Nepříjemná zpráva pro Babiše. Týká se jeho kampaně v Praze. Nejen o něm promluvil velmi zkušený muž

I když spolu hovoříme ještě krátce před vyhlášením konečných výsledků, jak hodnotit volební účast, kdy přišla asi polovina voličů? Na Nově jste zmiňoval, že těch 47 v komunálních nebo 42 procent u senátních voleb není ostudné číslo…

Malinko účast ještě klesne, protože stále nejsou započítána sídliště a dodrží se tak dlouhodobý trend.

O čem dlouhodobý trend svědčí? Obměňují se strany, máme nová hnutí, přicházejí nové tváře, a přesto se jim nedaří přilákat k volebním urnám více lidí. Jak to?

Starostové a komunální politici jsou vnímáni jako nejpopulárnější a nejužitečnější politici. Já si to nižší číslo vysvětluji v podstatě jako spokojenost s komunální politikou. Někteří lidé disciplinovaně pravidelně chodí, a další nemají důvod k nespokojenosti, aby se zdvihli. Dám příklad, v momentě, když by se ve městě řešily těžební limity, stavba nějaké nevhodné fabriky nebo zavírání škol či nemocnice, dovedu si představit, že by přišlo k volbám lidí více. Celkově vládne spokojenost s komunální politikou a tak někteří nepovažují za důležité, aby se k volbám vydali.

Kdo je podle Vás vítěz a kdo poražený těchto voleb?

Vítězem jsou bezesporu nezávislé osobnosti. Potvrdilo se, že jak pro Senát, tak pro komunální volby se vyplatí nasadit výraznou osobu s politickým přesahem, s hlubším politickým příběhem, postavu, která je ideálně renomovaná, respektovaná v obvodu, lokální politik nebo člověk, který něco dokázal. Je pak jedno, za jaký subjekt kandiduje, u voliče je důležité, aby to byla výrazná osoba, takový v uvozovkách ombudsman lokality.

Poražena je obecně levice. Nabančíno dostali komunisté, sociální demokraté i protest dostal nabančíno. Hlasy přebírala místní hnutí. Komunální a senátní volby příliš nenahrávají protestním voličům.

Bylo něco mimořádného, něco, co by Vás překvapilo, když se díváte na průběžné výsledky?

Stále výsledky nevidíme, neznáme koncovku. Pro mě je zajímavé, jak se rozhodují sídliště, ukazuje se, že jde o voličskou skupinu pro politiky všech typů. Povede to k tomu, aby politici do budoucna připravovali pro tento typ skupin program a byli mezi paneláky a činžáky mnohem aktivnější. Ukázalo se, že i v Praze dokáže bodovat vlastně velmi lokální hnutí Praha sobě, de facto černý kůň voleb. Očekával jsem, že bude magistrát v Praze pestrý, ale čím dál více se rýsuje, že bude na jednu stranu dát složité dohromady koalici, ale zároveň bude pod tlakem vyhraněné a podobně silné opozice. To je nová okolnost pro Prahu.



V komunálních volbách na mandáty vedou různá sdružení nezávislých kandidátů, lidovci, Starostové. Hnutí ANO vítězí podle průběžných výsledků v komunálních volbách ve většině krajských měst. Stalo se hnutí ANO dominantní silou mimo Prahu?

Sice vítězí, ale velmi často má početnou konkurenci v zastupitelstvech, která za určitých okolností by dokázala hnutí ANO přečíslovat, nebo ho bude nutit ke kompromisu. Hnutí ANO se podařilo zabodovat a má reálnou šanci nabízet místní koalice a dosáhnout primátorských a starostenských řetězů. To bude klíčové zadání a strategie Andreje Babiše nehledě na koaliční partnery a početnost zástupců ANO v městských vládách. Bude chtít dosáhnout co největšího počtu starostů a primátorů.

Prahu Andrej Babiš ztratil. Co z toho vyplývá?

Pro Andreje Babiše je nepříjemná zpráva, že masivní kampaní a marketingovým nasazením se mu Prahu dobít nepodaří. Bude to signál, že bude muset pro Prahu zvolit jinou strategii a v rámci hnutí ANO bude muset zvolit mluvčího a symbol pro Prahu, který bude více akceptován a pražským voličem ctěn více než Andrej Babiš. Hnutí ANO si bude muset pro Prahu volit speciální strategii a postup.

Může být premiér spokojen s výsledkem?

Samozřejmě posílil a to je pro něj příznivá situace. Může to vnímat i jako šanci otestovat svou důvěru a jako hodnocení premiérství. Je to pro něj dobrá zpráva. Samozřejmě je pak důležité, jak dopadnou koalice. Pro Andreje Babiše je důležité to, že bude moc využívat tento typ voleb jako určité beranidlo na antibabišovské strany, aby při možnosti vstoupit do koalice ustoupily, ubraly antibabišovský osten a dělaly kompromisy. Bude toho jistě využívat.

Je to tak, že hnutí ANO přebírá voliče ČSSD, komunistů atd..?

Bezesporu ano. Dá se říci, že hnutí ANO začalo fungovat jako vysavač, jako novodobá středolevicová strana a je největším konkurentem a účinným vysavačem sociální demokracie a nutno dodat částečně i komunistů. Je vidět na ČSSD i komunistech, že si uvědomují, že odtud roste konkurence a že budou muset, pokud situaci budou chtít zvládnout, nasadit úplně jiný styl dělání politiky, jiná témata a jiný způsob prezentace voliči.

A co výsledek Pirátů a SPD?

Pro Piráty jsou volby potěšující zprávou. Nepříjemné je, že jim pan Čižinský sebral hodně voličů. SPD se nepodařilo oslovit tolik voličů, kolik chtěla, a ukázalo se, že tento typ kampaně SPD nesedí. Voliči komunálních a senátních voleb nejsou tolik naladěni na nespokojenost, protestní nótu.

Volby byly jistě testem pro ČSSD. Citelně ztratila na mandáty v komunálních volbách, v Senátu obhajuje 13 či 12 křesel, postoupí asi pět kandidátů. Výchozí pozice není moc dobrá. Co to pro ČSSD znamená?

Korektně musíme říct, že počet křesel byl neobhajitelný. I kdyby byla ČSSD ve velmi dobré kondici s výrazným lídrem a jasným programem, tak takový počet senátorů je neobhajitelný. Ale je tu i tato zpráva: úspěšný starosta, v místě respektovaný, dokáže i v době potlučeného charismatu a potlučené pověsti ČSSD bodovat.

Jan Hamáček zmínil v ČT, že ČSSD ničí hlavně permanentní diskuse v médiích. Má pravdu?

Bezesporu ČSSD rozhodně nepomáhají permanentní hádanice a roztříštěnost a nepomohlo jí ani to, jak řešila kauzu Poche. Pro voliče to bylo politikaření a pak volební témata působila nedůvěryhodně. Teze: všechno zadarmo nepůsobí příliš kompetentně a přesvědčivě.

Co se týká Senátu, zajímavý souboj ve druhém kole jistě uvidíme mezi Martinem Červíčkem a Pavlem Bělobrádkem. Možná by se dalo čekat, že předseda politické strany bude těžší soupeř. Vzdálil se Pavel Bělobrádek od regionu a lidé ho začali vnímat spíš jako pražského politika?

Částečně ho vnímají jako odrodilého, že do Prahy v uvozovkách utekl. Nemá téma, které je spojené přímo s ním. Pan Červíček dlouhodobě působil jako policista ve východních Čechách, na Náchodsku, působil v rámci kraje, na druhou stranu to bude mít velmi složité, protože druhého kola se účastní méně lidí a to nahrává straně lidové, protože přijdou disciplinovaní konzervativní voliči. Do poslední chvíle to bude otevřené, oba mají šanci.

Jak vidíte šance bývalých prezidentských kandidátů?

Vychází z poměrně silné pozice. Nejsložitější situaci má pan Marek Hilšer, protože loví ve stejných vodách jako pan Michálek. Ukazuje se ale, že mají reálnou šanci uspět.

Roli favorita potvrdil Jaroslav Kubera. Zásadní úspěch měl Jiří Čunek, když vyhrál v prvním kole. Čím si to podle Vás zasloužil?

Funguje, že je v kraji v kontaktu s místními lidmi, řeší jejich témata, lidé oceňují jeho ráznost a to, že dokáže témata přinášet i do Prahy. Mnozí ho vnímají tak, že Pražáky prožene. Funguje mu i to, že se často kriticky vymezuje vůči Praze a je hodně aktivní v místě. I když má více funkcí, lidé oceňují, že je jejich a že je hodně aktivní v regionu.

Proč tak jednoznačně vypadli například David Rath, Martin Konvička, Jiří Paroubek…

Nepovedlo se jim přivést své voliče, mobilizovat kriticky protestně naladěné voliče. Tím se potvrdilo, že komunální a senátní volby spíš podporují voliči disciplinovanější, klidnější, hledající kompromis. Všechny jmenované politiky lidé vyhodnotili jako solitéry, kteří vedou konfrontační politiku a to nechtěli.

Jak by mohl Senát po druhém kole vypadat a kdo by mohl mít předsedu?

Senát bude rozhodně pestřejší, bude tam spousta osobností, samostatných subjektů. Předsedou bude buď lidovecký senátor nebo někdo z nestraníků z klubu strany lidové. Bude záležet na tom, jakou strategii KDU-ČSL zvolí, zda bude upřednostňovat lidovce za každou cenu, nebo si řekne: je to šance rozkročit se, vytáhne nestraníka a bude to signál vůči voličům a politikům ve smyslu, že jsou vítáni.

Jak by se případně mohly pozměnit pozice, vztahy vlády a Senátu?

Kuriózně si myslím, že se nic moc nezmění. Už teď byl Senát hodně svéhlavý a vedl si svou politiku. Andrej Babiš si bude muset některá témata více vyjednat, na druhou stranu tam bude sociálně demokratický klub a senátoři hnutí ANO. Nečekám nějakou zásadní změnu strategie Senátu, že by byl viditelnější a více Andreje Babiše blokoval.

autor: Daniela Černá