely nějak poradit a ve spolupráci s rodiči to nejen svým žákům vysvětlit,“ dodal.

Pokud žák test odmítne, chodit do školy může, jen si nesmí sundat roušku nebo respirátor. Děti, které odmítnou testování, mají zapovězený zpěv v hodinách hudební výchovy a v případě výchovy tělesné uvnitř. Při prvním kole testování ve školách se našlo 111 na covid pozitivních žáků.

„Jsem rád, že děti chodí do školy, to především. Ale také na tuto otázku se obávám odpovědět. Zejména proto, že informace jsou letos tak chaotické, že někdy předpokládám beznaděj, anebo částečnou ignoranci těch, kteří se nás snaží poučovat,“ uvedl politolog. To, že jsou to lidé ozdobení vědeckými hodnostmi a akademickými tituly nebo jen zkušení praktici a dokonce i internetoví samoléčitelé, k tvorbě jeho názoru, který by si dovolil někde prezentovat, nijak nepomáhá. „Těžko mluvit za jiné, ale bude nás asi víc. Slyšel jsem ale i o školách, kde se hned od prvního dne učilo a dětem se tam líbilo. Informace o tom, že se dětem první den ve škole nelíbilo, jsou stejně důležité jako ty o dětech, které se na školu těšily. Kdo to z těch lidových vypravěčů o covidu dokáže spočítat?“ ptá se.

Když se nám podařilo přežít zprávy z Afghánistánu…

Na závěr přidává Zbořil shrnutí událostí minulých dnů. „Když už se nám podařilo přežít zprávy z Afghánistánu, a dokonce i informace několika významných, dokonce nejvýznamnějších osob, které věděly, co se dělo nejen na kábulském letišti, ale celých dvacet let v této válkou a vývozem demokracie zkoušené zemi, začali jsme si všímat, alespoň doufám, toho, co se děje tam, kde to máme nejblíž. Například se ukázalo, že existují dva druhy drátěných zátarasů, někdy říkáme plotů, které chrání evropské hodnoty (např. mezi Běloruskem a Litvou) a jiné, které je poškozují (na jižní hranici Maďarska). A to zrovna ve dnech, kdy jsme si zavzpomínali na pověstnou Berlínskou zeď,“ připomíná politolog.

„Také vyhlašování výjimečného stavu na území jednoho nebo druhého státu je rozdílné povahy. Jednou mírumilovné, podruhé znakem expanze anebo alespoň ‚vyvíjení tlaku‘. Poněkud jsme zamlčeli úspěch nebo fiasko Krymského fóra a čekání na Godota v podobě instrukcí z EU. Někdy se dokonce zdálo, že Godot opravdu nepřijde,“ dodal.



Nakonec se ale přece jen podle Zbořila dočkal ukrajinský prezident Zelenskij jak dlouho očekávaného setkání s prezidentem Bidenem, tak také pokynů, co si počít se životem. „A také už víme, že prezident Putin nepoužívá mobilní telefon a nemůže mu neočekávaně začít vyzvánět jako kancléřce Merklové při její návštěvě v Moskvě. A snad jen ke všemu – kdo tomu věří, ať tam běží,“ komentuje.

Politologa zaujalo, že v mnohoslovné předvolební kampani se jako čert kříži vyhýbáme možnosti falšování výsledků nadcházejících voleb, když už jsme tolik pozornosti věnovali volbám v Bělorusku a ve Spojených státech. „Snad to ještě včas někoho napadne, aby nás nepostihl nějaký ten povolební ‚běloruský model‘. Čekám, jak se bude vyvíjet předvolební situace v SRN, i když snad jedině tam to bude bez problémů a jen s ‚covidovými‘ demonstracemi,“ uzavírá dnešní Rozjezd Zdeněk Zbořil.

