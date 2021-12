Odstavení Babiše a Vrbětice. Keller našel zlou spojitost

reklama

Rok 2021 jsme začínali se „zavřenou“ zemí. Žádná „tečka“ nepřišla ani po dalších měsících epidemie. Jaký byl pro vás uplynulý rok?

Uplynulý rok byl rokem tří velkých, nesplněných slibů. V dubnu bylo oznámeno, že příslušné služby jsou najednou na stopě pachatelů výbuchů v muničních skladech ve Vrběticích, k nimž došlo v roce 2014. Bylo slíbeno, že pachatelé budou již brzy usvědčeni. Vedlo to k úzkému napojení naší zahraniční politiky na ty, kdo nám onu stopu předhodili. Tím kauza skončila, veřejnost nebyla po zbytek roku seznámena s ničím, co by kauzu, kterou někteří nazývají Velkou vrbětickou lží alespoň poodhalilo.

Na druhý nesplněný slib jsme si museli počkat do říjnových voleb. Pár dnů před volbami skupinka údajných investigativních novinářů vypustila informace z tzv. Pandora Papers. Veřejnost se dozvěděla, že premiér Babiš vlastní zámek ve Francii. Z mnoha rozhovorů vím, že tato informace odradila na poslední chvíli nemalý počet voličů od volby ANO. Bylo přislíbeno, že v kauze Pandora Papers budou vzápětí odhalovány další stovky mocných a bohatých českých občanů, kteří se dopouštějí ve velkém neprůhledných finančních transakcí. Okamžitě po volbách i tato kauza náhle usnula, takže ani tento slib nebyl splněn. Podařilo se však vyhrotit zahraniční vztahy Česka a pozměnit personální obsazení horních mocenských pater. To, že v oblasti covidu nepřišla žádná „tečka“, jenom zapadá do celé mozaiky nesplněných slibů.

Co si naše společnost odnesla po dalším roce s covidem, po roce uzávěr, zákazů vycházení atp.?

Ustavila se jakási podivná dělba práce mezi vládou a veřejností. Vláda vydávala opatření nárazově, málo uváženě, nejednou protismyslně. Veřejnost či její nemalá část na to reagovala tím, že nerespektovala ani ta opatření, která byla naprosto správná a přijatá zcela adekvátně. Bludný kruh vládního tápání a veřejné nedisciplinovanosti se tak po celý rok posiloval. Nová vláda se chystá tento bludný kruh rozetnout tím, že opatření nebude pokud možno vydávat a na veřejnost bude apelovat, aby se chovala ukázněně. Zatím to vypadá, že omikron si tuto novou situaci vyhodnocuje a zvažuje, čím nás v novém roce překvapí.

Politicky nejdůležitějším momentem roku byly volby, ve kterých byl favoritem Andrej Babiš. Ten v současnosti odchází do opozice. Zasloužil si to? Po čase, proč Babiš prohrál?

S odstupem se ukazuje, že důvodů byla celá řada. Patří mezi ně pozměnění volebního zákona, které umožnilo zakonzervovat v politice na nejvyšších místech takové strany a politiky, kteří by se jinak vůbec nemuseli dostat přes hranici pěti procent. Babišovo ANO se soustředilo v předvolebním klání příliš na Piráty, na jejichž zásadní oslabení, jak se ukázalo, stačil jejich věrný spojenec Vít Rakušan. ČSSD i komunisté udělali maximum proto, aby se do Parlamentu nedostali, což Babišovi znemožnilo třeba se jen pokusit o sestavení vlády. Na obhajobu obou zmíněných levicových stran musím dodat, že to neudělaly schválně, ale z naprosté hlouposti, která nyní, po volbách, personálně zaplnila jejich vedení do posledního místečka.

Co může a naopak nemůže nastupující Fialova vláda udělat pro to, aby byla tou vládou „změny“ a „obratu“? Má Petr Fiala na to, aby si „získal“ srdce i těch voličů, kteří mu nedali svůj hlas?

Jde o to, zda má jít o změnu a obrat k lepšímu, nebo k horšímu. Pro to prvé toho zase tak mnoho udělat nemůže. Prakticky všechny krizové faktory (covid, inflace, energetické problémy, nedobrá situace v automobilovém průmyslu, hrozba migrace, krajně nepromyšlená ekologická politika, odvádění pozornosti od toho všeho silnými slovy v zahraniční politice) k nám přišly ze spřátelené ciziny. Vzhledem k personálnímu složení vládního kabinetu nevěřím, že zrovna tato vláda může trendy zvrátit k lepšímu. Abych ale jenom nesýčkoval, domnívám se, že má ty nejlepší předpoklady zvrátit je k horšímu. Nechám si pro sebe, od kterých ministrů očekávám v tomto směru výsledky přímo excelentní.

Obstál v uplynulém roce prezident Miloš Zeman? A zaslouží si Andrej Babiš být příštím prezidentem?

Vzhledem ke svému nedobrému zdravotnímu stavu se snaží dělat Miloš Zeman maximum. Když vidí, kolik lidí vedených pouze pravdou a láskou se třese na to, aby se jeho zdravotní stav co nejrychleji zhoršil, určitě mu pohled na takovou ubohost, která se zahnízdila v celých patrech naší politiky, na náladě nepřidává. Bylo by hezké vidět Andreje Babiše ve druhém kole prezidentských voleb stanout proti generálu Petru Pavlovi. Byla by to příležitost vychutnat si, jak bude tzv. pražská kavárna včetně svých novinářů, svých komentátorů a svých analytiků vykřikovat, že Babiš prezidentem být nesmí, protože byl v KSČ. Oni jsou takových myšlenkových pochodů schopni, dokázali to už mnohokrát.



Jak se lidé vypořádají s tím, že jim, podle projekcí ekonomů, rok 2022 nepřinese nic dobrého? Kde by mohla být vláda vstřícná k sociálním potřebám a kde naopak škrtat a šetřit?

Ale vždyť už pár dnů po nástupu nové vlády vidíme, že ona šetří, kde jen může. Všimněte si, že vznikla pouze dvě nová ministerstva. Vítězné pětikoalici přece nic nebránilo v tom, aby ustavila nových vrcholných úřadů s ministrem v čele třeba pět nebo sedm. Na Úřad vlády se bude přijímat pouze 74 nových úředníků. Mohli jich přijmout dvě stě nebo tři sta, všichni máme přece rodiny a spoustu přátel. Ale oni byli tvrdí a přijali jenom 74. Jistě těch nejlepších, o tom ať nikdo raději nepochybuje. Takže se už od prvého dne šetří a škrtá až na dřeň. Kandidáti Pirátů, kteří neuspěli ve volbách do Parlamentu, se stanou náměstky ministrů. To jsou další nemalé úspory, protože takový náměstek si na rozdíl od poslance nemůže přivydělávat jako člen nejrůznějších výborů a podvýborů. No a ten zbytek se ušetří na sociálně potřebných, jsme přece všichni na jedné lodi.

Elity EU tvrdí, že omezení se ve spotřebě energií, masa a příklon k dražší elektromobilitě jsou nutné k tomu, aby byla planeta zachráněna. Je taková linie v naší zemi příští rok obhajitelná? Je něco, co by trend mohlo narušit?

To je snad logické. Musíme omezit spotřebu energií, pokud možno nejíst maso a zbavit se spalovacích motorů aut, aby byla planeta v co nejlepší formě, až vypukne velká válka, jejíž příchod elity EU nepochybně odsoudí v dalším ze svých velkohubých prohlášení. V takovém světě dnes žijeme, což je důkaz toho, že jsme si ho demokraticky vybrali. Pokud by někdo tvrdil něco jiného, je to šiřitel konspiračních teorií a příslušná místa by si na něho měla posvítit. Svobodu slova a názorů si rozvracet nedáme.

Příští rok nás čeká předsednictví v Evropské unii. Co by vláda mohla prosazovat, aby zastoupila průměrného českého občana a jak to bude (z vašich zkušeností) vypadat v realitě?

Ve druhé polovině roku 2016 padlo předsednictví na Slovensko. Tehdejší premiér Robert Fico tak jezdil častěji do Bruselu, kde si musel především od socialistické frakce nechat hrubě nadávat za to, že Slovensko odmítá přijmout povinné kvóty na migranty. V socialistické frakci jsem byl svědek těchto pozvání na kobereček. V diskusi jsem hlas nedostal, protože se vědělo, že bych se k těm útokům nepřidal. Jako člen delegace Evropského parlamentu jsem se zúčastnil cesty na Slovensko. Z osmi členů delegace jsem to absolvoval jen já a jeden mladý Ital. Ten se po prvém dnu a po uvítací recepci omluvil, že musí odjet, protože má u nich doma neodkladné záležitosti. Tak jsem absolvoval program evropské delegace zcela sám, což u primátorů některých měst, která jsem coby celoevropská delegace navštívil, vzbudilo mírný údiv. Předpokládám, že také my se během šesti měsíců našeho předsednictví přesvědčíme, jaké úcty budeme požívat a jak silně bude náš hlas slyšet.

Stále se hovoří o konfliktu s Ruskem. Jak zpětně vnímat „kauzu Vrbětice?“ Resetovala prakticky naše vztahy s východní velmocí?

Už jsem se zmínil o tom, že vyšetřování těch opakovaných výbuchů opět nepostoupilo. V některých malověrných nebo prostě jen obtížněji manipulovatelných lidech to posiluje pocit, že kdyby Vrbětice nebyly, musely by se přesně za jistým účelem vymyslet. Já si v té věci nemyslím dočista nic, je to tak bezpečnější.



Jak postupovat vůči Rusku dále? Jak má Fialova vláda řešit historické křivdy se současnými potřebami nebo se situací na Ukrajině?

To nejsou otázky na mne, nýbrž na ty, kteří budou rozhodovat o tom, jak Fialova vláda rozhodne a co bude v tomto směru podnikat. Jen připomínám, že Porošenko, který byl pro naše předchozí vlády zárukou demokratického vývoje, je v současné době stíhán jako uprchlý vlastizrádce.

Je Česká republika stále zemí šikovných a chytrých lidí? Brání jim něco v tom, aby se příští rok projevili?

Každá země je zčásti zemí velice šikovných a chytrých lidí a zčásti zemí lidí vyloženě hloupých, naivních a přisprostlých. Všimněte si, že na tom panuje všeobecná shoda. Názory se liší jen v drobnostech. Například v tom, pro kterou z těchto dvou krajních kategorií lidských schopností a lidské slušnosti se vytvářejí nové funkce ve vysoké politice. Ale tento sporný bod by bylo třeba řešit případ od případu, generalizace bývají i v této věci ošidné. Stejně tak jako třeba ve věci sporů o to, kdo je mírumilovný jako holubička a kdo chce vyvolat za každou cenu pro všechny zničující válku.



Pane profesore, na závěr, vaše přání čtenářům Parlamentních Listů ke svátečním dnům a do nového roku?

Abychom se na konci roku 2022 mohli setkávat bez roušek, bez strachu z války a bez omrzlin coby důkazu své účasti v boji proti klimatickému oteplování.



