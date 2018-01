No jo, Zeman neumírá, směje se Zdeněk Zbořil příznivcům Drahoše. A těm ostrým říká: Co vypouštíte z pusy, se vám vrátí

TV Nova chtěla původně v neděli večer odvysílat prezidentský duel, kandidát Jiří Drahoš však debatu odmítl. „Protože byl rozhovor s Milošem Zemanem odvysílán v době intenzivních útoků téměř spojených médií veřejné i neveřejné služby, bylo možná pro diváky TV Nova překvapením, že Miloš Zeman neumírá, že hovoří souvisle, bez poznámek a konzistentně. Nevolá po ‚změně‘, jako jeho nepřítomný oponent, opakuje to, co mnozí už několikrát slyšeli a mluví s až tradičním humorem, který mnozí nenávidí, jiní u něj obdivují,“ reagoval na Zemanovo vystoupení na Nově politolog Zdeněk Zbořil. Ocenil i výkon moderátora: „Také pan Koranteng se snažil ‚vést rozhovor‘ dokonce i s drobnými ‚nováckými‘ invektivami. Ale byl dobře připraven a zřejmě toho mohl říci víc, než se mu povedlo.“ Politolog k rozhovoru dodává: „Ti, kdo znají Zemanova interview na Barrandově, asi neslyšeli nic nového, ale pan prezident má dar věci zjednodušovat a svá slova činit srozumitelnými. Dovolil bych si odhadnout, že mu tento způsob rozhovoru vyhovuje, ale větší význam budou mít další dva rozhovory, ke kterým dojde, až bude mít pan Jiří Drahoš čas.“

K rozhovoru Zemana na TV Nova: Velmi dobré, překvapivé. Zemanova show na Nově prý byla zásadní. Mrkání i to, za co mu už stihli vynadat? Takto...

Co ještě chcete? Vy nekandidujete! Zeman vyřídil Drahoše, s úsměvem utíral Korantenga a kvůli nepříteli hodil „ksicht“

Anketa Kterého ze dvou kandidátů na prezidenta byste rádi pozvali domů na večeři? Miloše Zemana 87% Jiřího Drahoše 6% Oba 2% Ani jednoho 5% hlasovalo: 12454 lidí

Prezident vystoupí v televizních debatách ještě třikrát, z toho dvakrát s Jiřím Drahošem. Účast na ostatních debatách Drahoš odmítl, protože je zaneprázdněný cestami po regionech, navíc tři nebo více televizních debat by prý diváky již nudily. A o čem tohle dohadování svědčí? „Vlastně skoro o nic nejde. Oba kandidáti se snaží zvolit strategii a taktiku předvolebního klání tak, aby byla pro ně co nejvýhodnější. Vycházejí ze svých možností, které jsou podstatně ovlivňovány povahou jejich osobnosti, vzděláním, zkušenostmi, věkem a vším, co vědí o svém konkurentovi,“ reagoval Zbořil s tím, že záleží na schopnostech každého z nich, zda a jak jim bude sloužit tým poradců, ale také na tom, zda budou umět jejich rad a pomoci využít. „Je to tak trochu divadlo a proto si oba kandidáti jsou vědomi toho, že musí buď pečlivě nastudovat své role, anebo jim bude stačit herecký talent, kterým přesvědčí diváky a posluchače o své způsobilosti. Dohadování se o formátu televizních duelů je vlastně součástí jejich prezentace a sebeprezentace. Zda se dohodnou nebo nedohodnou na této zdánlivé maličkosti, ukáže, kdo je schopen lépe se chovat, jednat a ukázat, zda má schopnost ‚dobrého vládnutí‘,“ dodal politolog.

I pro moderátory je tato příležitost formou soutěže

Oba kandidáti se střetnou v úterý na Primě a ve čtvrtek v České televizi. V ČT odmítl debatu moderovat Václav Moravec, uvedl to v úterý server Ihned. Moravec mimo jiné nechce být hromosvodem Zemanovy kritiky na Českou televizi. Teď už je jasné, že debatu v ČT bude moderovat Světlana Witowská. „Postoj pana Moravce je jeho svobodným rozhodnutím, což potvrdil v patečních Hospodářských novinách generální ředitel ČT Dvořák. Ten také, asi po dvou rozhovorech s panem Moravcem, toto rozhodnutí akceptoval. Pana Moravce mnoho lidí nepovažuje za tak vzdělaného a schopného, aby frekvence jeho vystoupení na obrazovce byla tak četná jako vystupování Miroslava Kalouska,“ reagoval Zbořil. „Na druhé straně naopak existuje mnoho obdivovatelů jeho stylu moderování, někdy sice až agresivního, ale výrazně se odlišující od jiných tzv. moderátorů ČT. Světlana Witowská má podobné, i když ne tak četné zkušenosti jako pan Moravec, ale tentokrát je to jistě i pro ni něco nového (stejně jako by to bylo novum pro Václava Moravce). Oba jsou reprezentanty ČT a předpokládám, že by se chovali podobně. Ale i pro ně je tato příležitost formou soutěže, podobně jako pro oba kandidáty, i když na trochu jiné úrovni,“ dodal.

V uplynulém týdnu spolek Přátelé Miloše Zemana zadal do novin inzerát s textem: „Stop imigrantům a Drahošovi. Tato země je naše. Volte Zemana.“ „Je to jen můj soukromý názor, ale domnívám se, že toto téma nestačí k zvolení prezidenta. Možná, že se něco podobného očekává od politických stran, které umějí více nebo méně obratně s takovým heslem dočasně pracovat. Ale ukazuje se, že ani Okamurova SPD nezaznamenává po svém podzimním volebním úspěchu růst preferencí. Dokonce, podle jednoho z výzkumů, je to právě naopak,“ reagoval politolog. „Snad budou oba prezidentští kandidáti umět mluvit kultivovaněji a srozumitelněji, než to dělají ‚Zemanovi přátelé‘. Nemám zkušenosti volebního ‚korteše‘ (nadháněče voličů k volebním urnám), ale i když uznávám, že mobilizační potenciál takového sloganu je velký, přece jenom předpokládám, že od prezidenta bychom měli očekávat i různé jiné inspirace,“ dodal.

Kandidát na prezidenta profesor Jiří Drahoš rychle reagoval. V debatách velmi akcentuje to, že odmítá kvóty. Na webu, který má uvést dezinformace šířené o Jiřím Drahošovi na pravou míru odkazují také na jeho vyjádření pro info.cz z dubna 2017, kde tvrdí, že odmítá také ekonomickou migraci s tím, že takové migranty „nepovažuje za ty, kteří by v Evropě měli dostávat azyl“. Ujistili, že výzva vědců, kterou Drahoš podepsal, žádné vítání migrantů neobsahuje. Ale uvěří lidé Drahošovi, že není „vítač“? „Je sice pravda, že ‚manifest vědců‘ se vyjadřuje k otázce migrace a přijímání migrantů opatrně, ale proč tedy byla tato výzva napsána? A proč zrovna formou naléhavé výzvy? Důležité je, že občané jsou ochotni věřit, že podepsaní, téměř všichni podporující ve volebním klání Jiřího Drahoše, to mysleli jinak než Angela Merkelová před třemi roky. Ale slova už byla vyřčena a napsána a dá to velkou práci, aby se na obvinění ‚vítačů‘ zapomnělo,“ uvedl Zbořil.

Dřív „hnědé dno české demokracie“ socialisté neviděli?

V souvislosti s inzerátem „Stop imigrantům a Drahošovi“ zazněla poměrně silná kritika. Evidentně rozčílil i bývalého místopředseda Evropského parlamentu sociálního demokrata Libora Roučka, který na Facebooku napsal: „Dnešní Zemanovy inzeráty představují naprosté dno polistopadové demokracie a neskutečnou hnědou žumpu. Dávat imigranty a prezidentského kandidáta Drahoše na stejnou úroveň a tvrdit přitom, že tato země je naše, navozuje pocit, že Jiří Drahoš, podobně jako imigranti, do České republiky ani nepatří! Co bude následovat dál? Vyhnání Drahoše? Kam jsi až Miloši klesnul...!“ Doktor Zbořil k tomu uvedl: „Pan Libor Rouček se v Evropském parlamentu naučil brutálnímu vyjadřování, které je vyčítáno, často neprávem, Miloši Zemanovi. Možná, že mohl prohlédnout dříve, ještě před tím, než si začal vybírat odměny za svou práci agitátora v EP. Těm, kterým se nechce hájit Miloše Zemana z mnoha různých důvodů, ale mimo jiné také proto, že si s ním netýkáme, se nelíbí tato silná slova. Kolik věrných sociálních demokratů v posledních dvaceti letech okolo MZ prošlo, kolik si jich budovalo svou politickou kariéru v jeho blízkosti? Tenkrát to „hnědé dno české demokracie“ neviděli, anebo nám ho v zájmu své budoucí prosperity zatajili?“

Poměrně systematicky řeší prezidentské volby na svém Facebooku zástupce ředitele think-tanku Evropské hodnoty Jakub Janda. Například píše: „Zatímco Zemanovi lidé vymýšlejí hnusné kompro a rezident v posledním tažení leží na Hradě, profesor Drahoš dál objíždí regiony a tisíce lidí se každý den přidavají k podpoře jeho kampaně. Na jeho podporu se spojují lidi od slušných sociálních demokratů po slušné konzervativce.“ „Prý je potřeba ‚zrušit‘ nebo alespoň ‚odříznout od peněz‘ politické neziskovky zasahující do našich voleb!“ Zbořil k jeho komentářům říká: „Jeho konstatování, jak se ‚spojují slušní lidé‘, rozumím trochu jako textu ‚psanému adresátem‘. Jsou lidé, kteří umějí vyhovět svým sponzorům, aniž je o to žádají, a v tomto případě dokonce nahrávají prezentováním své přízně Jiřímu Drahošovi jeho politickému konkurentovi. Nemluvě už o tom, že slova pana Jandy o tom, jak prezident ‚v posledním tažení leží na Hradě‘ jsou nedůstojná. A protože se od nich nedokáže pan Drahoš distancovat, vracejí se jako bumerang k tomu, kdo je dokázal pustit z úst a pošpinit i toho, v jehož prospěch a na jehož obranu byla vyslovena.“

V souvislosti s vydaným inzerátem se hned objevily nejrůznější parodie. Místo tváře prezidenta Miloše Zemana je Vladimir Putin nebo herec Vladimír Brabec. „Nevím, ale my, kteří jsme po léta vychováváni komiksy pana Mareše v Reflexu, jsme dost otrlí. A ti, kteří známe humor Vladimíra Jiránka a Vladimíra Renčína, máme, doufám, dost obranných látek i proti tomuto druhu zvláštního humoru,“ podotýká politolog.

Psali jsme: Ale tohle je jinak! První ohlasy na show Miloše Zemana na TV Nova. Jakub Janda se ozval. Ale za uši dostal i Drahoš Co ještě chcete? Vy nekandidujete! Zeman vyřídil Drahoše, s úsměvem utíral Korantenga a kvůli nepříteli hodil „ksicht“ Zelení podpořili Drahoše, odmítli prohlubování spolupráce s Čínou a vyzvali k omezení plastů Babiš: Vzteklá mise "Sestřelte Babiše za každou cenu" vstoupila do další fáze

Překvapení, že Zeman je takový jako v minulých pěti letech?

Podle serveru kdovyhrajevolby.cz jsou aktuální šance na zvolení u Jiřího Drahoše 51,73, u Miloše Zemana 48,27. I průzkum společností Median a Kantar TNS pro ČT také ukazuje na téměř vyrovnané šance. Zemana chce určitě volit 34,5 procenta dotázaných, dalších 11 procent jeho volbu zvažuje, což dohromady představuje 45,5 procenta. Drahoše chce určitě volit 36,5 procenta dotázaných, dalších 8,5 procenta spíše, dohromady 45 procent. Statistická chyba činí plus minus jeden a půl procentního bodu. „Skeptik by mohl říci, že jednak jde o typickou a stále se opakující tvorbu veřejného mínění a nikoli o studium mínění. Nemám k dispozici data, kterými bych mohl tyto výsledky ‚výzkumů‘ potvrdit ani vyvrátit. Nejsem si proto jistý, že oběma kandidátům prospěje, že ‚vystoupili ze stínu‘. U pana Drahoše může dojít k překvapení, až se jeho potenciální voliči dozvědí, kdo to vlastně je, jak vypadá, jak mluví. U Miloše Zemana, který má za sebou stovky diskusí s veřejností, může dojít k podobnému stavu, jen v obráceném gardu,“ uvedl Zbořil. „Možná bude mnoho lidí překvapeno tím, že současný prezident je skutečně takový jaký v minulých pěti letech byl, že opakuje slovní obraty, které jsme mnozí už několikrát slyšeli, a že i jeho životní styl se vlastně nemění. A kdybych si mohl dovolit subjektivní autopsii, tento Zemanův ‚setrvalý stav‘ může být důvodem, proč pro některé voliče není atraktivní Drahošovo vyžadování změn, a u něho obdivovaná důstojnost a gentlemanství (alespoň podle Jaroslava Veise) je kompenzována opačnými projevy a la Janda jeho obdivovatelů...“ dodal.

A jak odhaduje šance na vítězství doktor Zbořil? Bude prezidentem Jiří Drahoš, nebo Miloš Zeman? „Kdybych chtěl dělat ‚uznávaného věštce‘, řekl bych, že je to 50 na 50. A kdo bude vítězem si nedovolím tvrdit ani přes masivní a právě proto kontraproduktivní běsnění antizemanovských aktivistů,“ konstatoval politolog.

Paní Eva Drahošová stejně jako její manžel debatuje v regionech s lidmi. Jenže, byl to dobrý nápad? „Alespoň z těch několika krátkých TV záběrů vypadá paní Drahošová jako energická a cílevědomá žena, a proč by tedy měla zůstat ve stínu?“ reagoval Zbořil.

Redaktor aktualne.cz doprovázel manželku kandidáta na prezidenta profesora Jiřího Drahoše Evu Drahošovou po jejich cestách na Pardubicku. A zaznít od ní měla i tato slova: „V České televizi nám fandí, ale nesmí to dávat najevo.“ Podle serveru takto reagovala Drahošová na poznámku poslance Marka Výborného o tom, že se mu podařilo být ve vysílání ČT asi pět minut s připnutou plackou „Můj prezident je Drahoš“, než si toho všiml editor vysílání. „Myslím, že ani v tomto případě není třeba chytat paní Drahošovou za slovo. Každý, kdo ještě vydrží dívat se na zpravodajství ČT, a zejména jeho politickou část, to ví už dávno. Jen se nám zdá, že tam ještě nezvládli ‚fandění‘ ve zprávách o počasí a doufejme, že neproniknou ani do dalšího úspěšného TV produktu, jakým je Panorama. Jeden z těch programů, které snesou jakoukoli kritiku,“ uvedl Zbořil.

A co kdyby zkusili hledat pravdu…

Premiér Andrej Babiš se ve Sněmovně před hlasováním o svém vydání k trestnímu stíhání v případu Čapího hnízda hájil slovy, že v Česku je možné objednat si stíhání a dostat někoho do vězení. Předseda poslaneckého klubu TOP 09 Miroslav Kalousek naznačil, že Andrej Babiš dobře ví, o čem mluví. Mnozí jeho obchodní partneři by možná mohli vyprávět. „Řada bývalých obchodních partnerů A. Babiše by Vám možná potvrdila, že AB dobře ví, o čem mluví. Při ‚budování Agrofertu‘ to byl oblíbený nástroj. Teď jsou možnosti rozšířeny o daňové kontroly a zajišťovací příkazy,“ napsal předseda poslaneckého klubu TOP 09 taktéž na sociální síti Twitter. „Toto téma je jen zdánlivě frekventované, ale podle mého názoru se tak děje dvojím způsobem. Jednak většina médií hlavního proudu mluví neúnavně o Čapím hnízdu. Ti, kteří nemají možnost se v těchto médiích prezentovat, se obracejí k tzv. ‚dezinformačním webům‘. V obou případech jsou ale důsledkem toho bílá místa, která se dotýkají řady represivních složek včetně justice. I to vede k vzniku fám, nebo jak se dnes říká fake news. Stejně jako chování a jednání členů Poslanecké sněmovny, které není na úrovni informací voličům. Nemluvě ani o jejich nezbytném šíření ve veřejnosti,“ reagoval Zbořil. „Domnívám se, bez ohledu na to kdo, z jakéhokoli zahraničí, do takové diskuse zasáhne, že by prospělo, kdyby se proti všem neprůhledným sdělením, fámám a osočovaní jedné nebo druhé strany snažili všichni hledat pravdu bez ohledu na to, kdo zaujímá jakkoli vážené politické a společenské postavení. Kdyby se hledala pravda a kriticky posuzovaly nejen její zdroje, ale i povaha jejich interpretací a charakter interpretů. Zatím to obvykle vypadá tak, že se naši politici předhánějí v tom, kdo vymyslí na toho druhého větší pomluvu a kdo jej více pozuráží,“ dodal.

Zajímavé bylo i to, že ministr Pelikán na výzvy ve Sněmovně, aby sdělil, zda má Babiš pravdu, že lze v Česku objednat trestní stíhání, nereagoval. Vzápětí přišly výzvy k jeho odvolání. Například od Milana Chovance. „‏Pokud platí názor premiéra, že v ČR lze objednat trestní stíhání, pak by měl ministr spravedlnosti Pelikán okamžitě opustit svůj post,“ napsal na Twitteru úřadující předseda ČSSD a bývalý Pelikánův vládní kolega. „Pan exministr Chovanec se zřejmě cítí být podezřelým. Myslí si snad, že se slova Andreje Babiše týkají právě jeho. Pan MS Pelikán byl možná zdrženlivý v tom, aby neodpovídal přímo a připomněl mu to při jiné příležitosti. Snad tentokrát by stačilo panu Chovancovi říci, že sice naříká hezky, ale na nesprávném hrobě,“ uvedl Zbořil. „Až se dozvíme, k jakým výsledkům se dopracoval jím ‚reorganizovaný‘ odbor Policie ČR, mimochodem reorganizovaný za účelem vyšší efektivity práce, bude se nám snadněji hledat odpověď na otázku, která je v Chovancově vyjádření obsažena,“ dodal.



Psali jsme: VIDEO „Jsem raději s vámi, než bych bezcílně čtyřikrát debatoval s ním,“ vysmíval se Drahoš z Brna Zemanovi Zdeněk Zbořil: Zemanova lůza? Ještě uvidíte. Splašky Mitrofanova. A pane Moravče, Vy se podívejte sem Zdeněk Zbořil rozjíždí nový rok: Půjde se v ČT zase do spacáků? Malé, zlostné, žlučovité strany. Domnělí zastánci demokracie. Čím větší snaha o kriminalizaci Babiše, tím větší jeho úspěch. Zdeněk Zbořil vyplácí „opoziční extremisty“

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: Daniela Černá